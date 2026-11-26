Der Kupferpreis hat sich am Donnerstagmorgen kräftig von seinen Mittwochsverlusten erholt: Dreimonats-Kupfer an der LME stieg laut Reuters um 03:35 Uhr GMT auf 11.958 US-Dollar je Tonne, das Tageshoch lag bei 12.089 Dollar. Zuvor hatten neue US-Zollvorschläge, hartnäckige Inflationsdaten und die Angst vor weiteren Zinserhöhungen das Industriemetall um knapp 5 Prozent gedrückt.
Kupferpreis: Rebound auf 11.958 Dollar, ein Fünftel unter dem Rekord – was steckt hinter der Prämien-Explosion in China?
Der Kupferpreis erholt sich an der Londoner Metallbörse LME auf rund 11.958 US-Dollar je Tonne, nachdem US-Zollpläne und Fed-Sorgen das Industriemetall am Mittwoch um fast 5 Prozent gedrückt hatten. Was die Rohstoffmärkte jetzt bewegt, warum China-Prämien und Lagerdaten wichtig sind und was Anleger bei Kupfer und Kupferaktien beobachten.
Kupfer gilt als Frühindikator der Weltwirtschaft: Es steckt in Stromnetzen, Rechenzentren, Elektroautos und Gebäuden. Entsprechend nervös reagieren Rohstoffmarkt und Kupferaktien wie Freeport-McMoRan, Southern Copper, Glencore oder Aurubis auf jede Zoll- oder Zinsmeldung.
Kupferpreis aktuell
Warum ist der Kupferpreis am Mittwoch eingebrochen – und warum erholt er sich?
Nach Daten des Shanghai Metals Market (SMM) schloss Dreimonats-Kupfer an der LME am 25. November bei 11.879 Dollar und damit 4,74 Prozent im Minus, der meistgehandelte Kontrakt an der Shanghaier Börse SHFE verlor 5,29 Prozent auf 88.930 Yuan. Am Donnerstag drehte der Markt nach Reuters-Angaben ins Plus, als sich die Zollängste etwas legten. Die SHFE-Preise blieben dagegen fast unverändert (-0,07 Prozent auf 89.700 Yuan je Tonne, rund 13.438 Dollar).
Zollplan gegen 14 Handelspartner
Die US-Regierung schlug am 25.11. neue Zölle auf Waren aus 14 großen Handelspartnern vor, darunter China, Japan und die EU. Sie sollen sich laut Reuters nicht zu den im Juli erhobenen Zöllen addieren und wohl erst im Februar oder März in Kraft treten.
Fed und Inflation
Die US-Kerninflation (PCE) lag im Oktober bei 3,3 Prozent, das Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent revidiert (SMM). Protokolle der Fed zeigten, dass acht regionale Notenbanken eine Erhöhung des Diskontsatzes empfahlen.
KI-Sorgen
Jinrui Futures führte die Schwäche laut Reuters vor allem auf Sorgen um Künstliche Intelligenz und Konjunkturgegenwind zurück. Ein schwächerer Dollar stützte am Donnerstag.
Das große Bild
Wie ernst ist die Lage am Kupfermarkt – und was verraten Lager und Prämien?
Vom Rekordhoch bei 14.806 Dollar je Tonne (13. Mai 2026, COMEX-Basis laut metalcharts.org) fehlt dem Kupferpreis knapp ein Fünftel. Nach Daten von Discovery Alert lag der LME-Schlusskurs am 19. November bei rund 12.471 Dollar, dem tiefsten Stand seit Anfang April, und binnen einer Woche etwa 6 Prozent niedriger.
|Messgröße
|Wert
|Stand
|LME 3 Monate
|11.958 $
|26.11., 03:35 Uhr GMT
|LME Tageshoch
|12.089 $
|26.11.
|SHFE meistgehandelt
|89.700 ¥
|26.11., -0,07 %
|LME-Schluss
|11.879 $
|25.11., -4,74 % (SMM)
|Rekordhoch (COMEX-Basis)
|14.806 $
|13.05.2026
LME in US-Dollar je Tonne, SHFE in Yuan je Tonne.
Quelle: Reuters via Business Recorder (26.11., 03:35 Uhr GMT), SMM (25./26.11.), metalcharts.org (26.11.)
Wichtiger als der Tagesausschlag sind die Signale aus China, dem größten Kupferverbraucher. Die Prämie für Kathodenkupfer in Shanghai lag laut SMM am 25. November im Durchschnitt bei 2.500 Yuan je Tonne, ein Plus von 500 Yuan zum Vortag. Discovery Alert verweist auf einen Rekordwert von 7.250 Yuan am 19. November. Die sozialen Kupferbestände in China stiegen laut SMM per 23. November um 4.500 Tonnen auf über 60.000 Tonnen, liegen aber rund 110.000 Tonnen unter dem Vorjahr. SMM sieht den Markt allmählich von Importen aufgefüllt, mit Verweis auf steigende Importware.
Auch das Angebot gerät in den Blick: Chiles Kathodenlieferungen nach China sanken von Januar bis September um 38 Prozent auf rund 140.000 Tonnen. Codelco verlangt für 2027 einen Asien-Aufschlag von 250 bis 280 Dollar je Tonne über dem LME-Preis, 2026 waren es 350 Dollar. Für die USA liegt ein Vorschlag für einen Kupferzoll von 15 Prozent ab 2027 und 30 Prozent ab 2028 auf dem Tisch. Fonds haben ihre Netto-Long-Positionen laut Goldman Sachs von rund 21 auf 9 Prozent der offenen Kontrakte reduziert.
Termine
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FAQ
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? Dreimonats-Kupfer an der LME notierte am 26.11. um 03:35 Uhr GMT bei 11.958 Dollar je Tonne (Reuters).
Warum schwankt der Kupferpreis so stark? Kupfer reagiert auf Konjunktur, Zölle, Dollar und China-Nachfrage. Am Mittwoch drückten Zollpläne und Fed-Sorgen den Preis um knapp 5 Prozent.
Was bedeutet die Prämie in China? Sie ist der Aufschlag auf den Börsenpreis, den Käufer in Shanghai für physisches Kupfer zahlen, und zeigt, wie knapp Metall vor Ort ist. SMM nannte am 25.11. durchschnittlich 2.500 Yuan je Tonne.
Was sagen Banken zur Kupfer Prognose? aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab. JPMorgan sieht Kupfer laut SMM (26.11.) 2027 in Richtung 11.000 Dollar je Tonne, JPMorgan nennt zudem Aluminium nahe 2.500 Dollar.
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