Komatsu-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Bagger-Riese setzt Talfahrt fort

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Komatsu-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Nach einem schwachen Wochenverlauf seit den Halbjahreszahlen bleibt der Baumaschinenhersteller unter Druck.

Die Komatsu-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 32,13 Euro, ein Minus von 2,61 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Der Hintergrund Seit den Zahlen unter Druck Eine neue Meldung von Komatsu liegt am Donnerstag nicht vor. Die Aktie hatte schon in der Woche nach den Halbjahreszahlen Anfang November rund 7,8 Prozent verloren. Der heutige Rückgang setzt diese Schwäche fort, in einem Marktumfeld, in dem Anleger KI- und Chipwerte bevorzugen. Zusätzlich drücken die neuen US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, darunter Japan, auf Exportwerte. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Nikkei-Werte. Komatsu-Aktie in Frankfurt am Morgen -2,61 % Kurs (26.11.2026) 32,13 € Wochenverlust nach den Halbjahreszahlen (früher berichtet) -7,8 % Quelle : comdirect, Reuters Was die Anleger beschäftigt Die Aktie hat sich seit den Halbjahreszahlen nicht erholt.

Baumaschinen hängen stark an Konjunktur und Handelspolitik. Der Nikkei 225 Verlierer Komatsu zeigt, wie ungleich sich der Markt am Donnerstag entwickelt. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6301, Frankfurter Symbol KOM1.

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