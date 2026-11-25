Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Das Plus erklärt sich aus dem, was um Kraft Heinz herum passiert. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle vor, und Anleger ziehen in großem Stil Geld aus KI-Aktien ab. In solchen Phasen fließt Kapital in Unternehmen, deren Geschäft kaum von der Konjunktur abhängt.

Kraft Heinz passt in dieses Muster. Ketchup, Frischkäse und Fertiggerichte werden auch gekauft, wenn die Börse fällt. Dazu kommt eine hohe Ausschüttung.