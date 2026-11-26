Kioxia-Aktie springt an die Spitze des Nikkei 225: Nvidia-Nachricht dreht den Absturz

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 2 Min. Reuters, Investing.com

Die Kioxia-Aktie ist Nikkei-225-Gewinner des Tages. Eine Speicher-Kooperation mit Nvidia lässt den Chipwert in Tokio um 12,6 Prozent steigen, einen Tag nach dem Kurseinbruch von 14 Prozent.

Die Kioxia-Aktie gehört am Donnerstag zu den großen Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 44,00 Euro und damit 8,79 Prozent im Plus (Stand: 26.11.2026, kurz nach Handelsstart auf comdirect). Zum Handelsschluss in Tokio stand der Kurs bei 7.762 Yen, ein Plus von 12,57 Prozent. Der Nikkei 225 Gewinner Kioxia macht damit einen großen Teil des Vortagsverlusts wett. Der Auslöser Nvidia setzt auf Kioxia-SSDs Auslöser war eine Zusammenarbeit mit Nvidia. Beide Unternehmen wollen den nutzbaren Speicher von Grafikprozessoren mithilfe von Kioxia-SSDs erweitern. Der Machbarkeitsnachweis lief laut den Berichten mit 144 SSDs zu je 7,68 Terabyte, zusammen rund 1,1 Petabyte, auf einem System vom Typ GB200 NVL72. Die Unternehmen prüfen die Umsetzbarkeit nach eigenen Angaben noch. Für die Kioxia-Aktie ist das dennoch ein Signal: Das Geschäft mit Flash-Speicher für Rechenzentren rückt näher an den KI-Boom. Kioxia-Aktie in Tokio (Schlusskurs 7.762 Yen) +12,57 % Kioxia-Aktie in Frankfurt am Morgen (44,00 Euro) +8,79 % Kioxia-Aktie am Mittwoch -14,18 % Quelle : Investing.com, Reuters Der Hintergrund Ein Achterbahn-Papier Die Kursbewegungen der Kioxia-Aktie sind extrem. Nach einem Plus von rund zehn Prozent am Dienstag brach das Papier am Mittwoch um 14,18 Prozent ein, als KI- und Chipwerte weltweit abverkauft wurden. Auslöser waren unter anderem Sorgen um Nvidia: Die Ratingagentur S&P setzte die Bonitätsnote des Konzerns auf Beobachtung für eine mögliche Herabstufung, und die Aktie schloss 3,9 Prozent tiefer. Am Donnerstag erholten sich die Chipwerte in Asien. Auch Advantest, Sumco und SoftBank gehörten zu den Gewinnern im Nikkei 225. Der Leitindex schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Was gegen einen dauerhaften Anstieg spricht Die Nvidia-Zusammenarbeit ist bislang ein Machbarkeitsnachweis, kein Liefervertrag.

Die Aktie schwankt täglich im zweistelligen Prozentbereich und folgt stark der KI-Stimmung.

Ein Experte der Nomura erwartet einen "Stop-and-go"-Handel bei KI-Werten. Wertpapierdaten Die Kioxia-Aktie wird in Tokio unter dem Symbol 285A gehandelt, in Frankfurt unter KI5.

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