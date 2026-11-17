Die wichtigste Kennzahl für Investoren, die Transaktionsmarge in Dollar – also das, was nach Finanzierungs-, Abwicklungs- und Kreditkosten übrig bleibt –, stieg um 32 Prozent auf 371 Mio. Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis drehte auf plus 21 Mio. Dollar, nach minus 14 Mio. Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich bleibt allerdings ein Nettoverlust von 65 Mio. Dollar, 30 Mio. Dollar weniger als vor einem Jahr. Je Aktie sind das minus 0,19 Dollar.

Vorstandschef Sebastian Siemiatkowski betonte, es sei das vierte Quartal in Folge mit mehr als einer Milliarde Dollar Umsatz gewesen. Sein Kernsatz zur Strategie: „We are keeping more of each dollar we process.“ Sinngemäß: Klarna behält von jedem abgewickelten Dollar mehr für sich.