Es ist das teuerste Rennen der Wirtschaftsgeschichte. Im Jahr 2017 investierten Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft zusammen rund 40 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Server und Anlagen. 2025 waren es bereits 357,5 Milliarden Dollar. Und für 2026 kommen die vier Konzerne laut einer Auswertung des Datenanbieters Fiscal.ai auf 679,2 Milliarden Dollar – ein Plus von rund 90 Prozent in nur einem Jahr und etwa das 17-Fache von 2017 (eigene Rechnung). Der Grund hat drei Buchstaben: KI. Für Anleger stellt sich damit eine Milliardenfrage: Zahlt sich das Wettrüsten für die Amazon Aktie, die Alphabet Aktie, die Meta Aktie und die Microsoft Aktie aus – oder verdienen am Ende andere?
679 Milliarden Dollar für die KI: Das Wettrüsten der Tech-Giganten – wer gewinnt, wer zahlt die Zeche?
Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft investieren 2026 zusammen fast 680 Milliarden Dollar – fast doppelt so viel wie im Vorjahr und 17-mal so viel wie 2017. Das KI-Rennen ist die größte Investitionswelle der Börsengeschichte. Wir zeigen, welche Aktie am meisten ausgibt, wo der freie Cashflow kippt und welche Aktien an den Milliarden verdienen.
Die Rangliste
Amazon vorn, Alphabet dicht dahinter
An der Spitze steht die Amazon Aktie: Der Konzern kommt 2026 laut der Auswertung auf 222,3 Milliarden Dollar Investitionen, nach 131,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Alphabet folgt mit 201,1 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie 2025. Meta verdoppelt auf 139,9 Milliarden Dollar, Microsoft kommt in der Auswertung auf 115,9 Milliarden Dollar. Beim Microsoft-Wert ist Vorsicht geboten: Er beruht offenbar auf einer anderen Abgrenzung, denn allein im letzten Quartal investierte der Konzern 45,2 Milliarden Dollar. Über die gesamte Zeit seit 2017 hat Meta seine Investitionen am stärksten gesteigert, im Schnitt um gut 40 Prozent pro Jahr.
Kein Ende in Sicht
2027 soll es noch mehr werden
Wer glaubt, der Höhepunkt sei erreicht, irrt. Alphabet hält für 2026 an Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar fest und kündigte für 2027 einen deutlichen Anstieg an – laut CNBC auf mehr als 300 Milliarden Dollar. Meta plant für 2026 mit 135 bis 145 Milliarden Dollar, Analysten rechnen für 2027 mit 225 bis 250 Milliarden Dollar. Die Investmentbank Morgan Stanley erwartet, dass die großen Cloud- und Plattformkonzerne 2027 insgesamt 1,6 Billionen Dollar investieren. Das KI-Rennen beschleunigt sich also weiter.
Die Kehrseite
Wenn der freie Cashflow ins Minus kippt
Die Milliarden haben einen Preis. Bei Alphabet drückten Investitionen von 51,4 Milliarden Dollar im dritten Quartal den freien Cashflow auf minus 9,1 Milliarden Dollar, die Alphabet Aktie fiel nach den Zahlen um rund 10 Prozent. Meta meldete mit minus 2,1 Milliarden Dollar den ersten negativen freien Cashflow seit einem Jahrzehnt. Amazon investierte im dritten Quartal 77,3 Milliarden Dollar statt der erwarteten 58,7 Milliarden Dollar, bei Microsoft sank der freie Cashflow um 27 Prozent. Genau diese Sorge stand hinter dem KI-Ausverkauf der vergangenen Wochen: Anleger fragen sich, wann aus den Investitionen Gewinne werden.
Die Belege
Warum die Konzerne trotzdem investieren
Die Nachfrage ist real. Die Cloud-Sparte von Google hat ihren Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt, auf 30,7 Milliarden Dollar. Amazons AWS wuchs um 39 Prozent und schiebt einen Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar vor sich her. Microsofts Azure legte um 48 Prozent zu. Meta steigerte den Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, weil KI die Werbung zielgenauer macht. Die Konzerne bauen also nicht ins Blaue, sondern für Kunden, die Rechenleistung schon heute nicht schnell genug bekommen.
Die Profiteure
Wer an den Milliarden verdient
Jeder Dollar, den die vier Konzerne ausgeben, landet bei einem anderen Unternehmen. Größter Profiteur ist die Nvidia Aktie: Der Chipkonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Dazu kommen Netzwerk- und Chipspezialisten wie Broadcom und Marvell, Speicherhersteller wie Western Digital und Seagate, Serverbauer wie Dell und Supermicro und sogar Industriewerte wie Caterpillar, das Generatoren für Rechenzentren liefert. Zum Wochenstart zeigt sich, wie eng alles zusammenhängt: Nach dem Ausverkauf der Vorwoche steigt die Nvidia Aktie vorbörslich um 8,21 Prozent, die Amazon Aktie um 4,09 Prozent und die Microsoft Aktie um 3,60 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Das KI-Rennen ist ein klassisches Gefangenendilemma. Keiner der vier Konzerne kann es sich leisten, weniger zu investieren, weil er sonst Kunden und Marktanteile an die Konkurrenz verlieren würde. Für die Aktionäre der Amazon Aktie, Alphabet Aktie, Meta Aktie und Microsoft Aktie heißt das: Die Gewinne der nächsten Jahre werden durch hohe Abschreibungen belastet, die Belohnung kommt – wenn überhaupt – später. Die Zulieferer dagegen kassieren sofort. Solange die Investitionspläne steigen, bleibt die Nvidia Aktie der direkteste Weg, am Wettrüsten teilzuhaben. Das größte Risiko für den gesamten Sektor wäre der Moment, in dem ein großer Konzern seine Investitionen zurückfährt. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zum KI-Rennen
Wie viel investieren Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft 2026?
Laut einer Auswertung von Fiscal.ai zusammen 679,2 Milliarden Dollar, nach 357,5 Milliarden Dollar im Jahr 2025.
Welcher Konzern investiert am meisten?
Amazon mit 222,3 Milliarden Dollar, vor Alphabet mit 201,1 Milliarden Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die beteiligten Aktien?
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Alphabet Aktie (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).
Alphabet Aktie (Klasse C): ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC (Deutschland), US-Handelssymbol GOOG (Nasdaq).
Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).
Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
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