Zurück über 18 Euro: Die Kontron Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 1,87 Prozent auf 18,02 Euro (Stand 09:08 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der österreichische Technologiekonzern bei 17,69 Euro geschlossen und damit auf dem Niveau seines Zwölfmonatstiefs.
Kontron Aktie: TecDAX Gewinner – Lebenszeichen am Zwölfmonatstief, jetzt muss das Schlussquartal liefern
Die Kontron Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,87 Prozent auf 18,02 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Technologiekonzern aus Linz erholt sich mit dem Markt von seinem tiefsten Stand seit einem Jahr. Die Jahresziele hängen an Auslieferungen im vierten Quartal.
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Warum steigt die Kontron Aktie heute?
Eine eigene Nachricht liegt nicht vor. Die Kontron Aktie profitiert von der Erholung des Gesamtmarkts. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent, nachdem die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufgeholt hatte.
Dass Kontron weniger stark steigt als die Chipwerte, hat einen einfachen Grund. Die Aktie war im Ausverkauf dieser Woche auch weniger stark gefallen. Ihr Abwärtstrend ist älter und hat hausgemachte Ursachen.
Die Speicherchipkrise bremst die Auslieferung
Am 5. November legte Kontron Zahlen für die ersten neun Monate vor. Der Umsatz sank auf 1.102,9 Millionen Euro, bereinigt um Entkonsolidierungen hatte der Vorjahreswert bei 1.123,6 Millionen Euro gelegen. Das bereinigte EBITDA stieg dagegen von 140,1 auf 151,0 Millionen Euro. Wegen der Kosten für den Personalabbau lag das berichtete EBITDA bei 125,9 Millionen Euro.
Den Umsatzrückgang erklärt das Unternehmen auch mit der Speicherchipkrise. Weil Bauteile fehlten, stauten sich fertige Produkte im Wert von 68,6 Millionen Euro, die überwiegend im vierten Quartal an die Kunden gehen sollen. Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: Umsatz im Bereich des Vorjahres von 1,6 Milliarden Euro und ein bereinigter operativer Gewinn von 225 Millionen Euro. Die Börse reagierte skeptisch, die Aktie fiel nach den Zahlen deutlich und erreichte am 20. November ein Zwölfmonatstief.
Was jetzt für die Kontron Aktie zählt
Die Zone um 17,70 Euro
Dort liegt das Zwölfmonatstief vom 20. November. Hält dieser Bereich, kann sich ein Boden bilden.
Die Auslieferungen im vierten Quartal
Sie entscheiden darüber, ob die bestätigte Prognose erreichbar ist.
Der Auftragsbestand
Mit 2.751,9 Millionen Euro ist er deutlich höher als ein Jahresumsatz und das stärkste Argument der Optimisten.
Stammdaten
Kontron AG: ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, Handelssymbol KTN
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