Knorr-Bremse liefert ein Quartal mit zwei Gesichtern. Die operative Marge erreichte den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren, die Lkw-Sparte boomt, die Jahresziele rücken ans obere Ende. Doch die Bahnsparte verbuchte weniger Aufträge als erwartet – die Aktie fiel zeitweise auf gut 89 Euro. In dieser Woche kam die Knorr-Bremse-Aktie mit einem Plus von 4,71 Prozent zurück und schloss bei 98,90 Euro. Diese Knorr-Bremse Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen wirklich sagen und was die Knorr-Bremse Aktienprognose bestimmt.
Knorr-Bremse Aktienanalyse: Beste Marge seit fünf Jahren, Bahnaufträge enttäuschen – bremst oder beschleunigt die Aktie jetzt?
Knorr-Bremse verdient so viel wie lange nicht, die Lkw-Sparte erholt sich, und die Jahresziele rücken ans obere Ende. Doch schwache Bahnaufträge ließen die Aktie nach den Zahlen unter 90 Euro rutschen – bevor sie in dieser Woche kräftig zurückkam. Unsere Knorr-Bremse Aktienanalyse zeigt, was hinter den gemischten Zahlen steckt und was die Knorr-Bremse Aktienprognose bestimmt.
KBXKBX
Steckbrief
- Unternehmen
- Knorr-Bremse AG
- Sitz
- München
- Ticker
- KBX (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 98,90 Euro
- Börsenwert
- rund 16 Milliarden Euro
- KGV
- rund 23
- Dividendenrendite
- rund 2,2 Prozent
- Vorstandschef
- Marc Llistosella
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Bremsen für Züge und Lastwagen
Die Knorr-Bremse Aktie vereint zwei Zyklen: den langen der Bahn und den kurzen der Lkw-Industrie.
Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme in Zügen und Nutzfahrzeugen. Das Bahngeschäft ist langfristig und stabil, das Lkw-Geschäft schwankt mit der Konjunktur. Unter Vorstandschef Marc Llistosella hat der Konzern die Margen gesteigert, sich von Randgeschäften getrennt und im Sommer Ziele für 2030 vorgelegt: rund 10 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von rund 16 Prozent.
Die Zahlen
Starke Marge, schwache Bahnbestellungen
Für jede Knorr-Bremse Aktienanalyse ist der Auftragseingang der Bahnsparte der wichtigste Frühindikator.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 299 Millionen Euro. Die Marge kletterte auf 14,6 Prozent. Umsatz und Gewinn je Aktie blieben dennoch leicht unter den Erwartungen. Der Knackpunkt: Die Bahnsparte erhielt Aufträge über 1,045 Milliarden Euro, Analysten hatten rund 1,18 Milliarden erwartet. Knorr-Bremse verweist auf verschobene Kundenaufträge und ein bewusst nicht verfolgtes Projekt. Die Lkw-Sparte steigerte ihre Bestellungen dagegen um gut 30 Prozent.
Knorr-Bremse: Operative EBIT-Marge im dritten Quartal
Prozent
Quelle: Knorr-Bremse, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Marge
|Q3 2025
|13,3
|Q3 2026
|14,6
Der Ausblick
Jahresziele am oberen Ende
Für 2026 erwartet Knorr-Bremse einen Umsatz am oberen Ende der Spanne von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro und einen Free Cashflow am oberen Ende von 750 bis 850 Millionen Euro. Die operative Marge soll bei 14,0 bis 14,5 Prozent liegen. Im vierten Quartal rechnet der Konzern mit Bahnaufträgen von rund 1,2 Milliarden Euro, verschobene Bestellungen von etwa 80 Millionen Euro sollen binnen sechs Monaten eingehen.
Die Bewertung
KGV um 23: Qualität zum Aufpreis
Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 2,2 Prozent ist die Knorr-Bremse Aktie im Rahmen hochwertiger Industriewerte bewertet. Der Konzern verdient stabil, wächst moderat und steigert die Marge. Für einen höheren Bewertungsaufschlag müssten die Bahnaufträge wieder verlässlicher fließen.
Die Analysten
Gemischte Reaktionen
JPMorgan stuft die Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 108 Euro ein und bezeichnete die Ziele für 2030 als eher zurückhaltend. Jefferies hob bei der Prognoseanhebung im Sommer die starke Umsetzung hervor. Nach den Zahlen zum dritten Quartal überwog zunächst die Enttäuschung über die Bahnaufträge. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Knorr-Bremse Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Bahnaufträge holen auf
Die verschobenen Aufträge gehen ein, die Lkw-Erholung hält. Dann könnte die Aktie Richtung 110 Euro steigen.
Szenario 2: Solide, aber ohne Schwung
Die Ziele werden erreicht, die Bahn bleibt wechselhaft. Die Aktie pendelt zwischen 90 und 108 Euro.
Szenario 3: Zyklus dreht
Lkw-Märkte schwächeln, Bahnaufträge enttäuschen erneut. Dann droht ein Rückfall unter 90 Euro.
Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktienanalyse
Was erwartet Knorr-Bremse für 2026?
Einen Umsatz am oberen Ende von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro und eine operative Marge von 14,0 bis 14,5 Prozent.
Warum fiel die Aktie nach den Quartalszahlen?
Vor allem wegen geringerer Bahnaufträge als erwartet.
Was plant Knorr-Bremse bis 2030?
Einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 16 Prozent.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Knorr-Bremse Aktie?
Rund 2,2 Prozent beim aktuellen Kurs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.