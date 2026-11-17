Die Klarna Aktie (Ticker KLAR, ISIN GB00BMHVL512) startet mit leichtem Rückenwind in den US-Handel: Vorbörslich kostete das Papier an der NYSE um 8:10 Uhr New Yorker Zeit 13,79 US-Dollar, 1,2 Prozent mehr als zum Schluss am Montag. Auslöser sind Zahlen zum dritten Quartal, in denen der Zahlungsdienstleister alle vier eigenen Zielgrößen übertroffen hat – die wichtigste Prognosezahl bleibt aber unverändert: Für 2026 peilt Klarna weiter 4,08 bis 4,16 Milliarden Dollar Umsatz und 280 bis 300 Millionen Dollar bereinigtes operatives Ergebnis an. Die Klarna Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 17,11 Dollar.
Klarna Aktie Prognose: Q3 über allen eigenen Zielen, Analysten sehen bis 21 Dollar – muss jetzt das Weihnachtsquartal liefern?
Klarna hat im dritten Quartal Umsatz, Marge und operatives Ergebnis über die eigene Prognose gehoben, die Klarna Aktie steigt vorbörslich leicht. Die Jahresziele bleiben aber nur bestätigt, der Gewinnsprung soll im vierten Quartal kommen. Was Unternehmensprognose, Konsens 2026/2027, Kursziele und der Vergleich mit Affirm, PayPal und Block für die Klarna Aktienprognose bedeuten.
Damit hängt viel am Weihnachtsgeschäft. Rechnerisch muss das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal auf 100 bis 120 Millionen Dollar springen, nach 21 Millionen im dritten. Für die Klarna Aktie Prognose ist das die zentrale Frage: Glaubt der Markt dem Plan, nachdem das Management im August schon einmal zurückrudern musste?
Q3 über der eigenen Prognose
Umsatz 1,009 Mrd. Dollar (+12 %), Transaktionsmarge 371 Mio. Dollar (+32 %), bereinigtes operatives Ergebnis 21 Mio. Dollar.
Jahresziele nur bestätigt
4,08 bis 4,16 Mrd. Dollar Umsatz und 280 bis 300 Mio. Dollar bereinigtes operatives Ergebnis – das vierte Quartal muss den Großteil liefern.
Analysten überwiegend abwartend
Laut Barchart raten 15 von 22 Analysten zum Halten, das Ø-Kursziel liegt bei 17,11 Dollar.
Niedrige Umsatzbewertung
Die Klarna Aktie kostet rund das 1,3-Fache des erwarteten Umsatzes, Affirm fast das 3,8-Fache.
Der Auslöser
Was ist bei der Klarna Aktie passiert?
Klarna hat seine Zahlen am Dienstag um 7:45 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 1,009 Milliarden Dollar und lag damit klar über der eigenen Spanne von 940 bis 980 Millionen Dollar. Analysten hatten laut Investing.com mit rund 973 Millionen Dollar gerechnet, laut Fiscal.ai mit 975 Millionen. Das abgewickelte Handelsvolumen (GMV) wuchs um 10 Prozent auf 36,1 Milliarden Dollar, in den USA um 24 Prozent.
Weniger glänzend sieht das Ergebnis je Aktie aus: Klarna meldete einen Verlust von 0,19 Dollar je Aktie, der Konsens lag je nach Datenanbieter zwischen minus 0,13 und minus 0,16 Dollar. Der Nettoverlust betrug 65 Millionen Dollar und fiel damit 30 Millionen Dollar geringer aus als vor einem Jahr. Das Unternehmen hatte im August angekündigt, neue Ratenkredite in den USA und Deutschland ab dem zweiten Halbjahr zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren – das verschiebt Erträge und Kosten zwischen den Zeilen und erschwert den Vergleich.
Reaktionen von Analysten auf die neuen Zahlen lagen bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Telefonkonferenz mit Vorstandschef Sebastian Siemiatkowski war für 8:30 Uhr New Yorker Zeit angesetzt.
Geschäftsmodell
Womit verdient Klarna sein Geld?
Klarna ist vor allem für „Jetzt kaufen, später zahlen“ bekannt: Händler zahlen eine Gebühr dafür, dass ihre Kunden in Raten oder später bezahlen können. Hinzu kommen Zinserträge aus längeren Ratenkrediten („Fair Financing“), Abo-Einnahmen und das Kartengeschäft. Die Gruppe mit Sitz in London und Banklizenz in Schweden zählt nach eigenen Angaben 122 Millionen aktive Kunden und 1,35 Millionen Händler. Wichtigste Steuerungsgröße ist die Transaktionsmarge in Dollar – also das, was nach Finanzierungs-, Abwicklungs- und Kreditausfallkosten übrig bleibt.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Klarna Aktienprognose des Unternehmens?
Starkes Quartal, unveränderter Ausblick: Klarna bestätigt die im August gesenkten Jahresziele und verlagert den Gewinnsprung ins Weihnachtsquartal.
Die Transaktionsmarge stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 371 Millionen Dollar, das entspricht knapp 37 Prozent des Umsatzes nach 31 Prozent ein Jahr zuvor. Die Rückstellungen für Kreditausfälle sanken auf 0,56 Prozent des Volumens nach 0,72 Prozent. Das US-Ratenkreditgeschäft wuchs um 73 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar, das Volumen der Klarna Card hat sich verdoppelt. Das bereinigte operative Ergebnis drehte von minus 14 auf plus 21 Millionen Dollar, berichtet stand ein operativer Verlust von 53 Millionen Dollar.
Für das Gesamtjahr 2026 bleibt es bei 149 bis 151 Milliarden Dollar GMV, 4,08 bis 4,16 Milliarden Dollar Umsatz, 1,62 bis 1,65 Milliarden Dollar Transaktionsmarge und 280 bis 300 Millionen Dollar bereinigtem operativem Ergebnis. Zuvor hatte Klarna noch mehr als 155 Milliarden Dollar Volumen und über 4,34 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt; im August folgte die Kürzung wegen einer schwächeren Nachfrage in Europa, vor allem in Deutschland.
Aus der Jahresprognose ergibt sich für das vierte Quartal ein Umsatz von 1,017 bis 1,097 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Klarna 1,082 Milliarden Dollar erlöst – die Spanne reicht damit von einem leichten Rückgang bis zu einem kleinen Plus. Ein Teil davon ist Bilanzierung: Die Umstellung auf den beizulegenden Zeitwert senkt den ausgewiesenen Umsatz nach Firmenangaben um rund 0,10 Prozent des Volumens, bei entsprechend niedrigeren Kosten. Für die Transaktionsmarge ergeben sich rechnerisch 414 bis 444 Millionen Dollar im Schlussquartal.
|Kennzahl
|Prognose Klarna 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|4,08–4,16 Mrd. $
|4,13 Mrd. $
|4,75 Mrd. $
|Handelsvolumen (GMV)
|149–151 Mrd. $
|–
|–
|Transaktionsmarge
|1,62–1,65 Mrd. $
|–
|–
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|280–300 Mio. $
|–
|–
|Ergebnis je Aktie
|–
|−0,01 $ (Barchart) bzw. 0,04 $ bereinigt
|0,79 $ bereinigt
|KGV
|–
|rund 58
|rund 17,5
Unternehmensprognose vom 18.08.2026, am 17.11.2026 bestätigt. Konsens Umsatz und bereinigtes EPS laut StockAnalysis (Stand 26.10.2026), EPS-Konsens 2026 laut Barchart (16.11.2026). KGV eigene Rechnung mit 13,79 $.
Quelle: Klarna (Q2- und Q3-Mitteilung), StockAnalysis, Barchart
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Klarna Aktie zu?
Die Wall Street ist nach dem Kurssturz im Sommer vorsichtig geworden. Barchart zählte am 16. November 22 Analysten: sechs mit „Strong Buy“, einer mit „Moderate Buy“ und 15 mit „Hold“; das durchschnittliche Kursziel lag bei 17,11 Dollar und damit gut 24 Prozent über dem Montagsschluss. TipRanks kommt für die vergangenen drei Monate auf sechs Kauf- und elf Halteempfehlungen, ein mittleres Ziel von 17,93 Dollar und eine Spanne von 15 bis 21 Dollar.
Die meisten Ziele wurden nach der Prognosesenkung im August gekappt. JPMorgan stufte damals auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 22 auf 18 Dollar, UBS folgte wenige Tage später mit einer Abstufung und einem Ziel von 16 statt 23 Dollar. Morgan Stanley reduzierte auf 17 Dollar und begründete das laut Investing.com mit dem 16-Fachen eines für 2028 erwarteten Gewinns je Aktie von 1,09 Dollar. BMO Capital ging auf 15 Dollar und sah eine Phase, in der die Aktie auf der „Strafbank“ sitzen dürfte.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Monness Crespi Hardt (Gustavo Gala)
|Buy (Erstbewertung)
|20
|26.10.2026
|TipRanks, StockAnalysis
|Goldman Sachs (Will Nance)
|Buy
|22 → 18
|13.10.2026
|TipRanks, StockAnalysis
|Wells Fargo (Jason Kupferberg)
|Buy
|21
|13.10.2026
|TipRanks, StockAnalysis
|TD Cowen (Moshe Orenbuch)
|Hold
|18 → 16
|06.10.2026
|TipRanks, MarketBeat
|UBS (Timothy Chiodo)
|Neutral (abgestuft)
|23 → 16
|24.08.2026
|TipRanks, Barchart
|KBW (Sanjay Sakhrani)
|Buy
|26 → 21
|21.08.2026
|TipRanks
|Morgan Stanley (James Faucette)
|Equal-weight
|21 → 17
|19.08.2026
|Investing.com, TipRanks
|BMO Capital (Andrew Bauch)
|Market Perform
|19 → 15
|19.08.2026
|Investing.com, TipRanks
|JPMorgan (Connor Allen)
|Neutral (abgestuft)
|22 → 18
|19.08.2026
|TipRanks, Investing.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Reaktionen auf die Q3-Zahlen vom 17.11.2026 lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: TipRanks, StockAnalysis, Investing.com, MarketBeat, Barchart
„A turnaround trade on operating leverage“
Bewertung
Ist die Klarna Aktie im Vergleich zu Affirm, PayPal und Block günstig?
Gemessen am Umsatz ja, gemessen am Gewinn noch nicht. Mit rund 5,2 Milliarden Dollar Börsenwert kostet Klarna etwa das 1,3-Fache des für 2026 angepeilten Umsatzes; Barchart nennt ein bereinigtes Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,37 bei einem Branchenschnitt von 3,07. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 ergibt sich dagegen ein KGV von rund 58, weil Klarna in diesem Jahr kaum mehr als die schwarze Null erreichen dürfte. Erst mit den Schätzungen für 2027 sinkt das KGV auf etwa 17,5. Eine Dividende zahlt Klarna nicht.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV erwartet
|KUV erwartet
|Klarna
|rund 5,2 Mrd. $
|57,9
|rund 1,3
|Affirm
|22,1 Mrd. $
|29,2
|3,8
|PayPal
|49,2 Mrd. $
|10,1
|1,4
|Block
|45,1 Mrd. $
|16,3
|1,7
KGV und KUV auf Basis der Schätzungen für die kommenden zwölf Monate bzw. das laufende Geschäftsjahr. Klarna-KUV eigene Rechnung (Börsenwert bei 13,79 $ und 379,2 Mio. Aktien, Mitte der Umsatzprognose).
Quelle: StockAnalysis (Klarna 17.11., Affirm und PayPal 13.11., Block 27.10.2026)
Der Vergleich zeigt das Dilemma: Affirm wird als Wachstumswert mit hohem Aufschlag gehandelt, PayPal als reifer Gewinnbringer mit niedrigem KGV. Klarna liegt beim Umsatzmultiplikator auf PayPal-Niveau, beim Gewinn aber weit darüber. Für die Bilanz nannte StockAnalysis zuletzt (Stand 26. Oktober) 4,81 Milliarden Dollar liquide Mittel bei 1,75 Milliarden Dollar Finanzschulden; als Bank refinanziert sich Klarna zum großen Teil über Kundeneinlagen.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Klarna Aktie Prognose?
Das Chartbild bleibt angeschlagen. Seit dem Börsengang im September 2025 zu 40 Dollar hat die Aktie rund zwei Drittel verloren, die 52-Wochen-Spanne reicht laut StockAnalysis von 12,06 Dollar (Tief am 30. März) bis 35,35 Dollar. Ende Oktober notierte das Papier knapp unter seiner 50-Tage-Linie von 13,73 Dollar und deutlich unter der 200-Tage-Linie von 16,70 Dollar, der RSI lag mit knapp 37 im neutralen bis schwachen Bereich. Als Unterstützung gilt das Jahrestief um 12 Dollar. Nach oben wäre die 200-Tage-Linie die erste größere Hürde – sie liegt nahe am durchschnittlichen Kursziel der Analysten.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Klarna Aktienprognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|21 $ (Wells Fargo, KBW), 20 $ (Monness)
|Operative Hebelwirkung, starkes US-Wachstum, Gewinnsprung im Weihnachtsquartal
|Base-Case
|17,11 $ (Ø von 22 Analysten, Barchart)
|Jahresprognose wird erreicht, Europa bleibt schwach
|Bear-Case
|15 $ (BMO), 16 $ (UBS, TD Cowen)
|Gesenkte Prognose, schwache Nachfrage in Deutschland, Prognoserisiken
Kursziele Dritter in US-Dollar; Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen bzw. Unternehmensangaben.
Quelle: TipRanks, Barchart, Investing.com, Klarna
Termine
Was Anleger bei der Klarna Aktie jetzt beobachten
17. November 2026, 8:30 Uhr New York (14:30 Uhr MEZ): Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen; am Nachmittag folgen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober.
Ende November/Dezember: Black Friday und Weihnachtsgeschäft – entscheidend für das angepeilte Ergebnis im vierten Quartal.
1. Januar 2027: Chris Koegel übernimmt den Posten des Finanzchefs.
Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Vorjahr: 19. Februar).
FAQ
Häufige Fragen zur Klarna Aktienprognose
Wie lautet die Klarna Aktienprognose der Analysten? Laut Barchart liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 17,11 Dollar, TipRanks nennt 17,93 Dollar. Die Ziele der vergangenen drei Monate reichen von 15 bis 21 Dollar.
Was erwartet Klarna für 2026? Einen Umsatz von 4,08 bis 4,16 Milliarden Dollar, eine Transaktionsmarge von 1,62 bis 1,65 Milliarden Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 280 bis 300 Millionen Dollar.
Welche Gewinne erwarten Analysten für die Klarna Aktie 2027? Laut StockAnalysis im Schnitt 0,79 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie bei 4,75 Milliarden Dollar Umsatz (Stand vor den Q3-Zahlen).
Wie wird die Klarna Aktie im Vergleich bewertet? Mit einem KUV von rund 1,3 auf PayPal-Niveau und deutlich unter Affirm, auf Gewinnbasis für 2026 mit einem KGV von rund 58 aber teuer.
Wo wird die Klarna Aktie gehandelt? An der NYSE unter dem Kürzel KLAR, in Deutschland unter anderem auf Xetra unter H1W.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 18 US-Dollar von Goldman Sachs (Analyst Will Nance) vom 13.10.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs (Europa), TD Cowen, UBS, Morgan Stanley, BMO Capital Markets, JPMorgan, https://mchny.com, https://www.wellsfargo.com/privacy-security/terms, https://www.kbw.com/capabilities/research/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Klarna Group plc (KLAR): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Will Nance) vom 13.10.2026, 06:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Will Nance).
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