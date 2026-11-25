Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Anstieg folgt dem Muster des Tages. Anleger zogen Geld aus Technologiewerten ab und legten es in Branchen an, die vom KI-Zyklus unabhängig sind. Der Dow Jones schloss im Plus, der Nasdaq 100 im Minus.

Kraft Heinz bietet dafür die passenden Eigenschaften: Lebensmittel, die unabhängig von der Konjunktur gekauft werden, und eine hohe Ausschüttung. Der Konzern zahlt 0,40 Dollar je Aktie und Quartal. Beim Schlusskurs entspricht das einer Rendite von rund 6 Prozent.