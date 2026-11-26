Wichtiger als der Tagesausschlag sind die Signale aus China, dem größten Kupferverbraucher. Die Prämie für Kathodenkupfer in Shanghai lag laut SMM am 25. November im Durchschnitt bei 2.500 Yuan je Tonne, ein Plus von 500 Yuan zum Vortag. Discovery Alert verweist auf einen Rekordwert von 7.250 Yuan am 19. November. Die sozialen Kupferbestände in China stiegen laut SMM per 23. November um 4.500 Tonnen auf über 60.000 Tonnen, liegen aber rund 110.000 Tonnen unter dem Vorjahr. SMM sieht den Markt allmählich von Importen aufgefüllt, mit Verweis auf steigende Importware.