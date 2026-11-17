Klarna hat seine Zahlen am Dienstag um 7:45 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 1,009 Milliarden Dollar und lag damit klar über der eigenen Spanne von 940 bis 980 Millionen Dollar. Analysten hatten laut Investing.com mit rund 973 Millionen Dollar gerechnet, laut Fiscal.ai mit 975 Millionen. Das abgewickelte Handelsvolumen (GMV) wuchs um 10 Prozent auf 36,1 Milliarden Dollar, in den USA um 24 Prozent.

Weniger glänzend sieht das Ergebnis je Aktie aus: Klarna meldete einen Verlust von 0,19 Dollar je Aktie, der Konsens lag je nach Datenanbieter zwischen minus 0,13 und minus 0,16 Dollar. Der Nettoverlust betrug 65 Millionen Dollar und fiel damit 30 Millionen Dollar geringer aus als vor einem Jahr. Das Unternehmen hatte im August angekündigt, neue Ratenkredite in den USA und Deutschland ab dem zweiten Halbjahr zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren – das verschiebt Erträge und Kosten zwischen den Zeilen und erschwert den Vergleich.

Reaktionen von Analysten auf die neuen Zahlen lagen bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Telefonkonferenz mit Vorstandschef Sebastian Siemiatkowski war für 8:30 Uhr New Yorker Zeit angesetzt.