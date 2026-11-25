Wer wissen will, wie ernst die Angst vor dem Platzen der KI-Blase ist, sollte heute nicht nur auf die Aktienkurse schauen. Die fallen deutlich: Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, Nasdaq: NVDA) notiert im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 12:33 Uhr MEZ bei 147,75 Dollar, ein Minus von 4,91 Prozent. Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Handelssymbol: 1ANT, Nasdaq: ANT) verliert 5,49 Prozent auf 77,41 Dollar. Der Nasdaq-100-Future liegt gegen 12:52 Uhr MEZ 2,64 Prozent im Minus bei 25.521 Punkten.

Das eigentliche Warnsignal kommt aber von einem Markt, den Privatanleger selten beachten: dem Markt für Unternehmensschulden. Dort ist die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze nie angekommen.