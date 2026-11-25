Die US-Bitcoin-ETFs haben im November netto rund 4,71 Milliarden Dollar verloren, so viel wie in keinem Monat seit dem Start im Januar 2024 (Bitcoin Magazine, Wallstreet-Online, Stand 24.11.2026). Der Bitcoin Kurs liegt am Mittwoch, 25. November, um 05:50 Uhr UTC bei rund 59.100 Dollar (crypto.news). Bei Ether kommen die ETFs auf rund 1,15 Milliarden Dollar Abfluss (TradingNews, bis 23.11.). Bei den neueren Altcoin-ETFs zeigt sich ein gemischtes Bild.

Für Anleger der Kryptowährungen und von Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy sind die ETF-Flüsse ein wichtiger Stimmungsmesser. Dieser Überblick ordnet ein, welche Fonds Geld verlieren, welche starten und welche Termine anstehen.