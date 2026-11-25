Am Montag feierte die Wall Street die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze mit dem besten Börsentag seit April 2025. Zwei Tage später ist davon wenig übrig. Im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch, 25. November 2026, fällt die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, Nasdaq: NVDA) gegen 12:33 Uhr MEZ um 4,91 Prozent auf 147,75 Dollar. Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Handelssymbol: 1ANT, Nasdaq: ANT) verliert 5,49 Prozent auf 77,41 Dollar. Der Nasdaq-100-Future notiert gegen 12:52 Uhr MEZ 2,64 Prozent tiefer bei 25.521 Punkten.

Damit ist die Frage zurück, die Anleger seit Oktober umtreibt: Ist das nur eine weitere Korrektur in einem überhitzten Sektor – oder der Moment, in dem die KI-Blase platzt?