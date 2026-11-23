Der Kupferpreis hat in der Nacht zum Montag einen Schock erlebt: Der Dreimonatskontrakt an der Londoner Metallbörse LME fiel laut Reuters bis auf 11.948 US-Dollar je Tonne und damit erstmals seit März unter die Marke von 12.000 Dollar. Um 04:30 Uhr MEZ stand er nach einer Erholung bei 12.240,50 Dollar, ein Plus von 0,66 Prozent. An der COMEX hatte Kupfer in der Vorwoche mehr als 9 Prozent verloren, die schlechteste Woche des Jahres. Für Kupferaktien und den gesamten Rohstoffmarkt ist das ein Warnsignal.

Auslöser sind keine Förderausfälle, sondern Finanzmärkte. Anleger zweifeln, ob sich die hohen KI-Ausgaben schnell genug auszahlen. Die Nasdaq Composite verlor in der Vorwoche rund 10 Prozent, ihre schwächste Woche seit März 2020. Dazu kommt die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember: Laut Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am 20. November bei 89,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht bei 4,94 Prozent, der Dollar nahe einem 19-Monatshoch.