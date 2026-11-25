Wie entwickelten sich die Aufträge?

Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 2,9 Prozent auf 4,22 Milliarden Euro.

Was erwartet Krones für 2026?

Ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent.

Welches Umsatzziel gilt für 2028?

6,0 bis 6,2 Milliarden Euro.