Eine eigene Nachricht liegt nicht vor. Die Kontron Aktie profitiert von der Erholung des Gesamtmarkts. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent, nachdem die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufgeholt hatte.

Dass Kontron weniger stark steigt als die Chipwerte, hat einen einfachen Grund. Die Aktie war im Ausverkauf dieser Woche auch weniger stark gefallen. Ihr Abwärtstrend ist älter und hat hausgemachte Ursachen.