Kontron-Aktie steigt um 2,28 %: Wird die Erholung für Leerverkäufer gefährlich? Der aktuelle Kursanstieg auf 17,97 Euro ist vor diesem Hintergrund besonders interessant. Das Plus von 2,28 % zeigt, dass Käufer wieder zugreifen. Allerdings sollte die freundliche Tagesentwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kontron-Aktie zuletzt erheblich unter Druck stand. Noch Ende Oktober notierte das Papier oberhalb von 20 Euro. Der jüngste Kursgewinn ist deshalb zunächst als Erholungsbewegung einzuordnen und nicht automatisch als nachhaltige Trendwende. Für Leerverkäufer könnte eine Fortsetzung der Erholung dennoch unangenehm werden. Wer Aktien leerverkauft, muss diese zur Schließung seiner Position zurückkaufen. Steigt der Kurs, verteuert sich dieser Rückkauf. Sollten mehrere Hedgefonds gleichzeitig ihre Positionen reduzieren, könnte die zusätzliche Nachfrage den Kursanstieg verstärken. Ein solcher Short-Covering-Effekt wäre für die Aktionäre grundsätzlich positiv. Aus der minimalen Positionssenkung von Boldhaven lässt sich ein bevorstehender Short Squeeze allerdings nicht ableiten.