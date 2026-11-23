Einordnung der Redaktion: Das KI-Rennen ist ein klassisches Gefangenendilemma. Keiner der vier Konzerne kann es sich leisten, weniger zu investieren, weil er sonst Kunden und Marktanteile an die Konkurrenz verlieren würde. Für die Aktionäre der Amazon Aktie, Alphabet Aktie, Meta Aktie und Microsoft Aktie heißt das: Die Gewinne der nächsten Jahre werden durch hohe Abschreibungen belastet, die Belohnung kommt – wenn überhaupt – später. Die Zulieferer dagegen kassieren sofort. Solange die Investitionspläne steigen, bleibt die Nvidia Aktie der direkteste Weg, am Wettrüsten teilzuhaben. Das größte Risiko für den gesamten Sektor wäre der Moment, in dem ein großer Konzern seine Investitionen zurückfährt. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.