Kraft Heinz Quartalszahlen: Gewinn schlägt Erwartungen, Maxwell House wird verkauft – kommt die Wende?

Im September 2025 zog der Konzern die Notbremse und kündigte die Aufspaltung in zwei Unternehmen an: eines für Saucen und Würzmittel, eines für das nordamerikanische Lebensmittelgeschäft. Doch der neue CEO Steve Cahillane, seit Januar 2026 im Amt, legte die Pläne im Februar auf Eis. Seine Begründung: Die Probleme seien lösbar. Statt Aufspaltung setzt er auf Investitionen. Rund 700 Millionen US-Dollar fließen 2026 zusätzlich in Marketing, Preise und Innovation, die Werbeausgaben sollen mindestens 6 Prozent des Umsatzes erreichen.