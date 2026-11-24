Der Kupferpreis ist am Dienstag, 24. November 2026, an der COMEX um 5,1 Prozent auf rund 5,35 US-Dollar je Pfund abgestürzt, ein Tagesverlust von 0,29 US-Dollar. Auf Monatssicht beträgt das Minus knapp 18 Prozent, das Rekordhoch von rund 6,9 US-Dollar je Pfund aus dem September ist weit entfernt. Das Merkwürdige: Während der Preis fällt, melden Händler in China Rekordprämien und kaum Metall in den Lagern. Passt das zusammen?
Kupferpreis: Minus 5 Prozent an einem Tag auf 5,35 Dollar je Pfund – warum bricht Kupfer trotz knapper Lager ein?
Der Kupferpreis fällt am 24.11.2026 an der COMEX um gut 5 Prozent auf rund 5,35 US-Dollar je Pfund, im Monat sind es fast 18 Prozent. Dabei sind die Lager in Shanghai fast leer und Chinas Importprämien auf Rekord. Was Kupfer, Anleger und Kupfer-Aktien jetzt beschäftigt.
Kupferpreis aktuell
Warum fällt Kupfer, wenn China fast kein Metall mehr hat?
An der Börse in London liegt der Kupferpreis (LME, drei Monate) nach dem Settlement vom 23. November bei 12.170 US-Dollar je Tonne. Im September hatte er bei 14.875 US-Dollar gelegen. Der Abstand zwischen Terminbörse und physischem Markt ist ungewöhnlich groß. In Shanghai lagen die Bestände zuletzt bei 27.642 Tonnen, in einer Woche fast 18 Prozent weniger (Discovery Alert, 20.11.2026). Die Importprämie in Yangshan lag am 19.11. je nach Quelle zwischen 360 US-Dollar (Reuters) und 500 US-Dollar je Tonne (SMM); die chinesische Inlandsprämie erreichte laut Discovery Alert mit 7.250 Yuan je Tonne einen Rekord.
Zwei Erklärungen konkurrieren. Die erste: Finanzinvestoren verkaufen, weil sie Nachfrage, Zinsen und Wirtschaft skeptischer sehen. Die Fonds-Longs lagen laut Discovery Alert Anfang November bei 58.475 Kontrakten nach 96.824 Mitte September. Die zweite: Es geht um Zölle und Verschiebungen der Lagerbestände zwischen den USA, London und China. Beides zusammen ergibt einen Markt, in dem Papier und physisches Metall auseinanderlaufen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|COMEX-Kupfer
|5,35 USD/lb
|24.11.2026
|LME 3 Monate
|12.170 USD/t
|23.11.2026
|LME-Lagerbestand
|330.975 t
|23.11.2026
|SHFE-Lagerbestand
|27.642 t
|20.11.2026
|Veränderung zwölf Monate
|+6,2 %
|24.11.2026
COMEX-Werte ohne Uhrzeit (Trading Economics). LME-Lager nach Westmetall zum 23.11.2026, SHFE-Lager nach Discovery Alert vom 20.11.2026.
Quelle: Trading Economics, Westmetall, Discovery Alert
Das große Bild
Zölle, China, KI: Wer bestimmt den Kupferpreis 2027?
Zölle. Ein diskutierter US-Zoll auf Kupfer von 15 Prozent im Jahr 2027 und 30 Prozent 2028 (Stand Kongress-Dienst CRS vom 28.10., ausdrücklich nur ein Vorschlag) lässt Händler Metall in die USA ziehen. Laut Schätzungen flossen 2025 mindestens 1,1 Millionen Tonnen dorthin; Bloomberg nennt rund 2 Millionen Tonnen. Das leert andere Lager und treibt Prämien.
Angebot. Chiles Kathodenlieferungen nach China sind in den ersten neun Monaten 2026 um 38 Prozent auf rund 140.000 Tonnen gefallen. Die Bearbeitungsentgelte der Schmelzen sind im Oktober um 245 US-Dollar je Tonne gesunken (Fastmarkets, laut Discovery Alert). Für Verarbeiter wie Aurubis ist das ein Dauerthema.
Nachfrage. Stromnetze, Elektroautos und Rechenzentren machen Kupfer zum Schlüsselmetall der Energiewende. Zugleich lastet die Angst vor einem KI-Rückschlag auf Kursen aller Rohstoffe, die an dieser Erzählung hängen. Die Internationale Energieagentur rechnet laut Discovery Alert bis 2040 mit rund 7 Millionen Tonnen zusätzlichem Bedarf; das Datum der Angabe ist nicht belegt.
Positionierung. In Shanghai baten Behörden laut Trading Economics (Meldung vom 18.11.) Anleger mit Long-Positionen, diese in bar glattzustellen, statt Metall zu liefern. Das spricht für Engpässe in der physischen Lieferung.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für Freeport, Glencore und Antofagasta?
Kupferminen-Aktien gelten als gehebelte Wette auf den Preis: Fallen die Erlöse, schrumpft die Marge schneller. Freeport-McMoRan (Ticker FCX) hatte zuletzt bereits kräftige Kursverluste hinnehmen müssen, in London gaben Antofagasta und Anglo American am Dienstag nach, wie wir berichteten. Für aktuelle Kurse einzelner Aktien lag zum Redaktionsschluss dieses Textes keine belegte Datenbasis vor.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Wichtig sind die US-Inflationsdaten (PCE) am Mittwoch, 25.11.2026, die Fed-Sitzung am 9. Dezember, die Entwicklung der Lagerbestände an LME und SHFE sowie jede Äußerung zu US-Zöllen auf Kupfer.
Häufige Fragen zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? An der COMEX lag Kupfer am 24.11.2026 bei rund 5,35 US-Dollar je Pfund, an der LME zum Settlement vom 23.11. bei 12.170 US-Dollar je Tonne.
Warum fällt der Kupferpreis trotz knapper Lager? Marktberichten zufolge verkaufen Finanzinvestoren, während Zollängste die Lagerströme verzerren. Die Ursachen sind nicht abschließend geklärt.
Was ist das Rekordhoch beim Kupfer? Die LME verzeichnete 14.875 US-Dollar je Tonne am 10.09.2026; an der COMEX lag das Hoch im September bei rund 6,9 US-Dollar je Pfund.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Kupferpreis? Dazu zählen etwa Freeport-McMoRan, Glencore, Antofagasta, Southern Copper und der Kupferverarbeiter Aurubis.
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