Warum ist die Kohl's Aktie so stark gestiegen?

Kohl's meldete erstmals seit Langem wieder wachsende vergleichbare Umsätze und einen bereinigten Gewinn von 1,76 Dollar je Aktie. Erwartet war ein Ergebnis um die Nulllinie.

Wie viel trug der Immobilienverkauf zum Gewinn bei?

Der Verkauf zweier Immobilien brachte einen Einmalgewinn von 61 Millionen Dollar oder 39 Cent je Aktie.

Ist die Krise bei Kohl's vorbei?

Das lässt sich nach einem Quartal nicht sagen. Entscheidend wird, ob das Wachstum im Weihnachtsgeschäft anhält.