Der Kryptomarkt erholt sich am Donnerstag, 26. November 2026, und die Altcoins übertreffen Bitcoin. Nach Daten der Coinbase Exchange von etwa 8:10 Uhr New Yorker Zeit (14:10 Uhr MEZ) stieg Cardano binnen 24 Stunden um 8,4 Prozent auf 0,1488 Dollar, Dogecoin um 7,4 Prozent auf 0,05674 Dollar, Solana und XRP um jeweils 6,2 Prozent. Bitcoin legte 4,7 Prozent auf 60.734 Dollar zu. Der Autor des Berichts schreibt offen, man habe für den Anstieg keinen Auslöser belegen können.
Für den Wochenvergleich gilt: Gemessen am Wochenbeginn (19. November, 0:00 Uhr UTC) stehen Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Dogecoin und Cardano noch im Minus.