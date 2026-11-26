Die erste Ausnahme stammt aus dem im August vorgestellten Vorschlag „Regulation Crypto Assets“. Startups sollen danach bis zu 5 Millionen Dollar über vier Jahre oder bis zu 75 Millionen Dollar innerhalb von 12 Monaten einsammeln dürfen, ohne sich zu registrieren. Die zweite Ausnahme betrifft Plattformen, die tokenisierte US-Aktien handeln und sich nicht als Börse registrieren müssten. Kritisiert werden laut Bericht der Opt-out-Aufbau und die Befreiung von Pflichten zur Anzeige der besten Ausführung.

Als beteiligte Akteure werden OKXICE, ein Gemeinschaftsunternehmen von OKX und der Intercontinental Exchange, sowie TSV LLC, Kephas Corporation, Formation Securities und Fairmint TSV LLC genannt. Die Senatoren argumentieren laut Bericht, die Maßnahmen könnten den Anlegerschutz schwächen und die Befugnisse der Behörde überschreiten.