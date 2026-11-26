Der Boden trägt vorerst: Die KSB Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,61 Prozent oder 20 Euro auf 787,00 Euro und ist elftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch war die Vorzugsaktie mit 767 Euro auf ein Zwölfmonatstief gefallen.
KSB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 20 Euro Plus nach dem Zwölfmonatstief
Die KSB Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,61 Prozent auf 787,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Fall auf ein neues Tief greifen Käufer beim Pumpenhersteller zu.
KSB3KSB3
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|KSB3
|—
|—
|—
Der Auslöser
Warum steigt die KSB Aktie heute?
Eine neue Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt. Der Dax startete nach der Kehrtwende der US-Börsen rund zwei Prozent höher, Industriewerte sind auf breiter Front gefragt. Nach dem Bruch der bisherigen Tiefmarke von 772 Euro am Mittwoch nutzen Anleger das niedrigere Niveau zum Einstieg.
Mit 787 Euro notiert der SDAX Gewinner wieder über dieser Marke. Hält sie bis zum Handelsschluss, wäre der gestrige Ausbruch nach unten ein Fehlsignal gewesen.
Der Hintergrund
Aufträge wachsen, Analysten bleiben dabei
KSB steigerte den Auftragseingang nach neun Monaten um 9,5 Prozent, im dritten Quartal lag das EBIT bei 72,2 Millionen Euro. Die Jahresprognose von 220 bis 265 Millionen Euro EBIT wurde bestätigt. MPCM und Warburg Research senkten ihre Kursziele zwar von 1.050 auf 990 Euro, raten aber weiter zum Kauf. Berenberg nennt 1.300 Euro.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur KSB Aktie
Warum ist die KSB Aktie SDAX Gewinner?
Nach dem Zwölfmonatstief vom Mittwoch erholt sich der Titel mit dem Gesamtmarkt.
Was erwartet KSB für 2026?
Ein EBIT von 220 bis 265 Millionen Euro.
KSB Vorzugsaktie: ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.