Der Anleihemarkt finanziert den KI-Boom – und er wird teurer. Fitch Ratings beziffert die Anleihen der fünf großen Hyperscaler für 2026 auf rund 277 Milliarden Dollar (Stand 11. November), nach rund 108 Milliarden 2025 und weniger als 50 Milliarden Dollar pro Jahr zwischen 2020 und 2024. Für 2027 rechnet JPMorgan laut Berichten mit rund 450 Milliarden Dollar an KI-bezogenen Unternehmensanleihen bester Bonität. Die Frage lautet: Wer kauft das alles, und zu welchem Preis?
KI-Anleihen: JPMorgan erwartet 2027 rund 450 Milliarden Dollar, Fitch warnt vor Schwankungen – wie viel KI-Kredit verträgt der Markt?
Hyperscaler wie Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon und Oracle haben 2026 Rekordsummen an Anleihen platziert. Für 2027 rechnen JPMorgan und Fitch mit noch mehr Angebot, der Markt verlangt dafür höhere Aufschläge.
Wichtig vorab: Die Zahlen unterscheiden sich, weil die Häuser unterschiedlich abgrenzen. Fitch zählt die fünf Hyperscaler in den USA, JPMorgan KI-getriebene Emissionen weltweit inklusive Rechenzentrums- und GPU-Finanzierung. Die JPMorgan-Autoren nennen ihre Schätzung selbst „highly tentative“, also sehr vorläufig.
Wie viele KI-Anleihen kommen 2026 und 2027 an den Markt?
Nach Daten von LSEG, über die Reuters am 6. November berichtete, platzierten US-Unternehmen bis zum 4. November Investment-Grade-Anleihen für 1,88 Billionen Dollar, 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020 (1,86 Billionen Dollar). Auf Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle entfielen zusammen mehr als 370 Milliarden Dollar, etwa ein Fünftel des Volumens. Investment Grade bedeutet: Schuldner mit guter Bonität (mindestens BBB- bei S&P und Fitch).
Fitch erwartet für 2027 rund 280 Milliarden Dollar zusätzliches Angebot der fünf Hyperscaler, unter der Annahme, dass 25 Prozent der Investitionen fremdfinanziert werden. Die Konsens-Investitionen der fünf liegen laut Fitch 2027 über einer Billion Dollar nach 772 Milliarden Dollar 2026. Goldman Sachs rechnet laut Reuters mit 35 Prozent der Hyperscaler-Investitionen über Anleihen, etwa wie 2026.
|Haus
|Gegenstand
|Aussage
|Fitch
|5 Hyperscaler, USA
|2027 rund 280 Mrd. $ zusätzliches Angebot
|JPMorgan
|KI-bezogene IG-Emissionen, global
|2027 rund 450 Mrd. $ (2026: 368 Mrd. $)
|Goldman Sachs
|Hyperscaler-Investitionen
|35 % über Anleihen finanziert, wie 2026
Abgrenzungen unterscheiden sich (USA/global, Hyperscaler/KI gesamt); Zahlen sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Fitch Ratings (18.11.2026); JPMorgan laut Startup Fortune (26.11.2026); Goldman Sachs laut Reuters (06.11.2026)
Was verlangt der Markt für Anleihen von Meta, Alphabet und Oracle?
Der Preis steigt. Eine Meta-Anleihe mit Laufzeit bis 2056, im November begeben, bot laut Fitch einen Renditeaufschlag von 2,2 Prozentpunkten auf US-Staatsanleihen, rund 0,9 Prozentpunkte mehr als eine vergleichbare Meta-Anleihe vom April. Der Aufschlag heißt Spread: Er zeigt, wie viel mehr Rendite ein Unternehmen gegenüber dem sicheren Staat bieten muss.
Anfang November begaben unter anderem Meta 25 Milliarden Dollar und 9 Milliarden Euro, Alphabet 6 Milliarden Euro, Microsoft 25 Milliarden Dollar und Oracle 10 Milliarden Dollar. Nach Angaben von BofA-Analyst Yuri Seliger (laut Reuters) weitete sich der Spread zehnjähriger Hyperscaler-Anleihen in diesem Jahr um etwa 50 Basispunkte, bei hochwertigen Industrieunternehmen ohne KI-Bezug nur um etwa 20.
Am unteren Ende des Marktes ist der Druck größer. Die 9,625-Prozent-Anleihe von CoreWeave mit Fälligkeit 2032 fiel auf 74,9 Prozent des Nennwerts. Die Kreditausfallversicherung (CDS) für fünf Jahre erreichte laut Bericht ein Rekordniveau von 1.314 Basispunkten, bei Oracle 356 Basispunkte (S&P Global). Ein CDS ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall; je höher der Preis, desto höher das vom Markt gesehene Risiko.
Welche Laufzeiten und welcher Anteil am Markt?
Rund 61 Prozent der 2026 begebenen Hyperscaler-Anleihen haben laut Fitch Laufzeiten über sieben Jahre, 28 Prozent über 20 Jahre. Der Anteil KI-naher Sektoren an den US-Investment-Grade-Anleihen der Nichtfinanzunternehmen soll 2027 bei 43 Prozent liegen, nach 38 Prozent 2023. Fitch erwartet den Höhepunkt der Investitionen 2027. Das Tempo könnte laut Fitch „more sporadic“ werden, sobald Investoren selektiver werden.
Häufige Fragen zu KI-Anleihen und Unternehmensanleihen
Wie viele Anleihen begeben Hyperscaler? Laut Fitch rund 277 Milliarden Dollar 2026 (Stand 11. November), laut Reuters/LSEG mehr als 370 Milliarden Dollar bis 4. November; die Abweichung liegt an unterschiedlichen Abgrenzungen.
Was ist ein Spread bei Unternehmensanleihen? Der Renditeaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit, gemessen in Prozentpunkten oder Basispunkten.
Welche Risiken haben Unternehmensanleihen? Zinsänderungs-, Emittenten-, Ausfall- und Liquiditätsrisiko; bei schwächeren Bonitäten steigen die Spreads und Kurse können stark fallen.
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