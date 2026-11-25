Die Krones Aktie zeigt ein gespaltenes Bild. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der Weltmarktführer für Abfüll- und Verpackungsanlagen den Auftragseingang um 2,9 Prozent auf 4,22 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge kletterte auf 11,1 Prozent. Der Umsatz trat mit 4,1 Milliarden Euro jedoch auf der Stelle. Im dritten Quartal übertraf der Gewinn je Aktie mit 2,55 Euro die Erwartungen.
Krones Aktie: Aufträge steigen, Marge steigt – aber das 7-Milliarden-Ziel ist vom Tisch. Wie viel Wachstum steckt noch im Abfüll-Weltmarktführer?
Krones verdient mehr, verkauft aber nicht mehr. Die Umsatzziele für 2026 und 2028 wurden gesenkt, die Profitabilität steigt dennoch. Was die Krones Aktie jetzt bewegt.
Der Rückschlag
Umsatzziele gesenkt
Bereits im Oktober hatte Krones die Prognose gesenkt: Der Umsatz soll 2026 währungsbereinigt nur noch um 1 bis 2 Prozent wachsen statt 3 bis 5 Prozent. Auch das Umsatzziel für 2028 reduzierte der Konzern auf 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro – die ursprünglich angepeilten 7 Milliarden Euro sind vom Tisch. Als Grund nennt Krones die höheren Kosten und die Unsicherheit bei seinen Kunden aus der Getränkeindustrie.
Die Stärke
Solide Bilanz, volle Bücher
Finanziell steht Krones solide da: Der freie Cashflow drehte im dritten Quartal ins Plus, die Nettoliquidität stieg auf 410 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liegt bei knapp 45 Prozent. Ein Teil des Auftragsbestands wird erst Ende 2027 oder später zu Umsatz. Die Krones Aktie legte am Tag der Zahlen um knapp 4 Prozent zu.
Die Krones Aktie steht für Qualität mit gebremstem Wachstum. Die steigende Marge zeigt die Stärke des Geschäftsmodells – für neue Kursfantasie braucht es aber wieder mehr Umsatzwachstum.
Häufige Fragen zur Krones Aktie
Wie entwickelten sich die Aufträge?
Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 2,9 Prozent auf 4,22 Milliarden Euro.
Was erwartet Krones für 2026?
Ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent.
Welches Umsatzziel gilt für 2028?
6,0 bis 6,2 Milliarden Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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