Die jüngsten Kursverluste hätten Erinnerungen an das Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende geweckt. Allerdings unterscheide sich die heutige Situation in wichtigen Punkten von damals, erläutere Braun. Die Bewertungen mehrerer führender KI-Unternehmen seien weniger ambitioniert als jene vergleichbarer Technologiewerte Ende der 1990er-Jahre. Gleichzeitig sei die Wirtschaft heute deutlich stärker digitalisiert. Dadurch eröffne sich ein größeres wirtschaftliches Potenzial für KI-Anwendungen. "Eine Korrektur bei KI-Aktien bedeutet nicht automatisch, dass auch der langfristige Wachstumstrend an Kraft verliert", erkläre Braun. "Allerdings wird der Markt zunehmend zwischen Unternehmen unterscheiden, deren Bewertungen durch tatsächliche Gewinne gestützt werden, und solchen, bei denen vor allem hohe Erwartungen eingepreist sind."