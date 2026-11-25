Der KI-Ausverkauf an der Wall Street verschärft sich: Zum europäischen Handelsschluss lag der Nasdaq 100 rund 4 Prozent im Minus, der Dow Jones 1,4 Prozent (dpa-AFX, 25.11.2026, 17:53 Uhr MEZ). Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA) verlor im Zwischenstand 8,7 Prozent. Als Erklärung führt ein Börsenexperte nicht nur Zölle und Exportbeschränkungen an, sondern die Geldmenge: Die „überschüssige Liquidität ist schon seit Monaten rückläufig“, sagte Stephen Innes laut onvista und dpa-AFX (16:46 Uhr). Zugleich preist der Markt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit 97 Prozent ein.
KI-Ausverkauf: Nasdaq 100 minus 4 Prozent, Nvidia Aktie minus 8,7 Prozent – entzieht die Fed-Straffung dem Markt die Liquidität?
Nasdaq 100 -4 Prozent, Nvidia -8,7 Prozent, dazu fallen Gold und Bitcoin: Ein Börsenexperte sieht schwindende Liquidität als Treiber, die Fed steht vor einer Zinserhöhung. Was hinter dem KI-Ausverkauf steckt und was Anleger beobachten.
Wie stark sind Nasdaq 100, Nvidia Aktie und Co. gefallen?
Zum Zwischenstand um 15:46 Uhr MEZ (Dow Jones, 09:47 Uhr New Yorker Zeit) stand der Dow Jones bei 49.172,81 Punkten (-1,7 Prozent), der S&P 500 bei 7.024,21 (-2,5 Prozent), der Nasdaq Composite bei 22.891,66 (-3,5 Prozent) und der Nasdaq 100 bei 25.240,67 (-3,7 Prozent). Nvidia, Micron, Broadcom und AMD gaben laut dpa-AFX weiter nach. Dell verlor 7,9 Prozent, obwohl der Konzern seine Prognose anhob und den Umsatz im dritten Quartal fast verdoppelte; HP gewann 11,1 Prozent nach höherem Umsatz im vierten Geschäftsquartal. In Europa traf es die Infineon Aktie (minus 6,5 Prozent) und die Siemens Energy Aktie (minus 4,6 Prozent) im DAX, der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten (-1,26 Prozent).
Als weitere Gründe nennt die Berichterstattung Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus, US-Exportbeschränkungen für Chips und Zölle gegen China, die Nvidia belasteten. Hinzu kommt der Zollvorschlag der US-Regierung für EU-Waren und weitere Länder (dpa-AFX, 16:56 Uhr).
Was sagt die These vom Liquiditätsentzug?
Innes führt laut dpa-AFX aus, die Kennziffer laufe den Aktienkursen drei bis sechs Monate voraus; das Schlimmste könne daher noch bevorstehen. Das ist die Einschätzung eines einzelnen Marktbeobachters, keine gesicherte Erkenntnis. Für die These spricht, dass nicht nur Aktien fielen: Gold verlor am Mittwoch im Zwischenstand 2,6 Prozent auf 3.462,20 Dollar, Silber 4,7 Prozent, Bitcoin 3,2 Prozent auf 57.932,98 Dollar (Dow Jones, 15:46 Uhr). Zugleich gaben die US-Renditen leicht nach: Zehnjährige 4,83 Prozent (-0,07 Punkte), Zweijährige 4,60 Prozent. Gegen eine einfache Erklärung spricht, dass die Fed-Zinserhöhung seit Tagen erwartet wird und starke US-Daten vorliegen: Kerninflation PCE 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), BIP im dritten Quartal 4,3 Prozent annualisiert.
Die Verbindung zwischen Geldpolitik und Kursen ist eine Einschätzung der Redaktion auf Basis dieser Daten, nicht belegt. Ein klarer Beweis fehlt: Ob die Fed die Liquidität tatsächlich verknappt, hängt von Zinsen, Bilanz und Marktstruktur ab.
|Markt / Wert
|Stand
|Veränderung
|Nasdaq 100
|25.240,67
|-3,7 % (zum europäischen Schluss rund -4 %)
|S&P 500
|7.024,21
|-2,5 %
|Dow Jones
|49.172,81
|-1,7 % (zum europäischen Schluss -1,4 %)
|Nvidia Aktie
|–
|-8,7 %
|Gold
|3.462,20 USD
|-2,6 %
|Bitcoin
|57.932,98 USD
|-3,2 %
|US-Rendite 10 Jahre
|4,83 %
|-0,07 Punkte
Zwischenstände 15:46 Uhr MEZ (09:46 Uhr New Yorker Zeit) können vom Handelsschluss abweichen; Wall-Street-Schlusskurse lagen nicht vor.
Quelle: dpa-AFX (17:53 Uhr), Dow Jones/finanzen.ch (15:46 Uhr MEZ, Zwischenstand)
Welche Folgen hat der KI-Ausverkauf für DAX und Anleger?
Der DAX hängt über Chipwerte wie Infineon und Zulieferer wie Siemens Energy am KI-Thema. Viele Anleger beobachten nun, ob sich der Abverkauf nach dem Thanksgiving-Feiertag fortsetzt: Am Donnerstag, 26. November, ist die Wall Street geschlossen, am Freitag verkürzt geöffnet. Entscheidend sind dann der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und der Fed-Entscheid am 9. Dezember. Defensive Branchen stützten den Markt: Die Nestlé Aktie und die Swiss Re Aktie gehörten im SMI zu den Gewinnern (dpa-AFX).
FAQ: Häufige Fragen zum KI-Ausverkauf
Wie stark fiel der Nasdaq 100? Zum europäischen Handelsschluss rund 4 Prozent (dpa-AFX, 17:53 Uhr).
Warum fällt die Nvidia Aktie? Genannt werden Exportbeschränkungen für Chips, Zölle gegen China und Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus.
Was bedeutet Liquiditätsentzug? Gemeint ist ein Rückgang der Geldmenge im Markt; laut Innes läuft er Aktienkursen drei bis sechs Monate voraus.
Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember 2026.
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