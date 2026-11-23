Der Kryptomarkt wird regulatorisch erwachsener, auch wenn der Bitcoin Kurs am Montag mit 61.000 bis 63.000 Dollar noch tief unter dem Rekord von 126.080 Dollar liegt. Zwei Meldungen vom Nachmittag zeigen die Richtung: Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt tokenisierte Wertpapiere künftig als Sicherheit für Kredite zu, und die japanische Steuerverwaltung verschärft die Prüfung von Krypto-Gewinnen. Beide Berichte stammen von crypto-economy.com, veröffentlicht um 14:04 und 14:13 UTC (15:04 und 15:13 Uhr MEZ).

Für Anleger in Kryptowährungen und Krypto-Aktien ist das keine kurzfristige Kursmeldung, sondern ein Hinweis auf das Rahmenwerk, in dem der Markt in den kommenden Jahren operiert.