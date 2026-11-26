Nach Daten von LSEG, über die Reuters am 6. November berichtete, platzierten US-Unternehmen bis zum 4. November Investment-Grade-Anleihen für 1,88 Billionen Dollar, 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020 (1,86 Billionen Dollar). Auf Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle entfielen zusammen mehr als 370 Milliarden Dollar, etwa ein Fünftel des Volumens. Investment Grade bedeutet: Schuldner mit guter Bonität (mindestens BBB- bei S&P und Fitch).

Fitch erwartet für 2027 rund 280 Milliarden Dollar zusätzliches Angebot der fünf Hyperscaler, unter der Annahme, dass 25 Prozent der Investitionen fremdfinanziert werden. Die Konsens-Investitionen der fünf liegen laut Fitch 2027 über einer Billion Dollar nach 772 Milliarden Dollar 2026. Goldman Sachs rechnet laut Reuters mit 35 Prozent der Hyperscaler-Investitionen über Anleihen, etwa wie 2026.