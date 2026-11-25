Der Markt verkauft Chips und kauft Ketchup. Die Kraft Heinz Aktie (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Handelssymbol: KHNZ, US-Handelssymbol: KHC) steigt am Mittwoch zum Handelsstart um 1,72 Prozent auf 26,01 Dollar und führt damit die kurze Liste der Nasdaq100 Gewinner an. Der Index selbst verliert zur gleichen Zeit mehr als 4 Prozent.
Kraft Heinz Aktie: Nasdaq100 Gewinner im Ausverkauf – Ketchup schlägt KI
Die Kraft Heinz Aktie ist zum Handelsstart der größte Nasdaq100 Gewinner: Während der Index um mehr als 4 Prozent einbricht, steigt der Lebensmittelkonzern um 1,72 Prozent auf 26,01 Dollar. Anleger suchen Schutz bei krisenfesten Geschäften und hohen Dividenden. Die Analyse zeigt, was hinter dem Plus steckt und wo die Grenzen liegen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Flucht in das Langweilige
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Das Plus erklärt sich aus dem, was um Kraft Heinz herum passiert. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle vor, und Anleger ziehen in großem Stil Geld aus KI-Aktien ab. In solchen Phasen fließt Kapital in Unternehmen, deren Geschäft kaum von der Konjunktur abhängt.
Kraft Heinz passt in dieses Muster. Ketchup, Frischkäse und Fertiggerichte werden auch gekauft, wenn die Börse fällt. Dazu kommt eine hohe Ausschüttung.
Krisenfestes Geschäft
Lebensmittel des täglichen Bedarfs werden unabhängig von Zinsen und KI-Investitionen nachgefragt.
Hohe Dividende
Die Quartalsdividende von 0,40 Dollar ergibt beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 6,2 Prozent.
Dividendentermin voraus
Die nächste Ausschüttung geht an Aktionäre, die am 4. Dezember im Register stehen.
Einordnung
Ein schrumpfendes Geschäft mit stabiler Ausschüttung
Der Kursgewinn sollte nicht mit einer Wachstumsgeschichte verwechselt werden. Im dritten Quartal sank der Umsatz um rund 2 Prozent auf 6,115 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,53 Dollar. Die Erwartungen wurden damit leicht übertroffen, mehr nicht. Die Kaffeesparte soll 2027 verkauft werden.
Der Nasdaq100 Gewinner bietet Anlegern also vor allem zwei Dinge: Berechenbarkeit und Dividende. In einem Markt, in dem KI-Werte binnen Tagen ein Viertel ihres Wertes verlieren, reicht das für ein Plus. Dreht die Stimmung, dürfte das Interesse an der Kraft Heinz Aktie wieder nachlassen.
Häufige Fragen zur Kraft Heinz Aktie
Warum ist die Kraft Heinz Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichten am 25. November 2026 aus KI- und Chip-Aktien in krisenfeste Werte um. Die Kraft Heinz Aktie steigt zum Handelsstart um 1,72 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 4 Prozent verliert.
Wie hoch ist die Dividende von Kraft Heinz?
Der Konzern zahlt 0,40 Dollar je Aktie und Quartal. Die nächste Zahlung erfolgt am 23. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN und WKN der Kraft Heinz Aktie?
Die ISIN lautet US5007541064, die WKN A14TU4. In den USA wird die Aktie unter KHC gehandelt.
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