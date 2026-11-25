Zum Zwischenstand um 15:46 Uhr MEZ (Dow Jones, 09:47 Uhr New Yorker Zeit) stand der Dow Jones bei 49.172,81 Punkten (-1,7 Prozent), der S&P 500 bei 7.024,21 (-2,5 Prozent), der Nasdaq Composite bei 22.891,66 (-3,5 Prozent) und der Nasdaq 100 bei 25.240,67 (-3,7 Prozent). Nvidia, Micron, Broadcom und AMD gaben laut dpa-AFX weiter nach. Dell verlor 7,9 Prozent, obwohl der Konzern seine Prognose anhob und den Umsatz im dritten Quartal fast verdoppelte; HP gewann 11,1 Prozent nach höherem Umsatz im vierten Geschäftsquartal. In Europa traf es die Infineon Aktie (minus 6,5 Prozent) und die Siemens Energy Aktie (minus 4,6 Prozent) im DAX, der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten (-1,26 Prozent).

Als weitere Gründe nennt die Berichterstattung Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus, US-Exportbeschränkungen für Chips und Zölle gegen China, die Nvidia belasteten. Hinzu kommt der Zollvorschlag der US-Regierung für EU-Waren und weitere Länder (dpa-AFX, 16:56 Uhr).