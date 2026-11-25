Aus 1,7 Prozent am Morgen wurden bis zum Abend 3,7. Die Kraft Heinz Aktie (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Handelssymbol: KHNZ, US-Handelssymbol: KHC) schloss am Mittwoch 3,68 Prozent höher bei 26,51 Dollar. In der Tagesliste der Nasdaq100 Gewinner steht der Lebensmittelkonzern damit auf Platz fünf.
Kraft Heinz Aktie: Gewinner des Tages legt bis zum Schluss nach – plus 3,7 Prozent und 6 Prozent Dividende
Die Kraft Heinz Aktie baut ihren Gewinn vom Morgen aus: Der Lebensmittelkonzern schließt 3,68 Prozent höher bei 26,51 Dollar und steht in der Liste der Nasdaq100 Gewinner auf Platz fünf. Die Analyse zeigt, warum Anleger zugreifen und weshalb die Indexzuordnung eine Fußnote braucht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Geld wandert in die alte Wirtschaft
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Anstieg folgt dem Muster des Tages. Anleger zogen Geld aus Technologiewerten ab und legten es in Branchen an, die vom KI-Zyklus unabhängig sind. Der Dow Jones schloss im Plus, der Nasdaq 100 im Minus.
Kraft Heinz bietet dafür die passenden Eigenschaften: Lebensmittel, die unabhängig von der Konjunktur gekauft werden, und eine hohe Ausschüttung. Der Konzern zahlt 0,40 Dollar je Aktie und Quartal. Beim Schlusskurs entspricht das einer Rendite von rund 6 Prozent.
Umschichtung
Klassische Branchen waren am Mittwoch gefragt.
Hohe Dividende
1,60 Dollar je Aktie und Jahr.
Termin voraus
Am 4. Dezember wird die Aktie ohne Anspruch auf die nächste Dividende gehandelt.
Einordnung
Nah am Jahreshoch, fern vom Wachstum
Mit 26,51 Dollar nähert sich die Kraft Heinz Aktie ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 28,09 Dollar. Das ist bemerkenswert für ein Unternehmen, dessen Umsatz schrumpft. Im dritten Quartal sanken die Erlöse um 2 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,53 Dollar aber über den Erwartungen.
Für 2027 rechnet das Management mit einer Kosteninflation von mehr als 5 Prozent und plant Preiserhöhungen. Der Tagesgewinner profitiert also weniger von eigener Stärke als von der Schwäche der anderen. Hält die Unruhe bei Technologiewerten an, bleibt das Papier gefragt.
Häufige Fragen zur Kraft Heinz Aktie
Warum gehört die Kraft Heinz Aktie zu den Gewinnern des Tages?
Am 25. November 2026 schichteten Anleger aus Technologiewerten in krisenfeste Branchen um. Die Kraft Heinz Aktie schloss 3,68 Prozent höher bei 26,51 Dollar.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kraft Heinz?
Bei einer Jahresdividende von 1,60 Dollar und einem Kurs von 26,51 Dollar liegt sie bei rund 6 Prozent.
An welcher Börse wird die Kraft Heinz Aktie gehandelt?
Seit dem 14. September 2026 ist die Aktie an der New York Stock Exchange notiert, weiterhin unter dem Kürzel KHC.
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