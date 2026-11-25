Warum ist die Kraft Heinz-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten aus fallenden KI- und Chipwerten in defensive Lebensmittelaktien um. Eine eigene Meldung von Kraft Heinz gibt es nicht.

Wie stark steigt die Kraft Heinz Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,7 Prozent auf 26,00 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Kraft Heinz-Aktie?

Die ISIN lautet US5007541064, die WKN A14TU4. An der Nasdaq wird die Aktie unter KHC gehandelt.