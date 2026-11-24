Seit den Anfängen von ChatGPT konzentriere sich die Diskussion über KI überwiegend auf eine kleine Gruppe von Unternehmen, die den Ausbau der KI-Infrastruktur ermöglichen würden. In den kommenden Jahren würden die Experten erwarten, dass das Spektrum der KI-Gewinner und -Verlierer breiter werde. Die jüngste Marktvolatilität spiegele aus Sicht der Experten eine Verlagerung des Fokus von den Wegbereitern hin zu den Anwendern wider – und weniger die Befürchtung, dass KI ihre Versprechen nicht einlösen werde. Das nächste Kapitel der KI-Entwicklung werde von einer dauerhaft tragfähigen Wirtschaftlichkeit geprägt sein. Mit der zunehmenden Verbreitung und dem großflächigen Einsatz von KI würden aus Sicht der Experten diejenigen Unternehmen besonders erfolgreich sein, die KI nutzen würden, um ihre Wettbewerbsvorteile zu vertiefen, Kundenbeziehungen zu stärken und attraktive Investitionsrenditen zu erzielen. Angesichts der rasanten Verbreitung von KI würden die Experten erwarten, dass sich die Unterschiede beim Umsatz- und Gewinnwachstum zwischen Gewinnern und Verlierern vergrößern würden.