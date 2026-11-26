Die Regulierung der Kryptowährungen rückt in den USA in die Phase des Streits um Details: Die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Tina Smith haben die US-Börsenaufsicht SEC in Briefen aufgefordert, zwei geplante Ausnahmen für Krypto-Unternehmen zurückzuziehen (ad-hoc-news.de, 26. November 2026, 07:09 Uhr, unter Berufung auf Cointelegraph; Versand laut Bericht am Dienstag). Betroffen sind die Startup-Ausnahme aus dem Vorschlag „Regulation Crypto Assets“ und eine Ausnahme für Handelsplattformen mit tokenisierten US-Aktien. Für Bitcoin und die Krypto-Aktien ist das ein Signal, dass der regulatorische Rückenwind nicht sicher ist.
Krypto-Regulierung: Drei Senatoren fordern von der SEC, Ausnahmen für Token-Börsen zurückzuziehen, CLARITY Act steckt fest – was bedeutet das für Bitcoin, Krypto-Aktien und Anleger in Europa?
Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Tina Smith greifen die geplanten SEC-Ausnahmen für Krypto-Startups und tokenisierte Aktien an. Gleichzeitig kommt das US-Bitcoin-Reserve-Gesetz im Repräsentantenhaus voran, und in der EU fordert die EBA Regeln für DeFi-Kredite.
Der Bitcoin Kurs lag am Morgen bei rund 60.776 US-Dollar (26. November 2026, 04:24 Uhr MEZ, CoinMarketCap), der Angst-Index bei 11. Die Stimmung ist angespannt, auch weil Anleger neben Zinsen und ETF-Abflüssen nun die politische Lage einpreisen müssen.
Das große Bild
Was kritisieren die Senatoren an den SEC-Ausnahmen?
Es geht um zwei Vorschläge, die Krypto-Firmen Wege an der Registrierungspflicht vorbei eröffnen würden.
Die erste Ausnahme stammt aus dem im August vorgestellten Vorschlag „Regulation Crypto Assets“. Startups sollen danach bis zu 5 Millionen Dollar über vier Jahre oder bis zu 75 Millionen Dollar innerhalb von 12 Monaten einsammeln dürfen, ohne sich zu registrieren. Die zweite Ausnahme betrifft Plattformen, die tokenisierte US-Aktien handeln und sich nicht als Börse registrieren müssten. Kritisiert werden laut Bericht der Opt-out-Aufbau und die Befreiung von Pflichten zur Anzeige der besten Ausführung.
Als beteiligte Akteure werden OKXICE, ein Gemeinschaftsunternehmen von OKX und der Intercontinental Exchange, sowie TSV LLC, Kephas Corporation, Formation Securities und Fairmint TSV LLC genannt. Die Senatoren argumentieren laut Bericht, die Maßnahmen könnten den Anlegerschutz schwächen und die Befugnisse der Behörde überschreiten.
Politisch umstritten
Der CLARITY Act, der Marktstruktur und Zuständigkeiten klären soll, steckt im Kongress fest. Laut Investing.com blockierten die Demokraten das Vorhaben.
Neue Mehrheiten 2027
Investing.com verweist auf Sorgen, dass mehr Regulierung kommt, wenn die Demokraten 2027 den Kongress übernehmen.
Bitcoin-Reserve
Das Gesetz zur Strategic Bitcoin Reserve passierte den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses und darf zur Abstimmung. Vorgesehen ist ein Verkaufsverbot von 20 Jahren (KuCoin, Investing.com).
Wie reagiert Europa auf die Krypto-Regulierung?
In der EU zeigt sich ein anderes Bild. Die Europäische Bankenaufsicht EBA fordert laut KuCoin EU-Regeln für DeFi-Kredite, die von Krypto-Firmen angeboten werden. Der französische Senat lehnte eine Meldepflicht für selbstverwahrte Wallets ab. Für Anleger heißt das: Die europäische Regulierung unter MiCA bleibt der Rahmen, während die US-Regeln noch im Fluss sind.
Auch auf Produktseite geht es weiter. Fidelity hat laut CoinGabbar bei der SEC einen S-1-Antrag für einen Spot-Chainlink-ETF an der Nasdaq eingereicht, mit Anchorage Digital Bank, BitGo und Coinbase Custody als Verwahrern. Für die Coinbase Aktie ist das ein Hinweis, dass Verwahrung zum Geschäft mit ETFs gehört; wie stark sich das auf Umsätze auswirkt, ist offen. Coinbase verlor zuletzt 5,9 Prozent, Strategy 8,1 Prozent, Circle 7,1 Prozent (Schlusskurse laut aktiencheck.de-Bericht vom 25.11.).
|Thema
|Stand
|Wer
|Startup-Ausnahme
|5 Mio. USD / 4 Jahre oder 75 Mio. USD / 12 Monate
|SEC-Vorschlag, Kritik von Senatoren
|Tokenisierte Aktien
|Handel ohne Börsenregistrierung geplant
|SEC-Vorschlag, Kritik von Senatoren
|Strategic Bitcoin Reserve Act
|Finanzausschuss passiert, 20 Jahre Haltefrist
|Repräsentantenhaus
|CLARITY Act
|im Kongress blockiert
|Senat
|DeFi-Kredite
|EU-Regeln gefordert
|EBA
|Chainlink-ETF
|S-1-Antrag von Fidelity
|SEC
Stand 26.11.2026; Verfahren ändern sich laufend.
Quelle: ad-hoc-news.de, KuCoin, Investing.com, CoinGabbar (26.11.2026)
FAQ: Fragen zur Krypto-Regulierung
Was fordern die Senatoren von der SEC? Warren, Van Hollen und Smith wollen, dass die SEC zwei geplante Ausnahmen für Krypto-Unternehmen zurückzieht. Das berichtet ad-hoc-news.de unter Berufung auf Cointelegraph.
Was ist die Strategic Bitcoin Reserve? Ein US-Gesetzesvorhaben, das eine staatliche Bitcoin-Reserve mit 20 Jahren Verkaufsverbot vorsieht. Es passierte den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? Rund 60.776 US-Dollar am 26. November 2026, 04:24 Uhr MEZ.
Ist das eine Anlageempfehlung? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen oder Handlungsempfehlungen ab.
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