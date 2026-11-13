AktienCheck Research Unternehmens-Report · On The Ground (10.11.2026) · 13.11.2026

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Kurz vor dem ersten Gold: Tocvan hat jetzt 13.000 Tonnen Erz auf der Halde – die Pilotanlage geht in den Endspurt

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 18:30 16 Min.

Executive Chair Brodie Sutherland meldet sich erstmals direkt an die Aktionäre: Der Stapel für das Pilot-Pad hat sich auf rund 13.000 Tonnen mehr als verdoppelt, die genehmigte 50.000-Tonnen-Anlage steht vor der Fertigstellung – und der erste Produktionslauf rückt näher.

Hinweis : Kein Mandat eines Emittenten, keine Vergütung für diesen Report. Kein Rating, kein Kursziel, keine Anlageberatung. Bei der Erstellung wurde KI eingesetzt. Totalverlustrisiko.

Erz jetzt für das Pad gestapelt (nach ~6.000 t Ende Oktober) ~13.000 t Gold-Ausbringung im Säulentest (77 Tage, ohne Agglomeration) 75–82 % Kapazität der vollständig genehmigten Pilotanlage 50.000 t Aktienkurs (13.11.2026) · Marktkap. ~29 Mio. € ca. 0,374 € Steckbrief Unternehmen Tocvan Ventures Corp. Börsenplätze CSE: TOC · OTCQB: TCVNF · Frankfurt: TV3 ISIN / WKN CA88900N1050 / A2PE64 Projekt Gran Pilar (100 %), Sonora, Mexiko Kurs ca. 0,374 EUR / 0,59 CAD Marktkapitalisierung ca. 29 Mio. EUR (rund 78,8 Mio. Aktien) Goldpreis (Referenz) ca. 4.050 USD/oz (10.11.2026) Stand: 13.11.2026, Aktienkurs zuletzt verfügbarer Stand; Gold-/Silberpreis laut Note (10.11.2026) Es ist der Moment, auf den Aktionäre eines angehenden Produzenten jahrelang warten: Mit der ersten Ausgabe seiner 14-tägigen Note „On The Ground“ schreibt Executive Chair Brodie Sutherland am 10. November direkt an alle, die Tocvan folgen – und beschreibt, wie nah Gran Pilar am ersten Produktionslauf steht. Statt auf die nächste Pressemeldung zu warten, erfahren Aktionäre aus erster Hand, wie der Bau tatsächlich voranschreitet. TV3 TV3 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: Tocvan Ventures On The Ground · 10.11.2026 Die Chance vor Produktionsbeginn: 13.000 Tonnen liegen bereit Für Aktionäre ist die Botschaft doppelt attraktiv: Die für den Pilotbetrieb bereitliegende Erzmenge hat sich seit Ende Oktober mehr als verdoppelt, und mit der Fertigstellung der Anlage rückt der erste Produktionslauf näher. Erz für das Pilot-Pad gestapelt – mehr als verdoppelt Tonnen Erz 0 5.000 10.000 15.000 6.000 13.000 Ende Oktober 2026 10. November 2026 Quelle : Tocvan-Meldung 29.10.2026 (~6.000 t); „On The Ground“-Note 10.11.2026 (~13.000 t, operative Angabe) Daten als Tabelle Zeitpunkt Gestapeltes Erz Ende Oktober 2026 6.000 10. November 2026 13.000 Warum dieser Zeitpunkt für Aktionäre interessant ist Gran Pilar ist ein oberflächennahes Oxid-Projekt in einer Region Sonoras, die Haufenlaugung seit Jahrzehnten beherrscht. Der Pilot verwandelt die bisher theoretische Gewinnbarkeit (Säulentest: 75–82 % Gold) in einen realen Betriebsnachweis – und liefert zugleich die Daten für die spätere kommerzielle Produktion. Genau an dieser Schwelle findet bei Entwicklern erfahrungsgemäß die größte Ent-Risikung statt. So sind diese Angaben zu lesen Die Tonnage von rund 13.000 Tonnen ist eine operative Management-Angabe mit Stand 10.11.2026 und war noch nicht Gegenstand einer Pressemeldung (die rund 6.000 Tonnen aus den ersten drei Gräben wurden am 29.10.2026 gemeldet). Zeitpläne für Fertigstellung und Produktionsstart sind zukunftsgerichtet; ein Bauprogramm in Sonora ist, wie der Executive Chair ausdrücklich betont, kein in Stein gemeißeltes Versprechen – Verzögerungen beim Hochfahren sind in dieser Phase normal. Maßgeblich sind die Pflichtveröffentlichungen (SEDAR+). Der Endspurt in Zahlen Vom Bohrkern zum Betrieb: fünf Meilensteine Der Weg zum ersten Gold lässt sich an wenigen Meilensteinen ablesen. Die ersten drei Gräben Ende Oktober lieferten die Gehaltsbestätigung und die ersten rund 6.000 Tonnen; seither ist der Stapel für das Pad auf rund 13.000 Tonnen gewachsen – parallel zur Fertigstellung der Anlage. August 2026 100 % Gran Pilar Erwerb der restlichen Pilar-Konzessionen abgeschlossen – freie Bahn für die eigene Entwicklung. September 2026 Gewinnbarkeit belegt Unabhängige Säulentests über 77 Tage: 75–82 % Gold, 49–58 % Silber, ohne Agglomeration. 29. Oktober 2026 Erstes Erz auf Halde Drei Pilot-Gräben beprobt und gestapelt (~6.000 t); Main Zone bis 24,4 g/t Au, neue Silberzone. 10. November 2026Jetzt ~13.000 t gestapelt Stapel mehr als verdoppelt; Pad, Ponds und Anlage im Endspurt. Angepeilt Erster Produktionslauf Nach Fertigstellung – der Schritt vom Projekt zum Betrieb (zukunftsgerichtet, nicht garantiert). Quelle : Tocvan-Meldungen (Aug.–Okt. 2026); „On The Ground“-Note (10.11.2026) Gehaltsbasis: Pilot-Gräben vom 29.10.2026 Graben Zone Halde (t) Ø Au (g/t) Spitze Au (g/t) Silber Trench 19 Main Zone 1.428 4,6 bis 24,4 – Trench 20 Main Zone 3.454 1,4 bis 5,5 – Trench 3 Neue Zone (1,3 km O) 1.063 0,8 – Ø 100 g/t, bis 234 g/t Ag Summe (erste 3 Gräben) – 5.945 2,06 – – Gewichteter Haldendurchschnitt über die ersten ~6.000 t von AktienCheck Research berechnet. Graben-/Stichproben sind selektiv und laut Executive Chair ausdrücklich nicht der Gehalt der Halde und keine Reserve. Für die rund 13.000 t liegt kein gemeldeter Mischgehalt vor. Quelle : Tocvan-Unternehmensmeldung vom 29.10.2026 Ehrliche Einordnung des Managements Executive Chair Sutherland betont selbst: Der Säulentest ist ein Laborergebnis – „die Halde ist die Prüfung“. Grabenwerte wie 24,4 g/t sind Einzelproben und nicht der Haldengehalt. Genau deshalb sei der Pilot so wertvoll: Er zeigt, was das Gestein tatsächlich liefert, wenn man es zerkleinert, stapelt und laugt. Diese Nüchternheit ist für Aktionäre ein Qualitätsmerkmal, kein Widerspruch zur Chance. Modellrechnung Was in diesem Erz an Gold steckt – rein rechnerisch Machen wir die Zahlen greifbar – rein rechnerisch und illustrativ. Bei einem Goldpreis von rund 4.050 USD je Feinunze (Stand 10.11.2026) entspricht jedes Gramm Gold pro Tonne einem Brutto-Metallwert von rund 130 USD je Tonne. Angewandt auf die gemeldeten Grabengehalte der ersten drei Gräben ergibt sich folgendes Bild: Illustrativer Brutto-Goldwert der ersten drei Gräben Grundlage Gold-Ø (g/t) Brutto-Goldwert je Tonne Menge (t) Brutto-Goldwert gesamt (100 %) Trench 19 (Main Zone) 4,6 ~599 USD/t 1.428 ~0,86 Mio. USD Trench 20 (Main Zone) 1,4 ~182 USD/t 3.454 ~0,63 Mio. USD Trench 3 (neue Zone) 0,8 ~104 USD/t 1.063 ~0,11 Mio. USD Erste 3 Gräben (~6.000 t) 2,06 ~268 USD/t 5.945 ~1,60 Mio. USD Brutto-Goldwert = enthaltenes Gold × 4.050 USD/oz. Nur Gold (Silber nicht bewertet). 100 % = ohne Abzug von Gewinnungsverlusten. Kein Umsatz, kein Gewinn, keine Ressource. Quelle : Modellrechnung AktienCheck Research Brutto-Goldwert bei 100 % (50.000 t × 2,06 g/t) ~13,4 Mio. USD bei 75–82 % Gold-Ausbringung (Säulentest) ~10,1–11,0 Mio. USD enthaltenes Gold im 50.000-t-Pilot (modellhaft) ~3.300 oz Quelle : Modellrechnung AktienCheck Research – 50.000-t-Pilot, illustrativ, keine Prognose Unbedingt beachten – so ist die Rechnung zu lesen Diese Beträge sind ein rein illustrativer Brutto-Goldwert, kein Umsatz und kein Gewinn. Nicht abgezogen sind – außer wo ausdrücklich eine Ausbringung genannt ist – Gewinnungsverluste sowie sämtliche Abbau-, Transport-, Aufbereitungs-, Raffinations-, Verwaltungs- und Finanzierungskosten, Lizenzgebühren, Steuern und Verdünnung. Die zugrunde gelegten Gehalte stammen aus selektiven Grabenproben und sind nicht repräsentativ für die gesamte Halde oder eine künftige Produktion. Es handelt sich nicht um eine Mineralressource/-reserve oder eine Produktions-, Umsatz- oder Cashflow-Prognose. Die rund 13.000 Tonnen auf der Halde bewerten wir bewusst nicht mit dem 2,06-g/t-Durchschnitt, da kein gemeldeter Mischgehalt vorliegt. Menge · Gewinnbarkeit · Erz Alle Teile liegen auf dem Tisch Drei Fragen entscheiden, ob aus einem Projekt ein Betrieb wird: Ist genug Metall da? Lässt es sich gewinnen? Und liegt tatsächlich Erz bereit? Unmittelbar vor dem Produktionsstart kann Tocvan auf alle drei eine greifbare Antwort geben. 01 1 · Menge: 1.300 m Trend Der El-Mezquite-Trend ist durchgehend goldführend über 1,3 km; dazu kommt die Main Zone – Gran Pilar wächst weiter. 02 2 · Gewinnbarkeit: 75–82 % Au Unabhängige Säulentests über 77 Tage belegen hohe Gold-Ausbringung per Haufenlaugung – ohne Agglomeration. 03 3 · Erz auf Halde: ~13.000 t Bereits abgebaut, transportiert und gestapelt – Beschickung für den ersten Pilotlauf. Das vorbereitete Haufenlaugungs-Pad der genehmigten 50.000-Tonnen-Pilotanlage bei Gran Pilar (Sonora, Mexiko). Quelle: Tocvan Ventures Corp. · Bild: Tocvan Ventures Pflichthinweis (NI 43-101) Graben- und Gesteinsproben sind selektiv und nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalte. Für Gran Pilar liegt bislang keine Mineralressource nach NI 43-101 vor; eine Maiden Resource und eine PEA sind für das 2. Halbjahr 2027 angepeilt. Säulentests sind Laborergebnisse; die Haldenleistung kann abweichen. Die technischen Angaben wurden von Brodie A. Sutherland, P.Geo. (QP), geprüft und freigegeben. Wachstum „Je größer, desto besser“: El Mezquite Während der Pilot die kurzfristige Chance ist, wächst im Hintergrund die eigentliche Dimension des Projekts. Rund 1,3 km östlich der Main Zone hat Tocvan Gold über den gesamten 1.300-Meter-Trend nachverfolgt – mit Abschnitten, die für ein oberflächennahes System bemerkenswert sind: 106,8 m mit 0,5 g/t Gold Breite, durchgehende Mineralisierung nahe der Oberfläche.

47,7 m mit 0,8 g/t Gold, darin 2,8 m mit 8,4 g/t Gold und 54 g/t Silber Hochgradige Kerne im breiten Trend.

Oktober-Graben 1 km östlich des Pilots: bis 234 g/t Silber Eine silberreiche Überraschung. Eigentum an Gran Pilar (seit August 2026) 100 % El-Mezquite-Trend durchgehend goldführend 1.300 m Maiden Resource + PEA angepeilt H2 2027 Dazu kommt der North Block (El Pajarito, La Blanquita, Sin Nombre): Böden, Gestein und Alteration sprechen für Potenzial – gebohrt ist er noch kaum. Seit dem vollständigen Erwerb im August 2026 muss Tocvan keine Meter mehr auf fremden Unzen rationieren. Genau deshalb will das Management die Ressource erst dann veröffentlichen, wenn die Bohrungen dem gewachsenen Bild folgen – im 2. Halbjahr 2027. Pflichthinweis Die genannten Bohr- und Grabenabschnitte wurden in früheren Tocvan-Meldungen (September/Oktober 2026) veröffentlicht; angegebene Mächtigkeiten sind Bohrkern-/Grabenlängen, nicht zwingend wahre Mächtigkeiten. Es handelt sich um selektive Ergebnisse, keine Ressource. Ob und wann eine Mineralressource nachgewiesen wird, ist offen. Umfeld Standort Sonora und ein starker Goldmarkt im Rücken Gran Pilar liegt in Sonora, einem der größten Bergbau-Bundesstaaten Mexikos und einer der bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. In der Nachbarschaft produzieren oder entwickeln Schwergewichte wie Alamos Gold, Agnico Eagle, Pan American Silver und Fresnillo. Dass gerade wieder frisches Kapital in die Haufenlaugung Sonoras fließt, zeigt sich am Markt: Goldgroup Mining platzierte Ende September eine Rekordfinanzierung von rund 122 Mio. US-Dollar – mehr als 60 % über dem ursprünglichen Ziel. Rückenwind Goldpreis – und wer wirklich kauft Gold notierte am 10.11.2026 um rund 4.050 USD je Feinunze, Silber um 52 USD. Entscheidend ist, wer kauft, wenn die Schlagzeile nicht mehr auf Rekord steht: Laut World Gold Council nahmen Zentralbanken im 3. Quartal 321 Tonnen Gold auf – 42 % mehr als ein Jahr zuvor und deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt. Für ein oberflächennahes, per Haufenlaugung gewinnbares Projekt wie Gran Pilar verbessert ein hoher Goldpreis die Rechnung erheblich. Er ersetzt jedoch keinen Ressourcennachweis und keine Wirtschaftlichkeitsstudie. Regionale Einordnung (illustrativ) Kennzahl Tocvan (Gran Pilar) Minera Alamos (Santana) Alamos Gold (Mulatos) Status Entwickler / Pilot im Endspurt Produzent Produzent (Mid-Tier) Marktkapitalisierung ca. 29 Mio. EUR ca. 140 Mio. CAD Milliarden-Bereich Marktkapitalisierungen sind stichtagsabhängig – kein direkter Wertvergleich. Quelle : Unternehmensangaben; „On The Ground“-Note (Sonora-Kontext) Bewertung Ein Szenario-Modell statt fixem Kursziel Für einen Entwickler ohne veröffentlichte Ressourcenschätzung lässt sich kein belastbares „Kursziel“ im klassischen Sinn errechnen. Wir zeigen deshalb ein transparentes Szenario-Modell. Es überträgt einen konzeptionellen, ausdrücklich nicht nach NI 43-101 bestätigten Unzen-Referenzwert (1,0 Mio. oz) mit unterschiedlichen Bewertungsmultiplikatoren (EV je Unze) auf die Aktie. Szenario-Modellkurse je Aktie – Rechenbeispiel, keine Prognose EUR je Aktie Szenario-Rechenbeispiel, keine Prognose 0 0,5 1 1,5 2 0,25 1,50 2,00 Vorsichtig Basis (12 Monate) Chance (24 Monate) Modellrechnung AktienCheck Research. Gemeinsame Referenz 1,0 Mio. oz Au (konzeptionell, nicht NI-43-101-bestätigt); ~78,8 Mio. Aktien; USD/EUR ≈ 1,08. Aktueller Kurs ca. 0,374 EUR. Quelle : AktienCheck Research Daten als Tabelle Szenario Modellkurs Vorsichtig 0,25 Basis (12 Monate) 1,50 Chance (24 Monate) 2,00 Modellhaftes Kursziel (Basis-Szenario): ca. 1,50 EUR Das Aufwärtspotenzial entsteht aus dem Schließen einer möglichen Lücke: Gelingt die Ent-Risikung über den Produktionsstart und den Weg zu einer ersten Ressourcenschätzung – gestützt vom vollen Eigentum, dem wachsenden El-Mezquite-Trend, der belegten hohen Ausbringung, rund 13.000 Tonnen Erz auf Halde und einem hohen Goldpreis –, rechtfertigen höhere EV/oz-Multiplikatoren eine deutlich höhere Bewertung. Ein vorsichtiges Szenario mit Rückschlag ist ebenso möglich. Das Modell ist eine Szenario-Schätzung, kein Rating und keine Anlageempfehlung; es kann deutlich verfehlt werden. Abwägung Die Chancen – und was Anleger im Blick behalten sollten 01 Naher Betriebsnachweis Der Pilot verwandelt Laborwerte in reale Betriebsdaten – und liefert die Grundlage für die künftige kommerzielle Produktion. 02 Wachsende Basis Der El-Mezquite-Trend (1.300 m) und der North Block eröffnen Spielraum über die Main Zone hinaus. 03 Hebel Goldpreis Oberflächennahe Haufenlaugung profitiert bei rund 4.050 USD/oz rechnerisch überproportional. 01 Brutto-Goldwert ≠ Umsatz Die Geldwerte in diesem Report sind rein rechnerisch (enthaltenes Gold × Goldpreis) – ohne Kosten, Steuern, Verdünnung; weder Umsatz noch Gewinn. 02 Selektive Proben, kein Ressourcennachweis Grabenwerte sind Einzelproben; eine Ressource nach NI 43-101 und eine Wirtschaftlichkeitsstudie liegen noch nicht vor (Maiden Resource/PEA angepeilt H2 2027). 03 Umsetzungs- & Zeitplanrisiko Fertigstellung, Hochfahren und erster Lauf können sich verschieben oder anders ausfallen. 04 Finanzierung & Verwässerung Pilot und Wachstum sind kapitalintensiv; weitere Kapitalmaßnahmen können bestehende Anteile verwässern. 05 Metallpreis- & Liquiditätsabhängigkeit Wirtschaftlichkeit und Bewertung hängen stark von Gold- und Silberpreisen ab; als Small-Cap sind deutliche Kursschwankungen möglich. Fazit Die erste „On The Ground“-Note vom 10. November 2026 setzt den bislang sichtbarsten Meilenstein: Tocvan hat die für das Pad bereitliegende Erzmenge seit Ende Oktober mehr als verdoppelt – auf rund 13.000 Tonnen –, und die vollständig genehmigte 50.000-Tonnen-Pilotanlage steht kurz vor der Fertigstellung. Zusammen mit dem vollen Eigentum, dem wachsenden El-Mezquite-Trend und der im Säulentest belegten Ausbringung von 75–82 % ergibt sich unmittelbar vor dem Produktionsstart ein ungewöhnlich dichtes Chancenbild. Dem stehen die nüchtern abzuwägenden Punkte gegenüber: noch kein Ressourcennachweis, selektive Proben, Brutto- statt Nettowerte, Finanzierungsbedarf sowie Metallpreis- und Umsetzungsrisiken. Entscheidungen sollten Anleger ausschließlich auf Grundlage der offiziellen Pflichtveröffentlichungen (SEDAR+) treffen. Datei-Viewer Keine PDF- oder PPTX-Datei ausgewählt. Disclaimer und rechtliche Hinweise Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen (erkennbar an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „Ziel“, „angepeilt“, „könnte“, „soll“), die auf gegenwärtigen Annahmen beruhen und keine Garantie für künftige Ergebnisse darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Fertigstellung der Pilotanlage „in diesem Monat“, der Start eines ersten Produktionslaufs, die operative Angabe von rund 13.000 Tonnen gestapeltem Erz (Stand 10.11.2026, noch nicht Gegenstand einer Pressemeldung; die rund 6.000 Tonnen aus den ersten drei Gräben wurden am 29.10.2026 gemeldet) sowie das für das 2. Halbjahr 2027 angepeilte Vorhaben einer ersten Mineralressourcenschätzung (Maiden Resource) und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA). Tatsächliche Ergebnisse, Zeitpläne und Mengen können hiervon wesentlich abweichen; Bau-, Hochfahr- (Commissioning-) und Produktionsrisiken sowie Verzögerungen sind in dieser Projektphase üblich. Risikofaktoren sind in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben. Die in diesem Report genannten Geldbeträge zum Wert des enthaltenen Goldes sind rein rechnerische, illustrative Brutto-Metallwerte (enthaltenes Gold multipliziert mit dem Goldpreis, angenommen rund 4.050 USD/oz zum 10.11.2026) und stellen ausdrücklich keinen Umsatz, keinen Gewinn, keine Ressource oder Reserve und keine Produktions-, Umsatz- oder Cashflow-Prognose dar. Sie berücksichtigen – außer wo ausdrücklich eine Ausbringung angegeben ist – weder metallurgische Gewinnungsverluste noch Abbau-, Transport-, Aufbereitungs-, Raffinations-, Verwaltungs- oder Finanzierungskosten, Lizenzgebühren, Steuern oder Verdünnung. Zugrunde liegen selektive Grabenproben, die nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalte, Tonnagen oder eine künftige Produktion sind; angegebene Bohr-/Grabenlängen sind nicht zwingend wahre Mächtigkeiten. Für Gran Pilar liegt keine Mineralressource nach NI 43-101 vor; ein im Report gezeigtes, aus konzeptionellen Mengengerüsten abgeleitetes Szenario-Kursziel ist eine rein modellhafte Schätzung und kann jederzeit deutlich verfehlt werden. Übersetzungen aus dem Englischen dienen der Verständlichkeit; maßgeblich sind die englischsprachigen Originalangaben und die offiziellen Pflichtveröffentlichungen (SEDAR+). Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung bzw. eine entgeltliche Auftragspublikation und keine unabhängige Finanzanalyse. Zwischen der aktiencheck.de AG und der Tocvan Ventures Corp. bzw. mit dieser verbundenen oder von ihr beauftragten Dritten besteht eine vertragliche Vereinbarung über die Erstellung und Verbreitung dieser Publikation, für die die aktiencheck.de AG eine Vergütung erhält (bezahltes Research / Auftragsstudie). Hieraus ergibt sich ein wesentlicher Interessenkonflikt im Sinne von Art. 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR) sowie § 85 Abs. 1 WpHG, der hiermit offengelegt wird. Die Vergütung ist nicht an Inhalt, Tendenz oder Kursentwicklung gekoppelt. Verfasser und aktiencheck.de AG können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in Wertpapieren der Tocvan Ventures Corp. halten und diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern; bestehende oder eingegangene Netto-Long-/Netto-Short-Positionen von mehr als 0,5 % des Grundkapitals werden offengelegt. Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Sie enthält kein Rating; auch ein aus Szenarien abgeleitetes, modellhaftes Kursziel ist keine Empfehlung. Historische Kennzahlen und frühere Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Publikation beruht auf Quellen, die die aktiencheck.de AG für zuverlässig hält (insbesondere die „On The Ground“-Note des Executive Chair vom 10.11.2026 sowie frühere Tocvan-Unternehmensmeldungen und Angaben des Managements); diese wurden nicht unabhängig verifiziert. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Eine Haftung der aktiencheck.de AG, ihrer Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen für Vermögensschäden aus der Nutzung dieser Publikation ist – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit – ausgeschlossen. Potenzielle Anleger sollten die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen und Pflichtdokumente (SEDAR+) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Verantwortlich für den Inhalt / Impressum. 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