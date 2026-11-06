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KI-Aktien unter Druck - Rechenzentren, Iran-Krieg und US-Dollar belasten die Börsen

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 10:59 1 Min. Oberbank

Die Finanzmärkte stehen nach den US-Zwischenwahlen vor einer Phase großer Unsicherheit: Während Technologieaktien unter Druck geraten, schwankt der EUR/USD-Kurs heftig zwischen 1,1200 und 1,1250

Bild: Unsplash

In den zwei Tagen seitdem die Midterms zu Ende sind, befinden sich alle Märkte in einer größeren Phase der Unsicherheit und Neuorientierung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die Technologie-Aktien seien gestern Nacht auf eine Talfahrt gegangen, nachdem Investoren sich bewusst geworden seien, dass der Ausbau von Rechenzentren im Jahr 2027 erheblich schwieriger werden könnte. Viel interessanter, aber weniger beachtet sei die USD-Entwicklung. Der EUR/USD-Kurs sei gestern auf über 1,1250 gestiegen und mit heute wieder bei unter 1,1200. Stark mit dem Währungsmarkt verbunden, sei die neuerliche Achterbahnfahrt der Ölpreise. Das zugrundeliegende Thema sei die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Iran-Krieges. In den nächsten zwei Monaten sei der neue Kongress noch nicht in Amt und Würden, was bedeute, dass Trump und sein Verteidigungsminister Hegseth bis dahin unbeschränkt weiterhandeln könnten. Zudem sei unklar, wie sich die Masse der demokratischen Abgeordneten positioniere, falls der Iran für eine Friedenslösung sehr harte Forderungen stelle. Trump habe sich und die gesamte US-Politik in eine sehr verfahrene Situation manövriert. Die Währungsmärkte erkennten dies an, weil jede Bewegung zu einem schwächeren Dollar (Friedenslösung) mit einer sofortigen Gegenbewegung quittiert werde.

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