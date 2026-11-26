Wenn in Südkorea Privatanleger handeln, verdient Kiwoom mit. Die Kiwoom Securities Aktie stieg am Donnerstag um 3,50 Prozent auf 204.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Der Onlinebroker folgte dem Branchenführer Mirae Asset Securities, der an der Spitze des Index stand. Wertpapierhäuser waren mit plus 2,60 Prozent der zweitstärkste Sektor in Seoul.
Kiwoom Securities Aktie: KOSPI 100 Gewinner – warum Koreas Kleinanleger-Broker am Tag der Zinserhöhung steigt
Die Kiwoom Securities Aktie legt 3,50 Prozent zu und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Wertpapierhäuser sind in Seoul gefragt, obwohl die Notenbank die Zinsen anhebt. Der Broker lebt vom Handel der Privatanleger, und genau der schwankt derzeit heftig.
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Die Gründe
Die Branche zieht – Kiwoom zieht mit
Eine eigene Nachricht von Kiwoom gab es nicht. Den Takt gab Mirae Asset Securities vor, deren Aktie wegen der Beteiligung an SpaceX um 6,79 Prozent stieg. Die Käufe griffen auf die ganze Branche über.
Bei Kiwoom kommt das Geschäftsmodell hinzu. Der Broker ist die erste Adresse für südkoreanische Privatanleger und lebt von Handelsgebühren. Die Börse in Seoul erlebt gerade Tage mit extremen Ausschlägen: plus 6,32 Prozent am Dienstag, minus 6,16 Prozent am Mittwoch, plus 0,29 Prozent am Donnerstag. Am Donnerstag wechselten am KOSPI Aktien im Wert von 12,2 Billionen Won den Besitzer. Für einen Broker sind hohe Umsätze zunächst eine gute Nachricht, egal in welche Richtung die Kurse laufen.
Die Einordnung
Zinserhöhung ohne Bremswirkung
Die Bank of Korea hob den Leitzins am Donnerstag von 3,00 auf 3,25 Prozent an, zum dritten Mal in diesem Jahr. Analysten werteten den Schritt als erwartet. Bankaktien gaben nach, KB Financial verlor 1,89 Prozent. Die Kiwoom Securities Aktie stieg trotzdem. Das zeigt, worauf Anleger hier achten: weniger auf den Zins, mehr auf die Handelslaune.
Genau dort liegt die Schwachstelle. Der KOSPI hat seit seinem Rekord im Juni rund die Hälfte verloren. In solchen Phasen ziehen sich Privatanleger oft zurück. Der Zahlungsdienst Kakaopay meldete zuletzt, dass der Gewinn seiner Wertpapiersparte gegenüber dem Vorquartal um 60 Prozent gefallen ist.
Starke Branche
Wertpapierhäuser gewannen im Schnitt 2,60 Prozent.
Hohe Umsätze
Die Kursausschläge der Woche treiben das Handelsvolumen.
Günstige Kennzahlen
Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 3,4 und Dividendenrendite von 5,81 Prozent laut Kursübersicht.
Die Kiwoom Securities Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Kiwoom Securities Aktie
Warum ist die Kiwoom Securities Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Wertpapierhäuser waren mit plus 2,60 Prozent einer der stärksten Sektoren in Seoul. Die Aktie stieg um 3,50 Prozent auf 204.000 Won.
Womit verdient Kiwoom Securities Geld?
Vor allem mit Handelsgebühren von Privatanlegern, dazu kommen Eigenhandel und Finanzierungsgeschäfte.
Hat die Zinserhöhung der Bank of Korea geschadet?
Am Donnerstag nicht. Der Leitzins stieg auf 3,25 Prozent, die Aktie legte dennoch zu.
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