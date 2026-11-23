Wenn der Bitcoin Kurs fällt, fallen Krypto-Aktien mit Hebel: In der Woche bis Freitag, 20. November, verlor die Bitcoin-Aktie IREN laut ceoeconomy 34,9 Prozent, die Strategy Aktie (MSTR) 30,3 Prozent und MARA Holdings (MARA) 27,2 Prozent. Die Coinbase Aktie (COIN) gab 20,1 Prozent nach, die Circle Aktie (CRCL) 23,6 Prozent. Der Auslöser: ETF-Abflüsse, Zwangsverkäufe gehebelter Positionen und ein Ausverkauf an der Nasdaq, die in der Woche um rund 10 Prozent einbrach. Der Bitcoin Kurs selbst stand am Montag um 02:30 Uhr MEZ bei rund 60.822 Dollar, nach einem Wochenendtief bei etwa 55.100 Dollar. Die US-Börsen öffnen erst am Nachmittag; alle Aktienkurse hier sind Schlusskurse vom Freitag.
Krypto-Aktien: IREN minus 35 Prozent, Strategy minus 30 Prozent, MARA minus 27 Prozent in einer Woche – Welche Bitcoin-Aktie fällt am härtesten?
Strategy Aktie, Coinbase Aktie, Circle Aktie, Galaxy und die Bitcoin-Miner verloren in der vergangenen Woche zwischen 20 und 35 Prozent. Ein Überblick über die Verlierer, die Auslöser und die Termine, die für Krypto-Aktien jetzt zählen.
Die Bilanz
Welche Krypto-Aktie hat in der Woche am meisten verloren?
Die Verluste folgen einer Rangfolge: Je größer der Hebel auf Bitcoin oder Rechenleistung, desto tiefer der Fall.
Wochenveränderung ausgewählter Krypto-Aktien bis Freitag, 20.11.2026
Prozent
Quelle: ceoeconomy, Wochenrückblick vom 21.11.2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|IREN
|-34,9
|Strategy (MSTR)
|-30,3
|MARA Holdings
|-27,2
|Bitmine (BMNR)
|-26,2
|Circle (CRCL)
|-23,6
|Robinhood (HOOD)
|-20,2
|Coinbase (COIN)
|-20,1
Am Freitag selbst war der Tag besonders hart: Laut CoinDesk fiel MARA um 18,6 Prozent auf 5,08 Dollar, IREN um 18 Prozent auf 11,81 Dollar und Hut 8 (HUT) um 17,7 Prozent auf 45,92 Dollar. Bitmine verlor 13,7 Prozent, Strategy 9,7 Prozent, Robinhood 9,4 Prozent, Galaxy Digital 8,9 Prozent, Circle 8,4 Prozent und Coinbase 6,3 Prozent auf 102,01 Dollar. Die Nasdaq 100 gab an diesem Tag 5,5 Prozent nach, Nvidia schloss rund 14 Prozent im Minus.
|Aktie
|Kurs
|Tagesveränderung
|Woche
|Strategy (MSTR)
|77,80 USD
|–9,7 %
|–30,3 %
|Coinbase (COIN)
|102,01 USD
|–6,3 %
|–20,1 %
|Circle (CRCL)
|47,51 USD
|–8,4 %
|–23,6 %
|MARA Holdings (MARA)
|5,08 USD
|–18,6 %
|–27,2 %
|IREN (IREN)
|11,81 USD
|–18,0 %
|–34,9 %
|Galaxy Digital (GLXY)
|11,22 USD
|–8,9 %
|über –20 %
Kurse in US-Dollar; Handelsschluss 22:00 Uhr MEZ. Wochenwerte bis Freitag.
Quelle: CoinDesk Live-Ticker (20.11.), ceoeconomy (21.11.), Motley Fool (18.11.)
Die Auslöser
Warum fallen Bitcoin-Aktien stärker als der Bitcoin Kurs?
Bitcoin ist in der Woche laut ceoeconomy rund 12 Prozent gefallen; die meisten Krypto-Aktien verloren deutlich mehr. Drei Mechanismen wirken zusammen. Erstens tragen Treasury-Firmen wie die Strategy Aktie Bitcoin in der Bilanz: Strategy hält laut ceoeconomy Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar, der Bitcoin Kurs liegt derzeit darunter. Zweitens leben Börsen wie die Coinbase Aktie vom Handelsvolumen, das in Panikphasen zwar steigt, in Baissen aber austrocknet. Drittens sind Miner wie die MARA Aktie und die IREN Aktie doppelt betroffen: vom Bitcoin Kurs und vom Ausverkauf der KI-Aktien, weil beide Unternehmen auch als Rechenzentrums-Wetten gehandelt werden.
Einschätzung der Redaktion: Die Mischung aus Krypto-Winter und KI-Korrektur macht die Gruppe der Krypto-Aktien derzeit zum Verstärker beider Trends. Für Galaxy Digital, das laut CoinDesk in der Woche über 20 Prozent verlor und bei 11,22 Dollar notiert, sagte CEO Mike Novogratz auf X: „We're executing, our fundamentals are strong.“
Die Termine
Welche Termine entscheiden über die Krypto-Aktien?
Zuerst die Makrodaten: Fed-Vertreter John Williams spricht am Dienstag, der Core-PCE erscheint am Mittwoch, 25. November, und die Fed entscheidet am 9. Dezember über einen Zinsschritt, wobei laut CoinDesk ein Schritt um 25 Basispunkte erwartet wird. Danach folgt ein Branchenereignis: Laut ceoeconomy scheidet die Strategy Aktie nach dem 30. November aus den MSCI-Indizes aus, was Verkaufsdruck durch passive Fonds auslösen kann. Hinzu kommen die Stablecoin-Fristen im Januar, die vor allem Circle betreffen.
Häufige Fragen
FAQ zu Krypto-Aktien
Welche Krypto-Aktie hat am stärksten verloren? Laut ceoeconomy verlor IREN in der Woche bis 20. November 34,9 Prozent, gefolgt von der Strategy Aktie mit 30,3 Prozent.
Wie hängen Krypto-Aktien und Bitcoin zusammen? Treasury-Firmen, Börsen und Miner verdienen oder bewerten sich über den Bitcoin Kurs; fällt er, fallen sie meist stärker.
Wo stehen die Kurse aktuell? Die US-Börsen sind bis zum Nachmittag geschlossen; die hier genannten Kurse sind Freitags-Schlusskurse.
Was ist die Strategy Aktie? Strategy (MSTR) ist ein Unternehmen, das Bitcoin als Treasury-Reserve hält und laut ceoeconomy am 30. November aus MSCI-Indizes ausscheidet.
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