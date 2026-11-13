Es ist der Moment, auf den Aktionäre eines angehenden Produzenten jahrelang warten: Mit der ersten Ausgabe seiner 14-tägigen Note „On The Ground“ schreibt Executive Chair Brodie Sutherland am 10. November direkt an alle, die Tocvan folgen – und beschreibt, wie nah Gran Pilar am ersten Produktionslauf steht. Statt auf die nächste Pressemeldung zu warten, erfahren Aktionäre aus erster Hand, wie der Bau tatsächlich voranschreitet.
Kurz vor dem ersten Gold: Tocvan hat jetzt 13.000 Tonnen Erz auf der Halde – die Pilotanlage geht in den Endspurt
Executive Chair Brodie Sutherland meldet sich erstmals direkt an die Aktionäre: Der Stapel für das Pilot-Pad hat sich auf rund 13.000 Tonnen mehr als verdoppelt, die genehmigte 50.000-Tonnen-Anlage steht vor der Fertigstellung – und der erste Produktionslauf rückt näher.
Hinweis: Kein Mandat eines Emittenten, keine Vergütung für diesen Report. Kein Rating, kein Kursziel, keine Anlageberatung. Bei der Erstellung wurde KI eingesetzt. Totalverlustrisiko.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tocvan Ventures Corp.
- Börsenplätze
- CSE: TOC · OTCQB: TCVNF · Frankfurt: TV3
- ISIN / WKN
- CA88900N1050 / A2PE64
- Projekt
- Gran Pilar (100 %), Sonora, Mexiko
- Kurs
- ca. 0,374 EUR / 0,59 CAD
- Marktkapitalisierung
- ca. 29 Mio. EUR (rund 78,8 Mio. Aktien)
- Goldpreis (Referenz)
- ca. 4.050 USD/oz (10.11.2026)
Stand: 13.11.2026, Aktienkurs zuletzt verfügbarer Stand; Gold-/Silberpreis laut Note (10.11.2026)
TV3TV3
Die Ressource kann warten – das Pad nicht.
On The Ground · 10.11.2026
Die Chance vor Produktionsbeginn: 13.000 Tonnen liegen bereit
Für Aktionäre ist die Botschaft doppelt attraktiv: Die für den Pilotbetrieb bereitliegende Erzmenge hat sich seit Ende Oktober mehr als verdoppelt, und mit der Fertigstellung der Anlage rückt der erste Produktionslauf näher.
Wir sind auf der Zielgeraden beim Bau eines 50.000-Tonnen-Haufenlaugungs-Pilots bei Gran Pilar. Wir haben jetzt rund 13.000 Tonnen Material für das Pad gestapelt – gegenüber den rund 6.000 Tonnen aus den ersten drei Gräben, die wir Ende Oktober gemeldet haben. Unser Ziel war es, die Anlage in diesem Monat fertigzustellen und den ersten Produktionslauf kurz danach zu starten.
Erz für das Pilot-Pad gestapelt – mehr als verdoppelt
Tonnen Erz
Quelle: Tocvan-Meldung 29.10.2026 (~6.000 t); „On The Ground“-Note 10.11.2026 (~13.000 t, operative Angabe)
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Gestapeltes Erz
|Ende Oktober 2026
|6.000
|10. November 2026
|13.000
Der Endspurt in Zahlen
Vom Bohrkern zum Betrieb: fünf Meilensteine
Der Weg zum ersten Gold lässt sich an wenigen Meilensteinen ablesen. Die ersten drei Gräben Ende Oktober lieferten die Gehaltsbestätigung und die ersten rund 6.000 Tonnen; seither ist der Stapel für das Pad auf rund 13.000 Tonnen gewachsen – parallel zur Fertigstellung der Anlage.
|Graben
|Zone
|Halde (t)
|Ø Au (g/t)
|Spitze Au (g/t)
|Silber
|Trench 19
|Main Zone
|1.428
|4,6
|bis 24,4
|–
|Trench 20
|Main Zone
|3.454
|1,4
|bis 5,5
|–
|Trench 3
|Neue Zone (1,3 km O)
|1.063
|0,8
|–
|Ø 100 g/t, bis 234 g/t Ag
|Summe (erste 3 Gräben)
|–
|5.945
|2,06
|–
|–
Gewichteter Haldendurchschnitt über die ersten ~6.000 t von AktienCheck Research berechnet. Graben-/Stichproben sind selektiv und laut Executive Chair ausdrücklich nicht der Gehalt der Halde und keine Reserve. Für die rund 13.000 t liegt kein gemeldeter Mischgehalt vor.
Quelle: Tocvan-Unternehmensmeldung vom 29.10.2026
Modellrechnung
Was in diesem Erz an Gold steckt – rein rechnerisch
Machen wir die Zahlen greifbar – rein rechnerisch und illustrativ. Bei einem Goldpreis von rund 4.050 USD je Feinunze (Stand 10.11.2026) entspricht jedes Gramm Gold pro Tonne einem Brutto-Metallwert von rund 130 USD je Tonne. Angewandt auf die gemeldeten Grabengehalte der ersten drei Gräben ergibt sich folgendes Bild:
|Grundlage
|Gold-Ø (g/t)
|Brutto-Goldwert je Tonne
|Menge (t)
|Brutto-Goldwert gesamt (100 %)
|Trench 19 (Main Zone)
|4,6
|~599 USD/t
|1.428
|~0,86 Mio. USD
|Trench 20 (Main Zone)
|1,4
|~182 USD/t
|3.454
|~0,63 Mio. USD
|Trench 3 (neue Zone)
|0,8
|~104 USD/t
|1.063
|~0,11 Mio. USD
|Erste 3 Gräben (~6.000 t)
|2,06
|~268 USD/t
|5.945
|~1,60 Mio. USD
Brutto-Goldwert = enthaltenes Gold × 4.050 USD/oz. Nur Gold (Silber nicht bewertet). 100 % = ohne Abzug von Gewinnungsverlusten. Kein Umsatz, kein Gewinn, keine Ressource.
Quelle: Modellrechnung AktienCheck Research
Menge · Gewinnbarkeit · Erz
Alle Teile liegen auf dem Tisch
Drei Fragen entscheiden, ob aus einem Projekt ein Betrieb wird: Ist genug Metall da? Lässt es sich gewinnen? Und liegt tatsächlich Erz bereit? Unmittelbar vor dem Produktionsstart kann Tocvan auf alle drei eine greifbare Antwort geben.
1 · Menge: 1.300 m Trend
Der El-Mezquite-Trend ist durchgehend goldführend über 1,3 km; dazu kommt die Main Zone – Gran Pilar wächst weiter.
2 · Gewinnbarkeit: 75–82 % Au
Unabhängige Säulentests über 77 Tage belegen hohe Gold-Ausbringung per Haufenlaugung – ohne Agglomeration.
3 · Erz auf Halde: ~13.000 t
Bereits abgebaut, transportiert und gestapelt – Beschickung für den ersten Pilotlauf.
Was mich interessiert, ist, was uns dieses Pad lehren wird. Im September haben unabhängige Closed-Circuit-Säulen über 77 Tage 75 bis 82 Prozent des Goldes und rund 49 bis 58 Prozent des Silbers gewonnen – bei normaler Haufenlaugungs-Zerkleinerung, ohne Agglomeration. Das ist ein klarer Fortschritt gegenüber unserem Test von 2023.
Wachstum
„Je größer, desto besser“: El Mezquite
Während der Pilot die kurzfristige Chance ist, wächst im Hintergrund die eigentliche Dimension des Projekts. Rund 1,3 km östlich der Main Zone hat Tocvan Gold über den gesamten 1.300-Meter-Trend nachverfolgt – mit Abschnitten, die für ein oberflächennahes System bemerkenswert sind:
106,8 m mit 0,5 g/t Gold
Breite, durchgehende Mineralisierung nahe der Oberfläche.
47,7 m mit 0,8 g/t Gold, darin 2,8 m mit 8,4 g/t Gold und 54 g/t Silber
Hochgradige Kerne im breiten Trend.
Oktober-Graben 1 km östlich des Pilots: bis 234 g/t Silber
Eine silberreiche Überraschung.
Dazu kommt der North Block (El Pajarito, La Blanquita, Sin Nombre): Böden, Gestein und Alteration sprechen für Potenzial – gebohrt ist er noch kaum. Seit dem vollständigen Erwerb im August 2026 muss Tocvan keine Meter mehr auf fremden Unzen rationieren. Genau deshalb will das Management die Ressource erst dann veröffentlichen, wenn die Bohrungen dem gewachsenen Bild folgen – im 2. Halbjahr 2027.
Umfeld
Standort Sonora und ein starker Goldmarkt im Rücken
Gran Pilar liegt in Sonora, einem der größten Bergbau-Bundesstaaten Mexikos und einer der bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. In der Nachbarschaft produzieren oder entwickeln Schwergewichte wie Alamos Gold, Agnico Eagle, Pan American Silver und Fresnillo. Dass gerade wieder frisches Kapital in die Haufenlaugung Sonoras fließt, zeigt sich am Markt: Goldgroup Mining platzierte Ende September eine Rekordfinanzierung von rund 122 Mio. US-Dollar – mehr als 60 % über dem ursprünglichen Ziel.
|Kennzahl
|Tocvan (Gran Pilar)
|Minera Alamos (Santana)
|Alamos Gold (Mulatos)
|Status
|Entwickler / Pilot im Endspurt
|Produzent
|Produzent (Mid-Tier)
|Marktkapitalisierung
|ca. 29 Mio. EUR
|ca. 140 Mio. CAD
|Milliarden-Bereich
Marktkapitalisierungen sind stichtagsabhängig – kein direkter Wertvergleich.
Quelle: Unternehmensangaben; „On The Ground“-Note (Sonora-Kontext)
Bewertung
Ein Szenario-Modell statt fixem Kursziel
Für einen Entwickler ohne veröffentlichte Ressourcenschätzung lässt sich kein belastbares „Kursziel“ im klassischen Sinn errechnen. Wir zeigen deshalb ein transparentes Szenario-Modell. Es überträgt einen konzeptionellen, ausdrücklich nicht nach NI 43-101 bestätigten Unzen-Referenzwert (1,0 Mio. oz) mit unterschiedlichen Bewertungsmultiplikatoren (EV je Unze) auf die Aktie.
Szenario-Modellkurse je Aktie – Rechenbeispiel, keine Prognose
EUR je Aktie
- Szenario-Rechenbeispiel, keine Prognose
Modellrechnung AktienCheck Research. Gemeinsame Referenz 1,0 Mio. oz Au (konzeptionell, nicht NI-43-101-bestätigt); ~78,8 Mio. Aktien; USD/EUR ≈ 1,08. Aktueller Kurs ca. 0,374 EUR.
Quelle: AktienCheck Research
Daten als Tabelle
|Szenario
|Modellkurs
|Vorsichtig
|0,25
|Basis (12 Monate)
|1,50
|Chance (24 Monate)
|2,00
Abwägung
Die Chancen – und was Anleger im Blick behalten sollten
Naher Betriebsnachweis
Der Pilot verwandelt Laborwerte in reale Betriebsdaten – und liefert die Grundlage für die künftige kommerzielle Produktion.
Wachsende Basis
Der El-Mezquite-Trend (1.300 m) und der North Block eröffnen Spielraum über die Main Zone hinaus.
Hebel Goldpreis
Oberflächennahe Haufenlaugung profitiert bei rund 4.050 USD/oz rechnerisch überproportional.
Brutto-Goldwert ≠ Umsatz
Die Geldwerte in diesem Report sind rein rechnerisch (enthaltenes Gold × Goldpreis) – ohne Kosten, Steuern, Verdünnung; weder Umsatz noch Gewinn.
Selektive Proben, kein Ressourcennachweis
Grabenwerte sind Einzelproben; eine Ressource nach NI 43-101 und eine Wirtschaftlichkeitsstudie liegen noch nicht vor (Maiden Resource/PEA angepeilt H2 2027).
Umsetzungs- & Zeitplanrisiko
Fertigstellung, Hochfahren und erster Lauf können sich verschieben oder anders ausfallen.
Finanzierung & Verwässerung
Pilot und Wachstum sind kapitalintensiv; weitere Kapitalmaßnahmen können bestehende Anteile verwässern.
Metallpreis- & Liquiditätsabhängigkeit
Wirtschaftlichkeit und Bewertung hängen stark von Gold- und Silberpreisen ab; als Small-Cap sind deutliche Kursschwankungen möglich.
Keine PDF- oder PPTX-Datei ausgewählt.
Disclaimer und rechtliche Hinweise
Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen (erkennbar an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „Ziel“, „angepeilt“, „könnte“, „soll“), die auf gegenwärtigen Annahmen beruhen und keine Garantie für künftige Ergebnisse darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Fertigstellung der Pilotanlage „in diesem Monat“, der Start eines ersten Produktionslaufs, die operative Angabe von rund 13.000 Tonnen gestapeltem Erz (Stand 10.11.2026, noch nicht Gegenstand einer Pressemeldung; die rund 6.000 Tonnen aus den ersten drei Gräben wurden am 29.10.2026 gemeldet) sowie das für das 2. Halbjahr 2027 angepeilte Vorhaben einer ersten Mineralressourcenschätzung (Maiden Resource) und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA). Tatsächliche Ergebnisse, Zeitpläne und Mengen können hiervon wesentlich abweichen; Bau-, Hochfahr- (Commissioning-) und Produktionsrisiken sowie Verzögerungen sind in dieser Projektphase üblich. Risikofaktoren sind in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben.
Die in diesem Report genannten Geldbeträge zum Wert des enthaltenen Goldes sind rein rechnerische, illustrative Brutto-Metallwerte (enthaltenes Gold multipliziert mit dem Goldpreis, angenommen rund 4.050 USD/oz zum 10.11.2026) und stellen ausdrücklich keinen Umsatz, keinen Gewinn, keine Ressource oder Reserve und keine Produktions-, Umsatz- oder Cashflow-Prognose dar. Sie berücksichtigen – außer wo ausdrücklich eine Ausbringung angegeben ist – weder metallurgische Gewinnungsverluste noch Abbau-, Transport-, Aufbereitungs-, Raffinations-, Verwaltungs- oder Finanzierungskosten, Lizenzgebühren, Steuern oder Verdünnung. Zugrunde liegen selektive Grabenproben, die nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalte, Tonnagen oder eine künftige Produktion sind; angegebene Bohr-/Grabenlängen sind nicht zwingend wahre Mächtigkeiten. Für Gran Pilar liegt keine Mineralressource nach NI 43-101 vor; ein im Report gezeigtes, aus konzeptionellen Mengengerüsten abgeleitetes Szenario-Kursziel ist eine rein modellhafte Schätzung und kann jederzeit deutlich verfehlt werden. Übersetzungen aus dem Englischen dienen der Verständlichkeit; maßgeblich sind die englischsprachigen Originalangaben und die offiziellen Pflichtveröffentlichungen (SEDAR+).
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Fassung „Research 2026-10“, bei Veröffentlichung am 13.11.2026 festgeschrieben.
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6. Quellen, Datenstand, keine Gewähr
Grundlage sind öffentlich zugängliche Informationen, insbesondere Tocvan „On The Ground“-Note des Executive Chair (10.11.2026); Tocvan-Unternehmensmeldung vom 29.10.2026 (erste Pilot-Graben-Ergebnisse); frühere Tocvan-Meldungen (Bohr- und Metallurgieergebnisse, September 2026); Kurs-/Marktdaten aktiencheck.de; eigene Modellrechnungen. Medienberichte, die vom Unternehmen nicht bestätigt wurden, sind als solche gekennzeichnet. Kursangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Stand vom 13.11.2026. Die Quellen werden als zuverlässig erachtet, eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch nicht übernommen. Eigene Berechnungen sind gekennzeichnet. Die aktiencheck.de AG ist nicht verpflichtet, den Report zu aktualisieren.
7. Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Report enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf Angaben der Unternehmen und Dritter sowie auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Weder die aktiencheck.de AG noch die Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.
8. Non-GAAP-Kennzahlen
Teilweise werden Kennzahlen verwendet, die nicht nach den maßgeblichen Rechnungslegungsstandards (etwa US-GAAP oder IFRS) ermittelt wurden. Sie ersetzen diese Kennzahlen nicht und sind mit Kennzahlen anderer Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar. Die Überleitungsrechnungen veröffentlichen die Unternehmen in ihren Quartalsmitteilungen.
9. Risikohinweise
Der Erwerb von Aktien ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals reichen können. Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen. Bei Wertpapieren in fremder Währung besteht für Anleger im Euroraum zusätzlich ein Währungsrisiko. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Prognosen, Ausblicke und Kennzahlen auf Basis annualisierter Werte sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Anleger sollten nur Kapital einsetzen, dessen Verlust sie verkraften können, und ihr Portfolio angemessen streuen.
10. Bildnachweise, Marken
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11. Verbreitung
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