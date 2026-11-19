Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) erreichte 3,61 Dollar und hat sich damit gegenüber 1,91 Dollar fast verdoppelt. Nach US-GAAP lag das verwässerte Ergebnis bei 2,82 Dollar nach 1,35 Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg auf 586 Millionen Dollar nach 217 Millionen Dollar; daraus ergibt sich eine operative Marge von rund 29 Prozent nach rund 15 Prozent (eigene Berechnung).

Ein wichtiger Frühindikator ist der Auftragseingang: Er stieg auf 2.339 Millionen Dollar nach 1.533 Millionen Dollar im Vorjahr. Rechnerisch übersteigen die Bestellungen den Umsatz damit um etwa 17 Prozent (Book-to-Bill von rund 1,17). Das spricht dafür, dass das Wachstum nicht abrupt abreißt.