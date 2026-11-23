Die deutsche Konjunktur gewinnt an Breite: Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die deutsche Privatwirtschaft stieg im November auf 55,0 Punkte, nach 53,4 im Oktober, wie Reuters (23.11.2026, 09:18 Uhr) berichtet. Ökonomen hatten im Schnitt 53,3 erwartet. Wichtiger für Anleger: Die Beschäftigung in der Industrie stieg erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren wieder. Der DAX schloss am Montag bei 25.337 Punkten (+2,15 Prozent, dpa-AFX, 17:46 Uhr).
Konjunktur: Deutsche Industrie stellt erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder ein – trägt der Staat den Aufschwung für DAX und Industrieaktien?
Der Einkaufsmanagerindex steigt im November auf 55,0 Punkte, die Industrie schafft erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren wieder Stellen, doch im Dienstleistungssektor geht der Abbau weiter. Getragen wird das Wachstum laut Reuters vor allem von Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur. Was das für DAX, Siemens Aktie und Industrieaktien bedeutet.
Der Index liegt deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Phil Smith von S&P Global Market Intelligence sagte laut Reuters, die Dienstleistungsnachfrage deute darauf hin, dass der Aufschwung an Breite gewonnen habe.
Die Zahlen
Wie stark ist der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wirklich?
|Region
|November
|Prognose
|Vormonat
|Deutschland Industrie
|55,0
|54,2
|54,2
|Deutschland Dienste
|54,0
|52,3
|52,5
|Eurozone gesamt
|51,7
|52,0
|51,7
|Frankreich Industrie
|47,9
|49,8
|49,5
|Frankreich Dienste
|46,6
|47,5
|46,2
Werte über 50 signalisieren Wachstum. Deutschland: Reuters/dpa-AFX. Eurozone und Frankreich: dpa-AFX.
Quelle: Reuters via onvista, 23.11.2026, 09:18 Uhr; dpa-AFX via onvista, 23.11.2026, 09:50 Uhr
Das Bild ist gespalten: Während Deutschland überrascht, rutscht Frankreich unter die Wachstumsschwelle. Der Eurozone-Index stagnierte laut dpa-AFX bei 51,7 Punkten, belastet vor allem durch Frankreich.
Arbeitsmarkt
Entstehen in der Industrie wieder Jobs?
Laut Reuters stieg die Beschäftigung in der Industrie erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren. Im Servicesektor setzte sich der Stellenabbau dagegen fort. Das Wachstum kommt vor allem durch staatliche Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur. Das passt zu den Staatsfinanzen: Am Freitag soll der Bundestag den Haushalt 2027 beschließen, über den Aktiencheck zuvor berichtet hat.
Das große Bild
Was bedeutet die Konjunkturerholung für DAX, Siemens Aktie und Industrieaktien?
Nach Einschätzung der Redaktion stützen gute Einkaufsmanagerdaten zyklische Werte aus Industrie, Rüstung und Bau, etwa Siemens Aktie, Rheinmetall Aktie und Hochtief Aktie. Zugleich erschweren sie der EZB eine Zinspause: Eine starke Konjunktur und hohe Inflation sprechen für weitere Zinserhöhungen, die Aktiencheck bereits für Dezember thematisiert hat. Eine direkte Kursreaktion auf die PMI-Daten ist in den Quellen nicht belegt; der Montag stand im Zeichen der Nvidia-Erholung.
Abhängig ist der Aufschwung vom Staat: Reuters nennt Rüstung und Infrastruktur als Treiber. Das macht die Konjunktur weniger anfällig für Exportschwäche, aber abhängig von Haushaltsbeschlüssen. Die Bundesbank legt Anfang Dezember ihre halbjährliche Prognose vor.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Freitag, 27. November: Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 im Bundestag.
Anfang Dezember: halbjährliche Konjunkturprognose der Bundesbank.
Dezember: EZB-Zinsentscheid, eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt laut Börsen-Zeitung (01.11.2026) als sehr wahrscheinlich.
Häufige Fragen zum Einkaufsmanagerindex Deutschland
Wie hoch ist der Einkaufsmanagerindex für Deutschland im November? Laut Reuters 55,0 Punkte nach 53,4 im Oktober.
Was bedeutet ein Wert über 50? Die Wirtschaft wächst; unter 50 signalisiert Schrumpfung.
Warum ist die Beschäftigung in der Industrie wichtig? Sie stieg laut Reuters erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren und deutet auf ein Ende des Stellenabbaus in der Industrie hin.
Was heißt das für DAX und Industrieaktien? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; zyklische Werte können profitieren, das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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