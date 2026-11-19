Wenn ein Messtechnik-Konzern innerhalb eines Jahres von 1,4 auf knapp 2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz springt, ist das mehr als ein gutes Quartal. Keysight Technologies hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 (bis 31. Oktober) vorgelegt – und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie (NYSE: KEYS, ISIN US49338L1035) legte nachbörslich um 2,7 Prozent zu.
Keysight-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 – Umsatz springt um 41 Prozent, Aufträge auf 2,3 Milliarden Dollar, Aktie legt nachbörslich 2,7 Prozent zu
Keysight Technologies übertrifft im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen: Der Umsatz steigt um 41 Prozent auf 1,99 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,61 Dollar (Konsens: 3,37 Dollar). Der Auftragseingang klettert auf 2,34 Milliarden Dollar, die Aktie gewinnt nachbörslich 2,7 Prozent.
KEYSKEYS
Das Unternehmen aus Santa Rosa in Kalifornien spricht selbst von Rekordwerten in allen Endmärkten und vom stärksten Jahr der Firmengeschichte. Die Zahlen belegen das: Umsatz, Aufträge, Gewinn und Cashflow liegen jeweils deutlich über dem Vorjahr.
Keysight-Zahlen im Überblick: Alles deutlich über Vorjahr
Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 1.994 Millionen Dollar, nach 1.419 Millionen Dollar im Vorjahr, ein Plus von 41 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) erreichte 3,61 Dollar und hat sich damit gegenüber 1,91 Dollar fast verdoppelt. Nach US-GAAP lag das verwässerte Ergebnis bei 2,82 Dollar nach 1,35 Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg auf 586 Millionen Dollar nach 217 Millionen Dollar; daraus ergibt sich eine operative Marge von rund 29 Prozent nach rund 15 Prozent (eigene Berechnung).
Ein wichtiger Frühindikator ist der Auftragseingang: Er stieg auf 2.339 Millionen Dollar nach 1.533 Millionen Dollar im Vorjahr. Rechnerisch übersteigen die Bestellungen den Umsatz damit um etwa 17 Prozent (Book-to-Bill von rund 1,17). Das spricht dafür, dass das Wachstum nicht abrupt abreißt.
|Kennzahl
|Ist Q4 GJ 2026
|Konsens
|Vorjahr
|Umsatz
|1,99 Mrd. USD
|1,95 Mrd. USD
|1,42 Mrd. USD
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|3,61 USD
|3,37 USD
|1,91 USD
|GAAP-Ergebnis je Aktie
|2,82 USD
|–
|1,35 USD
|Auftragseingang
|2,34 Mrd. USD
|–
|1,53 Mrd. USD
|Freier Cashflow
|465 Mio. USD
|–
|188 Mio. USD
Konsens laut Investing.com (Vorschau auf den Berichtstag); Vorjahreswerte aus der Pressemitteilung. Non-GAAP-Ergebnis je Aktie.
Quelle: Keysight Technologies, Investing.com, aktiencheck.de
Gegenüber dem Konsens ergibt sich ein Ergebnis-Beat von 0,24 Dollar oder gut 7 Prozent. Der Umsatz lag rund 2 Prozent über den Erwartungen von etwa 1,95 Milliarden Dollar. Auch die eigene Vorgabe für das Quartal übertraf Keysight deutlich (zuvor genannt: 1,93 bis 1,95 Milliarden Dollar Umsatz und 3,34 bis 3,40 Dollar Ergebnis je Aktie).
Segmente: Kommunikationsgeschäft treibt das Wachstum
Motor des Quartals war die Communications Solutions Group (CSG). Ihr Umsatz stieg um 51 Prozent auf 1.496 Millionen Dollar, die Bruttomarge verbesserte sich auf 71 Prozent (Vorjahr: 66 Prozent) und die operative Marge auf 37 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent). Innerhalb des Endmarkts Commercial Communications legte der Umsatz um 73 Prozent auf 1.145 Millionen Dollar zu. Der Bereich Aerospace, Defense and Government wuchs dagegen um 7 Prozent auf 351 Millionen Dollar.
Die Electronic Industrial Solutions Group (EISG) steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 498 Millionen Dollar. Die operative Marge stieg auf 32 Prozent nach 25 Prozent. Als Treiber nennt das Unternehmen Halbleiter, Automobil und Energie.
Das Geschäftsjahr 2026: Rekord bei Umsatz und Gewinn
Über das gesamte Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 33 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar (Vorjahr: 5,38 Milliarden Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 11,72 Dollar nach 7,16 Dollar, das GAAP-Ergebnis auf 8,75 Dollar nach 4,91 Dollar. Der Auftragseingang erreichte 8,13 Milliarden Dollar nach 5,45 Milliarden Dollar.
Der freie Cashflow lag bei 1,75 Milliarden Dollar (Vorjahr: 1,28 Milliarden Dollar). Zum 31. Oktober verfügte Keysight über Barmittel von 2,92 Milliarden Dollar (Vorjahr: 1,87 Milliarden Dollar), denen kurz- und langfristige Schulden von zusammen rund 2,5 Milliarden Dollar gegenüberstehen. Im Geschäftsjahr gab das Unternehmen 669 Millionen Dollar für Aktienrückkäufe aus (Vorjahr: 377 Millionen Dollar).
Ausblick: Wachstum auch im ersten Quartal 2027
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Keysight einen Umsatz von 2,040 bis 2,060 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,63 bis 3,69 Dollar in Aussicht. Das liegt über dem Niveau des abgelaufenen Quartals. Eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027 enthält die Mitteilung nicht; Konzernchef Satish Dhanasekaran sagte lediglich, die Investitionen sollten Keysight helfen, in 2027 zu wachsen und die Märkte zu übertreffen. Einen Analystenkonsens für das erste Quartal konnten wir in den ausgewerteten Quellen nicht finden.
Die Börse honorierte die Zahlen: Im nachbörslichen Handel legte die Keysight-Aktie laut Seeking Alpha und TokenPost um 2,7 Prozent zu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.