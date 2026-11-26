Kokusai-Electric-Aktie trotz Chip-Rebound im Minus: Nikkei-225-Verlierer gegen den Trend

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Kokusai-Electric-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Chip-Ausrüster gibt nach, obwohl andere Halbleiterwerte kräftig zulegen.

Die Kokusai-Electric-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 27,60 Euro, ein Minus von 2,82 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Das ist bemerkenswert, denn Advantest, Sumco und Kioxia gehörten am selben Tag zu den größten Gewinnern. 6525 6525 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 6525 — — — Die Gründe Gegenbewegung im Chip-Sektor Eine eigene Meldung von Kokusai Electric liegt nicht vor. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion hatte zuletzt von der Chip-Euphorie profitiert. Möglich sind Gewinnmitnahmen. Zudem bildet der Frankfurter Morgenkurs nur einen Teil des Handelstags ab; der Tokioter Schlusskurs wurde nicht erhoben. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Kokusai-Electric-Aktie in Frankfurt am Morgen -2,82 % Kurs (26.11.2026) 27,60 € Quelle : comdirect, Reuters Was die Anleger beschäftigt Die Aktie folgt der Erholung der Branche nicht.

Die Chipwerte bleiben insgesamt sprunghaft, ein Nomura-Stratege erwartet Stop-and-go-Handel. Der Nikkei 225 Verlierer Kokusai Electric zeigt, dass die Erholung im Chipsektor nicht alle Werte gleich erfasst. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3293330001, WKN A3EWFS, Tokioter Symbol 6525, Frankfurter Symbol 69B, US-Symbol KOKSF.

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