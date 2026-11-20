Krypto-Regulierung: Demokraten erobern den Kongress, CLARITY Act läuft am 3. Januar aus, Bitcoin Kurs unter 62.000 Dollar – wird Washington zum Bremsklotz für Krypto?
aktiencheck.de Redaktion6 Min.
Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms ist das große US-Krypto-Gesetz CLARITY Act in Gefahr. Senatorin Warren soll den Banken-Ausschuss führen, SEC und CFTC brauchen demokratische Stimmen. Der Bitcoin Kurs fiel inzwischen auf rund 61.900 Dollar. Was Washington für Kryptowährungen und Krypto-Aktien wie Coinbase bedeuten kann.
Die Regulierung von Kryptowährungen in den USA steht nach den Zwischenwahlen vor einer Wende. Die Demokraten haben laut Reuters beide Kammern des Kongresses gewonnen, und die Sorge vor strengeren Regeln belastet den Bitcoin Kurs, der am Freitagmorgen um 06:59 Uhr MEZ bei 61.874 US-Dollar notierte, 2,3 Prozent im Minus. Das große Marktstrukturgesetz, der CLARITY Act, droht damit zu scheitern: Er läuft am 3. Januar 2027 aus, wenn der Senat nicht handelt.
Für Anleger ist das mehr als Politik. Von klaren Regeln hängen die Zulassung weiterer Krypto-ETFs, die Rolle von SEC und CFTC und das Geschäftsmodell von Krypto-Aktien wie Coinbase (Nasdaq: COIN) oder Circle (NYSE: CRCL) ab.
Die Machtverhältnisse
Wie haben die Midterms Washington verändert – und wer bestimmt jetzt über Krypto?
Nach dem Zwischenstand der Auszählung vom 4. November (09:28 Uhr MEZ) liegen die Demokraten im Senat bei 54 Sitzen gegenüber 44 der Republikaner, weitere Rennen waren damals offen; vorher hatten die Republikaner 53 Sitze. Im Repräsentantenhaus führen die Demokraten laut NBC News mit 258 zu 177 (CryptoTicker, aktualisiert 7. November). Eine endgültige Auszählung konnte die Redaktion nicht prüfen.
Personell sind die Folgen klar: Senatorin Elizabeth Warren, eine der schärfsten Kritikerinnen der Branche, soll den Banken-Ausschuss des Senats übernehmen. Maxine Waters soll im Repräsentantenhaus den Finanzausschuss leiten. Nominierungen für die Aufsichtsbehörden SEC und CFTC brauchen künftig demokratische Stimmen.
Was passiert mit dem CLARITY Act?
Der CLARITY Act sollte Befugnisse von der SEC auf die CFTC verlagern und Kryptowerten einen klaren Rechtsrahmen geben. Im Senat scheiterte am 15. September ein Verfahrensantrag knapp: Für den Abbruch der Debatte wären 60 Stimmen nötig gewesen, kein Demokrat stimmte dafür. Laut CryptoTicker läuft das Gesetz am 3. Januar 2027 aus, falls der Senat nicht abstimmt.
Der Analyst Jaret Seiberg von TD Cowen erwartet laut Bitcoin Magazine, dass das Gesetz in den nächsten zwei Jahren nicht verabschiedet wird; der Kongress könnte stattdessen die Krypto-Verbindungen von Präsident Trump untersuchen. Senatorin Cynthia Lummis (Republikaner, Wyoming) wirft den Demokraten vor, Regeln zu fordern und dann dagegen zu stimmen. Senatorin Angela Alsobrooks (Demokraten) hält dagegen eine Einigung in der Übergangsphase bis Januar für möglich.
Wie reagiert der Kryptomarkt auf die Regulierungssorgen?
Am 4. November um 09:28 Uhr MEZ notierte der Bitcoin Kurs noch bei 78.126 US-Dollar, Ether bei 2.306 US-Dollar (CryptoTicker). Am Freitagmorgen kostete Bitcoin rund 61.900 US-Dollar und Ether rund 1.742 US-Dollar (Reuters via Investing.com, 06:59 MEZ). Das ist ein Minus von rund 21 Prozent beim Bitcoin Kurs und von rund 24 Prozent bei Ether (Rechnung der Redaktion). Dazu haben viele Faktoren beigetragen, die Regulierung ist nur einer davon.
Doch die ETF-Zahlen zeigen die Nervosität: Nach den Midterms flossen am Freitag, dem 7. November, über 411 Millionen Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, allein 403 Millionen aus BlackRocks IBIT. Im November waren es bis dahin 1,2 Milliarden Dollar bei Bitcoin, 365 Millionen bei Ethereum und mehr als 26 Millionen bei Solana (Benzinga via KuCoin, 8. November). Zuletzt summierten sich die Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs in einer Woche auf 1,12 Milliarden Dollar (SoSoValue via Reuters).
Gibt es für Krypto-Aktien einen Weg an Gesetzen vorbei?
Ja, teilweise. Fehlt ein Gesetz, regulieren SEC und CFTC weiter über ihre Befugnisse. Coinbase setzt zusätzlich auf den Bundesbankweg: Die Aufsicht OCC hat der Coinbase National Trust Company die endgültige Lizenz erteilt, Circle erhielt eine im Juli, Ripple im Oktober (Stocktwits, 9. November). Auch die Weltbank testet mit Citi und der Circle Aktie regulierte Stablecoin-Zahlungen (Investingnews, 18. November). Offen ist, ob eine demokratische Führung im Senat solche Lizenzen untersucht. Laut Benzinga könnte sie auch die vorläufige Bankenlizenz der OCC für World Liberty Finance prüfen.
Was sollten Anleger bei der Krypto-Regulierung jetzt beobachten?
Die Termine der kommenden Wochen: Am 25. November erscheint der PCE-Inflationswert für Oktober. Am 30. November tritt die MSCI-Regel in Kraft, die Krypto-Holdings wie die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) betreffen kann. Am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen. Bis 3. Januar 2027 könnte der Senat noch über den CLARITY Act abstimmen. Dazu zählen die Besetzungen bei SEC und CFTC und die täglichen ETF-Flows.
FAQ: Antworten zur Krypto-Regulierung
Was ist der CLARITY Act?
Der CLARITY Act ist ein US-Gesetzentwurf für Krypto-Marktstruktur. Er würde Aufsichtsbefugnisse zwischen SEC und CFTC neu ordnen. Im Senat scheiterte er am 15. September an der 60-Stimmen-Hürde und läuft am 3. Januar 2027 aus, wenn der Senat nicht abstimmt.
Warum belastet der Wahlsieg der Demokraten den Bitcoin Kurs?
Laut Reuters fürchten Anleger strengere Krypto-Regeln. Senatorin Warren soll den Banken-Ausschuss leiten, SEC- und CFTC-Posten brauchen demokratische Stimmen.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele und keine Prognosen ab. „Bitcoin Prognose“ steht nur als Suchbegriff hier.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen?
Unmittelbar betroffen sind Coinbase (COIN), Circle (CRCL), Bitcoin-Holdings wie Strategy (MSTR) und Handelsplattformen wie Robinhood, weil Regeln für Verwahrung, Stablecoins und Handel ihr Geschäft bestimmen.
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