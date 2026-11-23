Bitcoin ist in der Woche laut ceoeconomy rund 12 Prozent gefallen; die meisten Krypto-Aktien verloren deutlich mehr. Drei Mechanismen wirken zusammen. Erstens tragen Treasury-Firmen wie die Strategy Aktie Bitcoin in der Bilanz: Strategy hält laut ceoeconomy Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar, der Bitcoin Kurs liegt derzeit darunter. Zweitens leben Börsen wie die Coinbase Aktie vom Handelsvolumen, das in Panikphasen zwar steigt, in Baissen aber austrocknet. Drittens sind Miner wie die MARA Aktie und die IREN Aktie doppelt betroffen: vom Bitcoin Kurs und vom Ausverkauf der KI-Aktien, weil beide Unternehmen auch als Rechenzentrums-Wetten gehandelt werden.