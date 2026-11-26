KSB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 20 Euro Plus nach dem Zwölfmonatstief

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die KSB Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,61 Prozent auf 787,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Fall auf ein neues Tief greifen Käufer beim Pumpenhersteller zu.

Der Boden trägt vorerst: Die KSB Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,61 Prozent oder 20 Euro auf 787,00 Euro und ist elftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch war die Vorzugsaktie mit 767 Euro auf ein Zwölfmonatstief gefallen. KSB3 KSB3 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr KSB3 — — — Kurs der KSB Vorzugsaktie am Morgen 787,00 € Tagesgewinn, Platz 11 der SDAX Gewinner +2,61 % EBIT-Prognose 2026 220–265 Mio. € Spanne der Analysten-Kursziele 990–1.300 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; KSB, Quartalsmitteilung vom November 2026; Analystenangaben Der Auslöser Warum steigt die KSB Aktie heute? Eine neue Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt. Der Dax startete nach der Kehrtwende der US-Börsen rund zwei Prozent höher, Industriewerte sind auf breiter Front gefragt. Nach dem Bruch der bisherigen Tiefmarke von 772 Euro am Mittwoch nutzen Anleger das niedrigere Niveau zum Einstieg. Mit 787 Euro notiert der SDAX Gewinner wieder über dieser Marke. Hält sie bis zum Handelsschluss, wäre der gestrige Ausbruch nach unten ein Fehlsignal gewesen. Der Hintergrund Aufträge wachsen, Analysten bleiben dabei KSB steigerte den Auftragseingang nach neun Monaten um 9,5 Prozent, im dritten Quartal lag das EBIT bei 72,2 Millionen Euro. Die Jahresprognose von 220 bis 265 Millionen Euro EBIT wurde bestätigt. MPCM und Warburg Research senkten ihre Kursziele zwar von 1.050 auf 990 Euro, raten aber weiter zum Kauf. Berenberg nennt 1.300 Euro. Was für die KSB Aktie spricht Kurs zurück über der Marke von 772 Euro

Auftragseingang 9,5 Prozent höher

Drei Kaufempfehlungen Was Anleger bedenken sollten Abwärtstrend seit Mai

Gewinn im dritten Quartal rückläufig

Erholung noch nicht bestätigt Kurz erklärt Fragen und Antworten zur KSB Aktie Warum ist die KSB Aktie SDAX Gewinner?

Nach dem Zwölfmonatstief vom Mittwoch erholt sich der Titel mit dem Gesamtmarkt. Was erwartet KSB für 2026?

Ein EBIT von 220 bis 265 Millionen Euro. KSB Vorzugsaktie: ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3. Fazit zur KSB Aktie Die KSB Aktie hat einen ersten Schritt aus dem Tief gemacht. Entscheidend ist, ob 772 Euro nun als Unterstützung halten. Der SDAX Gewinner bleibt ein solider Industriewert mit angeschlagenem Chart.

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