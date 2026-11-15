Knorr-Bremse Aktienanalyse: Beste Marge seit fünf Jahren, Bahnaufträge enttäuschen – bremst oder beschleunigt die Aktie jetzt?

Knorr-Bremse liefert ein Quartal mit zwei Gesichtern. Die operative Marge erreichte den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren, die Lkw-Sparte boomt, die Jahresziele rücken ans obere Ende. Doch die Bahnsparte verbuchte weniger Aufträge als erwartet – die Aktie fiel zeitweise auf gut 89 Euro. In dieser Woche kam die Knorr-Bremse-Aktie mit einem Plus von 4,71 Prozent zurück und schloss bei 98,90 Euro. Diese Knorr-Bremse Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen wirklich sagen und was die Knorr-Bremse Aktienprognose bestimmt.