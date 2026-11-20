Die Regulierung von Kryptowährungen in den USA steht nach den Zwischenwahlen vor einer Wende. Die Demokraten haben laut Reuters beide Kammern des Kongresses gewonnen, und die Sorge vor strengeren Regeln belastet den Bitcoin Kurs, der am Freitagmorgen um 06:59 Uhr MEZ bei 61.874 US-Dollar notierte, 2,3 Prozent im Minus. Das große Marktstrukturgesetz, der CLARITY Act, droht damit zu scheitern: Er läuft am 3. Januar 2027 aus, wenn der Senat nicht handelt.

Für Anleger ist das mehr als Politik. Von klaren Regeln hängen die Zulassung weiterer Krypto-ETFs, die Rolle von SEC und CFTC und das Geschäftsmodell von Krypto-Aktien wie Coinbase (Nasdaq: COIN) oder Circle (NYSE: CRCL) ab.