Die Nachricht kam aus der Wüste, der Schaden entstand an der Börse in Seoul. Die Korean Air Aktie fiel am Donnerstag um 6,16 Prozent auf 29.700 Won und gehört zu den größten KOSPI 100 Verlierern des Tages. Im Tief kostete das Papier 29.100 Won. Der Grund steht auf jeder Tankrechnung: Der Ölpreis ist kräftig gestiegen, und Kerosin ist einer der größten Kostenblöcke einer Fluggesellschaft.
Korean Air Aktie: KOSPI 100 Verlierer mit minus 6,2 Prozent – Drohnen über Saudi-Arabien, Kerosinangst in Seoul
Die Korean Air Aktie verliert 6,16 Prozent und zählt zu den größten KOSPI 100 Verlierern des Tages. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie gestiegen, Brent kostet fast 95 Dollar. Alle südkoreanischen Fluggesellschaften geben nach.
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Der Auslöser
Angriff auf Ras Tanura gemeldet – der Ölpreis springt
Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen erklärte am Mittwoch, sie habe die Raffinerie Ras Tanura im Osten Saudi-Arabiens und das Finanzviertel der Hauptstadt Riad angegriffen. Ras Tanura ist die größte Raffinerie des Landes und liegt neben einem Exportterminal für Rohöl. Saudi-Arabien meldete, Drohnen abgefangen zu haben. Ob Anlagen getroffen wurden, ist offen.
Am Ölmarkt reichte die Meldung. Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar. In Seoul gaben alle Fluggesellschaften nach. Am Vormittag lag Asiana Airlines 5,8 Prozent im Minus, Jin Air 4,7 Prozent, Air Busan 3,7 Prozent und Jeju Air 2,5 Prozent.
Die Einordnung
Warum Airlines so empfindlich reagieren
Kerosin wird in Dollar bezahlt und lässt sich nicht kurzfristig ersetzen. Steigt der Ölpreis, steigen die Kosten sofort, während die Ticketpreise für viele Flüge längst feststehen. Koreanische Fluggesellschaften trifft das doppelt, wenn zugleich der Won schwächelt. Immerhin hier gab es am Donnerstag Entlastung: Der Dollar kostete mit 1.342,70 Won etwas weniger als am Vortag.
Für den KOSPI 100 Verlierer Korean Air kommt der Ölpreisschub in einem wichtigen Jahr. Der Konzern führt 2026 die übernommene Asiana Airlines mit dem eigenen Flugbetrieb zusammen. Am Markt richtet sich der Blick nun auf den 29. November. Dann berät das Ölkartell OPEC+ über die Fördermengen für das kommende Jahr.
Teures Kerosin
Jeder Dollar mehr je Barrel erhöht die Treibstoffrechnung.
Unsichere Lage am Golf
Weitere Angriffe könnten den Ölpreis über 100 Dollar treiben.
Branche unter Druck
Alle koreanischen Airlines verloren, der Transportsektor fiel um 2,26 Prozent.
Die Korean Air Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Korean Air Aktie
Warum ist die Korean Air Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Der Ölpreis stieg nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie deutlich. Anleger fürchten höhere Kerosinkosten. Die Aktie fiel um 6,16 Prozent auf 29.700 Won.
Wie stark stieg der Ölpreis?
Brent legte um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel zu, WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar.
Waren auch andere Airlines betroffen?
Ja. Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan und Jeju Air gaben ebenfalls nach.
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