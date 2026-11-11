K+S Aktie: Deutsche Bank bleibt pessimistisch – wird die Kali-Erholung zur Enttäuschung?

Die K+S-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Einerseits zeigen die jüngsten Geschäftszahlen, dass der Konzern seine operative Leistungsfähigkeit im laufenden Jahr deutlich verbessert hat. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 934 Millionen Euro, während das EBITDA mit 108 Millionen Euro nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag. In den ersten neun Monaten erhöhte sich das operative Ergebnis sogar um rund 34 Prozent auf 563 Millionen Euro. Der bereinigte Free Cashflow verbesserte sich auf 119 Millionen Euro. Zudem konkretisierte K+S die Jahresprognose auf ein EBITDA zwischen 700 und 750 Millionen Euro und hob den Mittelwert leicht an. Andererseits bleibt die Preisentwicklung auf den internationalen Kalimärkten unsicher. Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research an. Tristan Lamotte beurteilt die Quartalszahlen als ordentlich, den Preisausblick jedoch als durchwachsen. Deshalb bestätigt Deutsche Bank Research das Rating "sell" und belässt das Kursziel unverändert bei 10,50 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 12,74 Euro entspricht dies einem rechnerischen Abwärtspotenzial von rund 17,6 Prozent. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob K+S seine operative Verbesserung auch ohne zusätzliche kräftige Kalipreissteigerungen fortsetzen kann. Gelingt dies, könnten die strategischen Investitionen und die stärkere Ausrichtung auf margenattraktive Produkte langfristig positive Effekte entfalten. Bleiben die Preise dagegen hinter den Erwartungen zurück oder steigen die Kosten weiter, könnte die Profitabilität erneut unter Druck geraten. Die K+S-Aktie bietet damit durchaus Chancen, doch Deutsche Bank Research setzt mit dem bestätigten Rating "sell" und dem Kursziel 10,50 Euro ein deutliches Warnsignal. Anleger sollten die positive Geschäftsentwicklung deshalb sorgfältig gegen die Risiken eines weiterhin unsicheren Rohstoffpreisumfelds abwägen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.