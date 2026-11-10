K+S Aktie im Börsenbeben: Starke Geschäftszahlen, vorsichtige Shortseller und ein rätselhafter Kursrutsch!

Die K+S-Aktie sorgt für einen bemerkenswerten Widerspruch an der Börse: Während der Kasseler Kali- und Salzproduzent seine Ergebnisprognose für 2026 konkretisiert und den Mittelwert erneut anhebt, gerät die Aktie kräftig unter Verkaufsdruck. Bei einem Kurs von 12,78 Euro verliert das Papier 5,47 Prozent. Gleichzeitig reduziert der internationale Hedgefonds Millennium International Management LP seine Wette auf fallende Kurse erheblich. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Konstellation? Und könnte ausgerechnet der Rückzug eines Leerverkäufers zum Hoffnungsschimmer für angeschlagene K+S-Aktionäre werden?