Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zunehmend von einem Zukunftsversprechen zu einer Technologie, die in der Praxis eingesetzt wird, so Lei Qiu, Senior Vice President und Head of Thematic Equities bei AllianceBernstein.
KI-Boom 2.0: Warum die Gewinner von morgen andere sein könnten
KI ist gekommen, um zu bleiben
Offene KI-Modelle, sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Engpässe in den Lieferketten würden bedeuten, dass Anleger über Schlagzeilen zur KI-Verbreitung hinausblicken müssten, um Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und dauerhaftem Gewinnpotenzial zu identifizieren. Von Halbleiterchips bis hin zu Gasturbinen sei KI zu einem wichtigen Treiber des Wirtschaftswachstums geworden. Die Nutzungsmöglichkeiten würden sich erweitern, da Verbraucher intuitive Plattformen einsetzen würden, Unternehmen KI vertikal integrieren würden, um Kosten zu senken, und eine Wirtschaft entstehe, in der autonome KI-Agenten eine zunehmende Rolle spielen würden. Die Volatilität im Technologiesektor im dritten Quartal verdeutliche die anhaltende Unsicherheit. Doch selbst Skeptiker müssten langsam anerkennen, dass KI gekommen sei, um zu bleiben. Anstatt sich auf die Frage zu konzentrieren, ob eine mögliche KI-Blase bald zu platzen drohe, sollten Anleger ihre Herangehensweise hinterfragen. Sie sollten schauen, wo sich langfristig bestandsfähige Geschäftsmodelle ergeben würden, und branchenübergreifend bewerten, wo sich neue Marktführer hervortun würden, die durch KI wachsen und Gewinne erzielen könnten.
KI-Infrastruktur: Das Versorgungsnetz der digitalen Wirtschaft?
Die bisherigen Investitionen in KI-Infrastruktur seien in absoluten Dollarbeträgen enorm. Die Experten würden erwarten, dass dieses Wachstum anhalte. Sollte die aktuell entstehende Recheninfrastruktur zum Versorgungsnetz der künftigen digitalen und autonomen Wirtschaft werden, dürften die heutigen enormen Investitionsausgaben weniger außergewöhnlich sein, als vielfach angenommen werde – insbesondere im Vergleich zu früheren großen Investitionszyklen in den USA. Angesichts des nahezu unstillbaren Bedarfs an Rechenleistung übersteige die Nachfrage das Angebot bei Halbleitern, optischen Komponenten, Stromversorgung, Rechenzentren und qualifizierten Arbeitskräften bei Weitem. Diese Diskrepanz von Angebot und Nachfrage dürfte über Jahre anhalten. Wenn Anleger jene Bereiche der Lieferkette identifizieren würden, in denen langfristiges Gewinnpotenzial bestehen bleibe, könnten sie davon profitieren.
Inferenz: Der nächste große Wachstumstreiber für Rechenleistung?
Letztlich würden KI-Modelle daran gemessen, wie effektiv sie reale Probleme lösen könnten. Ein Großteil der frühen Diskussion über KI-Investitionen habe sich auf die enormen Rechenressourcen konzentriert, die für das Training hochentwickelter KI-Modelle erforderlich seien. Doch die sogenannte Inferenz – also die Nutzung trainierter KI-Modelle, um Fragen zu beantworten oder Aufgaben auszuführen – dürfte während der Verbreitungsphase einen wachsenden Anteil der Nachfrage nach Rechenleistung ausmachen. Die Investitionen in Inferenzkapazitäten würden bereits schneller steigen als die Investitionen in Trainingskapazitäten. Aus Sicht der Experten rücke damit eine andere Gruppe potenzieller Profiteure in den Fokus. Je stärker KI Teil des betrieblichen Alltags werde, desto breiter könnte das Spektrum der potenziellen Profiteure werden – von Hardware für die dezentrale Datenverarbeitung bis hin zu Software für Data Governance und Datenanalyse.
Ohne Vertrauen keine breite KI-Nutzung
Ein weiterer zentraler Baustein rund um die KI-Implementierung sei der Sicherheitsaspekt: Jüngste Berichte über KI-Agenten, die sich eigenmächtig verhalten würden, würden die Notwendigkeit verdeutlichen, dass Unternehmen und politische Entscheidungsträger angemessene Schutzmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit etablieren müssten. Die Experten würden erwarten, dass die regulatorische Kontrolle in den kommenden Jahren zunehme und die Ausgaben für Cybersicherheit deutlich steigen würden. Die KI-Nutzung in Unternehmen werde teilweise davon abhängen, ob angemessene Sicherheitsvorkehrungen geschaffen und klare Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung definiert würden. Auch das eröffne für Investoren Chancen.
Von den Wegbereitern zu den wirtschaftlichen Erträgen
Seit den Anfängen von ChatGPT konzentriere sich die Diskussion über KI überwiegend auf eine kleine Gruppe von Unternehmen, die den Ausbau der KI-Infrastruktur ermöglichen würden. In den kommenden Jahren würden die Experten erwarten, dass das Spektrum der KI-Gewinner und -Verlierer breiter werde. Die jüngste Marktvolatilität spiegele aus Sicht der Experten eine Verlagerung des Fokus von den Wegbereitern hin zu den Anwendern wider – und weniger die Befürchtung, dass KI ihre Versprechen nicht einlösen werde. Das nächste Kapitel der KI-Entwicklung werde von einer dauerhaft tragfähigen Wirtschaftlichkeit geprägt sein. Mit der zunehmenden Verbreitung und dem großflächigen Einsatz von KI würden aus Sicht der Experten diejenigen Unternehmen besonders erfolgreich sein, die KI nutzen würden, um ihre Wettbewerbsvorteile zu vertiefen, Kundenbeziehungen zu stärken und attraktive Investitionsrenditen zu erzielen. Angesichts der rasanten Verbreitung von KI würden die Experten erwarten, dass sich die Unterschiede beim Umsatz- und Gewinnwachstum zwischen Gewinnern und Verlierern vergrößern würden.
Das Besondere an disruptiven Innovationen sei ihr Potenzial, neue Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen, die zusätzliches Wirtschaftswachstum erzeugen würden. Dies sei bereits bei Erdöl, Elektrizität und dem Internet der Fall gewesen. Um Unternehmen zu identifizieren, die an einem technologischen Wendepunkt echte Veränderungen vorantreiben könnten, müssten Aktienanleger über die Verbreitungskurve von KI hinausblicken und sich für neue Ideen und Geschäftsmodelle öffnen, die heute möglicherweise noch schwer vorstellbar seien.
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