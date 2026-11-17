Deutlich mehr Spielraum: Telsey-Analystin Dana Telsey bestätigt für die Kohl's-Aktie das Rating „Market Perform“ und hebt das Kursziel von 18 auf 25 US-Dollar. Beim Kurs von 22,98 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 9 Prozent.
Kohl's-Aktie: Telsey hebt das Ziel kräftig – vor den Zahlen bleibt sie neutral
Telsey-Analystin Dana Telsey bestätigt „Market Perform“ für die Kohl's-Aktie und hebt das Kursziel von 18 auf 25 US-Dollar. Die Kaufhauskette legt am 24. November Zahlen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kohl's Corporation
- Handelssymbol
- KSS (NYSE)
- Analystin
- Dana Telsey
- Bank
- Telsey Advisory Group
- Rating
- Market Perform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 25 US-Dollar (zuvor 18 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Telsey Advisory Group zur Kohl's-Aktie
Kurs zieht an – Telsey bleibt neutral
Dana Telsey zählt zu den bekanntesten Handelsanalystinnen der USA.
Kohl's betreibt rund 1.100 Kaufhäuser in den USA. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal Ende August, bei denen die Kette die Erwartungen übertraf und ihre Prognose anhob, ist die Aktie deutlich gestiegen.
Am 24. November will Kohl's die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von rund 3,54 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Telsey-Advisory-Group-Analystin Dana Telsey zu lesen ist:
Bessere Zahlen
Im zweiten Quartal übertraf Kohl's die Erwartungen und hob die Prognose.
Neuer Chef
Michael Bender führt den Konzern als Vorstandschef.
Höheres Ziel
Telsey hebt das Kursziel um 7 auf 25 US-Dollar.
Begrenztes Potenzial
Das neue Ziel liegt nur knapp über dem Kurs.
Zahlen als nächster Test
Das Weihnachtsgeschäft gilt für Kaufhäuser als entscheidend. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, ob sich die Stabilisierung fortsetzt.
Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Telsey Advisory Group LLC, Analystin Dana Telsey. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.telseygroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kohl's Corporation (KSS): Halten, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dana Telsey, Aktienanalystin, Telsey Advisory Group LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dana Telsey, Aktienanalystin, Telsey Advisory Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.