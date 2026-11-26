Die zunehmenden Schwankungen bei Technologie- und KI-Aktien haben die Diskussion über die Nachhaltigkeit des KI-Booms neu entfacht, so Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group.
KI-Aktien unter Druck: Vier Aspekte, die über die künftigen Gewinner entscheiden könnten
Christophe Braun sieht nach der Korrektur bei KI-Aktien Chancen für Unternehmen, die mit KI ihre Produktivität und Margen steigern.
Nach einer Phase kräftiger Kursgewinne würden Anleger verstärkt hinterfragen, ob die hohen Erwartungen an Künstliche Intelligenz durch tatsächliche Erträge gerechtfertigt seien. Ambitionierte Bewertungen, steigende Finanzierungskosten und Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen würden dabei in den Fokus rücken. Nach Einschätzung von Christophe Braun müsse die aktuelle Marktschwäche jedoch nicht zwangsläufig das Ende des langfristigen KI-Wachstumstrends bedeuten. Vielmehr stelle sich die Frage, welche Unternehmen auch unter schwierigeren Marktbedingungen erfolgreich sein könnten. Vier Aspekte seien für Anleger dabei besonders relevant.
1. Stehe der KI-Boom vor dem Ende oder erlebe der Markt eine notwendige Korrektur?
Die jüngsten Kursverluste hätten Erinnerungen an das Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende geweckt. Allerdings unterscheide sich die heutige Situation in wichtigen Punkten von damals, erläutere Braun. Die Bewertungen mehrerer führender KI-Unternehmen seien weniger ambitioniert als jene vergleichbarer Technologiewerte Ende der 1990er-Jahre. Gleichzeitig sei die Wirtschaft heute deutlich stärker digitalisiert. Dadurch eröffne sich ein größeres wirtschaftliches Potenzial für KI-Anwendungen. "Eine Korrektur bei KI-Aktien bedeutet nicht automatisch, dass auch der langfristige Wachstumstrend an Kraft verliert", erkläre Braun. "Allerdings wird der Markt zunehmend zwischen Unternehmen unterscheiden, deren Bewertungen durch tatsächliche Gewinne gestützt werden, und solchen, bei denen vor allem hohe Erwartungen eingepreist sind."
2. Wer könne sich den weiteren KI-Ausbau noch leisten?
Ein wichtiger Prüfstein für die nächste Phase des KI-Booms seien die Finanzierungskosten. Der Ausbau von Rechenzentren und Rechenkapazitäten erfordere weiterhin enorme Investitionen. Zugleich könnten höhere Kapitalmarktrenditen und ein wachsendes Angebot an Unternehmensanleihen zur Finanzierung von KI-Projekten die Kapitalbeschaffung erschweren. "Entscheidend ist nicht allein, wie viel Unternehmen in KI investieren, sondern auch, unter welchen Bedingungen sie diese Investitionen finanzieren können", sage Braun. "Steigende Kapitalkosten könnten die Unterschiede zwischen finanzstarken Marktführern und stärker verschuldeten Wettbewerbern weiter vergrößern."
Sollte sich die Finanzierung neuer Projekte verteuern, könnten bereits bestehende oder weit fortgeschrittene Rechenzentren profitieren. Höhere Kapitalkosten könnten den Bau neuer Anlagen bremsen und damit die Wettbewerbsposition bestehender Anbieter stärken. Voraussetzung sei allerdings, dass die Nachfrage nach Rechenleistung hoch bleibe.
3. Könnten Rechenzentren vom Wachstumstreiber zum Risiko werden?
Neben finanziellen Herausforderungen könnten auch gesellschaftliche und politische Widerstände den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur bremsen. Laut einer von Capital Group zitierten Untersuchung von Data Center Watch seien allein im ersten Quartal 2026 in den USA 75 Rechenzentrumsprojekte im Gesamtwert von rund 130 Milliarden US-Dollar durch lokalen Widerstand blockiert oder verzögert worden. Gleichzeitig seien zahlreiche andere Projekte bereits genehmigt und könnten in den kommenden Jahren zusätzliche Kapazitäten schaffen.
Damit entstehe ein Spannungsfeld zwischen kurzfristigen Engpässen und dem langfristigen Risiko eines Überangebots. Derzeit würden knappe Rechenzentrumskapazitäten die weitere Verbreitung von KI begrenzen und damit die Preissetzungsmacht bestehender Anbieter stärken. Sollten neue KI-Modelle jedoch effizienter werden oder mehr Anwendungen mit geringeren Rechenleistungen auskommen, könnte die Nachfrage nach zusätzlichen Kapazitäten langsamer wachsen als erwartet. "Die aktuelle Knappheit an Rechenkapazitäten muss nicht dauerhaft bestehen bleiben", erläutere Braun. "Für Investoren ist deshalb wichtig, nicht nur die heutige Nachfrage zu betrachten, sondern auch zu prüfen, wie sich technologische Fortschritte und der weitere Kapazitätsausbau auf die langfristige Rentabilität auswirken könnten."
4. Welche Unternehmen könnten als Gewinner aus der Marktkorrektur hervorgehen?
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI könnte sich die wirtschaftliche Wertschöpfung stärker auf jene Unternehmen verlagern, die die Technologie produktiv einsetzen würden. Erste Beispiele aus dem Gesundheitswesen und der Logistik würden das Potenzial verdeutlichen: Durch den Einsatz von KI hätten Unternehmen die Bearbeitungszeiten bestimmter Geschäftsprozesse erheblich verkürzen und deutliche Effizienzgewinne erzielen können. "Die nächsten Gewinner des KI-Booms müssen nicht zwangsläufig diejenigen Unternehmen sein, die heute die leistungsfähigsten Modelle entwickeln oder die größten Rechenzentren bauen", sage Braun. "Langfristig könnten vor allem jene Unternehmen profitieren, denen es gelingt, KI in nachhaltige Produktivitätsgewinne und höhere Margen zu übersetzen."
Die breite wirtschaftliche Nutzung von KI stehe weiterhin am Anfang. Entsprechend groß könnte das Potenzial für zusätzliche Anwendungen und Effizienzgewinne sein. Allerdings müssten sich solche Fortschritte auch in nachhaltigen wirtschaftlichen Ergebnissen niederschlagen. Erst dann könnten sie einen dauerhaften Beitrag zum Unternehmenswert leisten.
Fazit: Die nächste Phase des KI-Booms erfordere mehr Differenzierung
Die jüngste Marktkorrektur verdeutliche, dass selbst langfristige Wachstumstrends mit erheblichen Risiken für einzelne Unternehmen verbunden sein könnten. Steigende Finanzierungskosten und mögliche Überkapazitäten könnten bestimmte Geschäftsmodelle belasten. Gleichzeitig eröffne die zunehmende wirtschaftliche Nutzung von KI weiterhin langfristige Chancen.
"Technologischer Fortschritt und Aktienkursentwicklung verlaufen nicht zwangsläufig parallel", resümiere Braun. "Auch ein langfristig erfolgreicher Technologietrend kann von deutlichen Marktkorrekturen begleitet werden. Für Anleger kommt es deshalb darauf an, zwischen kurzfristigen Erwartungen und nachhaltiger wirtschaftlicher Wertschöpfung zu unterscheiden."
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