Wie hoch ist der Einkaufsmanagerindex für Deutschland im November? Laut Reuters 55,0 Punkte nach 53,4 im Oktober.

Was bedeutet ein Wert über 50? Die Wirtschaft wächst; unter 50 signalisiert Schrumpfung.

Warum ist die Beschäftigung in der Industrie wichtig? Sie stieg laut Reuters erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren und deutet auf ein Ende des Stellenabbaus in der Industrie hin.

Was heißt das für DAX und Industrieaktien? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; zyklische Werte können profitieren, das ist eine Einschätzung der Redaktion.