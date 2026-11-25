Die Kohl's Aktie ist am Dienstag um fast 20 Prozent nach oben geschossen und hat zeitweise über 25 Dollar gekostet. Für einen Kaufhauskonzern, den viele Anleger längst abgeschrieben hatten, ist das ein bemerkenswertes Lebenszeichen. Der Grund: Kohl's hat nach einer langen Durststrecke zum ersten Mal wieder Wachstum auf vergleichbarer Fläche gemeldet – und dabei deutlich mehr verdient, als irgendjemand erwartet hatte.
Kohl's Aktie: Totgesagter Kaufhauskonzern meldet sich mit 19-Prozent-Sprung zurück
Jahrelang ging es bei Kohl's nur bergab. Jetzt die Wende: Erstmals seit Langem wachsen die vergleichbaren Umsätze wieder, der Gewinn übertrifft die Erwartungen um Längen, die Prognose steigt. Die Kohl's Aktie springt um fast 20 Prozent. Die Analyse zeigt, wie nachhaltig das Comeback ist.
Die Wende
Endlich wieder Wachstum im Laden
Die vergleichbaren Umsätze stiegen im dritten Quartal um 1,2 Prozent, der Gesamtumsatz um 1,3 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Dollar. Das klingt bescheiden, ist für Kohl's aber ein Wendepunkt. Die Filialen allein kamen sogar auf ein Plus von 2 Prozent. Laut Präsentation lieferten alle Sortimente ein positives Ergebnis auf vergleichbarer Fläche, auch das lange schwächelnde Damengeschäft. Für die Kohl's Aktie ist das der Beweis, dass der Umbau beginnt zu wirken.
Beim Gewinn wurde aus der Wende ein Paukenschlag. Bereinigt verdiente Kohl's 1,76 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit einem Ergebnis um die Nulllinie gerechnet. Ein Jahr zuvor waren es nur 10 Cent. Der Nettogewinn stieg von 8 auf 254 Millionen Dollar. Darin steckt allerdings ein Einmalgewinn von 61 Millionen Dollar aus dem Verkauf zweier Immobilien. Die Margen weiteten sich um 145 Basispunkte aus, die Kosten blieben im Griff.
Der Ausblick
Mehr Zuversicht fürs Weihnachtsgeschäft
Das Management hob die Prognose für das Gesamtjahr an und zeigte sich zuversichtlich für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Das vierte Quartal ist für Kaufhäuser traditionell das wichtigste, hier fällt ein Großteil des Jahresgewinns an. Die Kohl's Aktie nähert sich nach dem Sprung ihrem 52-Wochen-Hoch.
Ein Prozent Wachstum reicht für fast 20 Prozent Kursplus – so tief waren die Erwartungen an Kohl's gesunken.
Die Risiken
Ein Quartal macht noch keinen Trend
Ein einzelnes Wachstumsquartal ist noch kein stabiler Aufschwung. Der Einmalgewinn aus Immobilienverkäufen schönt das Ergebnis, und der Druck durch Onlinehändler und Discounter bleibt hoch. Zudem ist die Kauflaune der US-Mittelschicht, der Kernkundschaft von Kohl's, empfindlich für Preissteigerungen. Insider haben in den vergangenen zwölf Monaten Aktien verkauft, aber keine gekauft. Die Kohl's Aktie bleibt damit ein spekulativer Turnaround-Wert.
Häufige Fragen zur Kohl's Aktie
Warum ist die Kohl's Aktie so stark gestiegen?
Kohl's meldete erstmals seit Langem wieder wachsende vergleichbare Umsätze und einen bereinigten Gewinn von 1,76 Dollar je Aktie. Erwartet war ein Ergebnis um die Nulllinie.
Wie viel trug der Immobilienverkauf zum Gewinn bei?
Der Verkauf zweier Immobilien brachte einen Einmalgewinn von 61 Millionen Dollar oder 39 Cent je Aktie.
Ist die Krise bei Kohl's vorbei?
Das lässt sich nach einem Quartal nicht sagen. Entscheidend wird, ob das Wachstum im Weihnachtsgeschäft anhält.
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