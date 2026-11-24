Zölle. Ein diskutierter US-Zoll auf Kupfer von 15 Prozent im Jahr 2027 und 30 Prozent 2028 (Stand Kongress-Dienst CRS vom 28.10., ausdrücklich nur ein Vorschlag) lässt Händler Metall in die USA ziehen. Laut Schätzungen flossen 2025 mindestens 1,1 Millionen Tonnen dorthin; Bloomberg nennt rund 2 Millionen Tonnen. Das leert andere Lager und treibt Prämien.

Angebot. Chiles Kathodenlieferungen nach China sind in den ersten neun Monaten 2026 um 38 Prozent auf rund 140.000 Tonnen gefallen. Die Bearbeitungsentgelte der Schmelzen sind im Oktober um 245 US-Dollar je Tonne gesunken (Fastmarkets, laut Discovery Alert). Für Verarbeiter wie Aurubis ist das ein Dauerthema.

Nachfrage. Stromnetze, Elektroautos und Rechenzentren machen Kupfer zum Schlüsselmetall der Energiewende. Zugleich lastet die Angst vor einem KI-Rückschlag auf Kursen aller Rohstoffe, die an dieser Erzählung hängen. Die Internationale Energieagentur rechnet laut Discovery Alert bis 2040 mit rund 7 Millionen Tonnen zusätzlichem Bedarf; das Datum der Angabe ist nicht belegt.

Positionierung. In Shanghai baten Behörden laut Trading Economics (Meldung vom 18.11.) Anleger mit Long-Positionen, diese in bar glattzustellen, statt Metall zu liefern. Das spricht für Engpässe in der physischen Lieferung.