Eine eigene Nachricht von Kiwoom gab es nicht. Den Takt gab Mirae Asset Securities vor, deren Aktie wegen der Beteiligung an SpaceX um 6,79 Prozent stieg. Die Käufe griffen auf die ganze Branche über.

Bei Kiwoom kommt das Geschäftsmodell hinzu. Der Broker ist die erste Adresse für südkoreanische Privatanleger und lebt von Handelsgebühren. Die Börse in Seoul erlebt gerade Tage mit extremen Ausschlägen: plus 6,32 Prozent am Dienstag, minus 6,16 Prozent am Mittwoch, plus 0,29 Prozent am Donnerstag. Am Donnerstag wechselten am KOSPI Aktien im Wert von 12,2 Billionen Won den Besitzer. Für einen Broker sind hohe Umsätze zunächst eine gute Nachricht, egal in welche Richtung die Kurse laufen.