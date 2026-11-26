Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen erklärte am Mittwoch, sie habe die Raffinerie Ras Tanura im Osten Saudi-Arabiens und das Finanzviertel der Hauptstadt Riad angegriffen. Ras Tanura ist die größte Raffinerie des Landes und liegt neben einem Exportterminal für Rohöl. Saudi-Arabien meldete, Drohnen abgefangen zu haben. Ob Anlagen getroffen wurden, ist offen.

Am Ölmarkt reichte die Meldung. Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar. In Seoul gaben alle Fluggesellschaften nach. Am Vormittag lag Asiana Airlines 5,8 Prozent im Minus, Jin Air 4,7 Prozent, Air Busan 3,7 Prozent und Jeju Air 2,5 Prozent.