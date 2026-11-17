Vierzehn Monate nach dem Börsengang, zwei Drittel unter dem Ausgabepreis – und dann ein Quartal, das in fast jeder Zeile besser ausfällt als versprochen. Die Klarna Aktie (Handelssymbol: KLAR, ISIN: GB00BMHVL512) hat am Dienstag vor dem US-Handelsstart Zahlen vorgelegt, die den schwedischen Zahlungsdienstleister in neuem Licht zeigen. Der Umsatz übersprang erneut die Marke von einer Milliarde Dollar, die Profitabilität im Kerngeschäft zog kräftig an. Für die vielen deutschen Klarna-Kunden ist der Name allgegenwärtig, für Anleger war er zuletzt vor allem eine Enttäuschung. Ändert sich das jetzt?
Klarna-Aktie: Q3 schlägt alle eigenen Ziele, Umsatz über 1 Mrd. Dollar – kommt jetzt die Wende?
Die Klarna Aktie bekommt Rückenwind: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 % auf 1,009 Mrd. Dollar, alle eigenen Prognosen wurden übertroffen. Doch der Verlust bleibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Klarna Group plc
- Handelssymbol
- KLAR (NYSE), H1W (Xetra)
- ISIN
- GB00BMHVL512
- Letzter Schlusskurs
- 13,63 US-Dollar
- Ausgabepreis beim Börsengang
- 40 US-Dollar (September 2025)
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben; letzter belegter Schlusskurs vor Bekanntgabe
Quartalszahlen
Wie fielen die Quartalszahlen von Klarna aus?
Klarna steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent auf 1,009 Mrd. US-Dollar. Das abgewickelte Handelsvolumen (GMV) wuchs um 10 Prozent auf 36,1 Mrd. Dollar, in den USA sogar um 24 Prozent.
Die wichtigste Kennzahl für Investoren, die Transaktionsmarge in Dollar – also das, was nach Finanzierungs-, Abwicklungs- und Kreditkosten übrig bleibt –, stieg um 32 Prozent auf 371 Mio. Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis drehte auf plus 21 Mio. Dollar, nach minus 14 Mio. Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich bleibt allerdings ein Nettoverlust von 65 Mio. Dollar, 30 Mio. Dollar weniger als vor einem Jahr. Je Aktie sind das minus 0,19 Dollar.
Vorstandschef Sebastian Siemiatkowski betonte, es sei das vierte Quartal in Folge mit mehr als einer Milliarde Dollar Umsatz gewesen. Sein Kernsatz zur Strategie: „We are keeping more of each dollar we process.“ Sinngemäß: Klarna behält von jedem abgewickelten Dollar mehr für sich.
|Kennzahl
|Prognose für Q3
|Ist Q3 2026
|Umsatz
|940–980 Mio. $
|1.009 Mio. $
|Handelsvolumen (GMV)
|35–36 Mrd. $
|36,1 Mrd. $
|Transaktionsmarge
|340–360 Mio. $
|371 Mio. $
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|5–15 Mio. $
|21 Mio. $
Quelle: Klarna, Ergebnisse Q2 und Q3 2026
Die Erwartungen
Hat Klarna die Prognosen der Analysten geschlagen?
Beim Umsatz klar: Analysten hatten laut Fiscal.ai im Schnitt mit 975,5 Mio. Dollar gerechnet. Beim Ergebnis je Aktie sieht es anders aus – der Konsens lag je nach Datenanbieter bei minus 0,13 bis minus 0,16 Dollar, Klarna meldete minus 0,19 Dollar. Ein Teil der Erklärung dürfte in der Umstellung auf eine Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert für neue Ratenkredite in den USA und Deutschland liegen, die Klarna im August für das zweite Halbjahr angekündigt hatte.
Auch die Kreditqualität verbesserte sich: Die Rückstellungen für Kreditausfälle sanken auf 0,56 Prozent des Volumens nach 0,72 Prozent vor einem Jahr. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 7 Prozent auf 122 Millionen, die der Händler um 59 Prozent auf 1,35 Millionen. Das Ratenkreditprodukt Fair Financing wuchs in den USA um 73 Prozent auf 3,6 Mrd. Dollar, das Volumen der Klarna Card verdoppelte sich.
Prognose
Was erwartet Klarna für das Gesamtjahr?
Den im August gesenkten Jahresausblick bestätigte Klarna: 4,08 bis 4,16 Mrd. Dollar Umsatz, 1,62 bis 1,65 Mrd. Dollar Transaktionsmarge und 280 bis 300 Mio. Dollar bereinigtes operatives Ergebnis. Daraus ergibt sich für das vierte Quartal ein Umsatz von 1,017 bis 1,097 Mrd. Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 100 bis 120 Mio. Dollar – das Weihnachtsgeschäft soll den Gewinnsprung bringen.
Die Erinnerung an August wirkt nach: Damals hatte Klarna trotz starker Zahlen die Jahresprognose gekappt, die Aktie verlor laut Invezz an einem Tag 21 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie nach Angaben von Stocktwits rund 53 Prozent im Minus, vom Ausgabepreis von 40 Dollar ist sie mehr als 60 Prozent entfernt.
Kursziel der Analysten
Wie sehen Analysten die Klarna-Aktie?
Die Wall Street war vor den Zahlen vorsichtig. Laut Barchart stuften von 22 Analysten 15 das Papier mit „Halten“ ein, das durchschnittliche Kursziel lag bei 17,11 Dollar. TD Cowen senkte sein Ziel zuletzt von 18 auf 16 Dollar (Hold), UBS stufte auf „Neutral“ ab und reduzierte das Ziel von 23 auf 16 Dollar, Scotiabank sieht die Aktie bei „Sector Perform“ mit 16 Dollar.
Ein Signal setzte Firmengründer Siemiatkowski selbst: Laut Basisreport kaufte er Ende August knapp 693.000 Aktien zu je 14,37 Dollar. Zum 1. Januar 2027 übernimmt zudem Chris Koegel, bisher bei Robinhood, den Posten des Finanzchefs.
Das große Bild
Wer gewinnt den Kampf um „Jetzt kaufen, später zahlen“?
Klarna kämpft im Markt für Ratenzahlungen gegen Affirm, PayPal und Afterpay, das zu Block gehört. Die Branche profitiert davon, dass Verbraucher bei hohen Preisen ihre Einkäufe strecken. Gleichzeitig ist das Geschäft zinssensibel, und Terminmärkte rechnen in den USA inzwischen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Heute Nachmittag liefern zudem die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober einen Hinweis darauf, wie kauflustig die Amerikaner ins Weihnachtsgeschäft gehen.
Häufige Fragen zur Klarna-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von Klarna im dritten Quartal 2026? 1,009 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Ist Klarna profitabel? Bereinigt operativ ja: Im dritten Quartal lag das bereinigte operative Ergebnis bei 21 Mio. Dollar. Unter dem Strich stand aber ein Nettoverlust von 65 Mio. Dollar.
Was erwartet Klarna für 2026? Bestätigt wurden 4,08 bis 4,16 Mrd. Dollar Umsatz und 280 bis 300 Mio. Dollar bereinigtes operatives Ergebnis.
Wo kann man die Klarna-Aktie in Deutschland handeln? Neben der NYSE (Kürzel KLAR) wird die Aktie unter anderem auf Xetra unter dem Kürzel H1W gehandelt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.