Kevin O'Leary liebt klare Ansagen. Am 21. November schrieb der Investor, den Fernsehzuschauer als „Mr. Wonderful“ aus der Gründersendung „Shark Tank“ kennen, einen Satz auf X, der sich an der Wall Street schnell verbreitete: Die Bank of Nvidia sei geschlossen. Zwei Tage später erklärte er im Fernsehen, die Chance auf eine Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze sei gleich null. Keine fünf Minuten danach meldete Nvidia genau diese Rückkehr. An seiner Kernthese ändert das nach seiner Darstellung nichts.
Kevin O'Leary erklärt die „Bank of Nvidia“ für geschlossen – und irrt fünf Minuten später live im Fernsehen: was der „Shark Tank“-Investor jetzt über KI-Aktien sagt
Kevin O'Leary, bekannt aus der US-Sendung „Shark Tank“, sieht das Ende einer Ära: Nvidia könne den Bau neuer Rechenzentren nicht länger über die eigene Bilanz finanzieren. Minuten nachdem er eine Rückkehr von Jensen Huang ausgeschlossen hatte, kehrte Huang zurück. Seine Aussagen im Wortlaut, die Zahlen hinter der These und sein eigenes Interesse am Rechenzentrumsgeschäft.
Die Einschätzung
Kein Kredit mehr vom Chiphersteller: O'Learys Aussagen im Wortlaut
O'Leary bezweifelt nicht die Nachfrage nach Nvidia-Chips. Er bezweifelt, dass Nvidia sie weiter selbst finanzieren kann.
Die Bank of Nvidia ist geschlossen.
Gemeint ist ein Geschäftsmodell, das den KI-Boom mitgetragen hat. Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) hat Kunden beim Bau von Rechenzentren mit Garantien und Beteiligungen unterstützt, die dann wiederum Nvidia-Chips kauften. Zum Ende des dritten Geschäftsquartals summierten sich die Garantien auf bis zu 118 Milliarden Dollar. O'Leary hält dieses Modell für beendet. Gegen das Unternehmen liefen Untersuchungen, schrieb er, es werde für eine Weile unter Beobachtung stehen. Die Vorstellung, neue Rechenzentren über die Bilanz von Nvidia zu finanzieren, sei vorbei. Dazu passt ein Bericht des Wall Street Journal: Von den mehr als 500 Milliarden Dollar, die sechs Wall-Street-Häuser im Sommer für KI-Infrastruktur zusagten, sei bisher nichts abgerufen worden.
Die Kurse spiegeln die Sorge. Die Nvidia-Aktie schloss am 20. November bei 125,53 Dollar, 23 Prozent tiefer als eine Woche zuvor. Das operative Geschäft lief dagegen stark: Der Quartalsumsatz hatte sich auf 115,8 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.
Der Irrtum
„Null“ Chance, fünf Minuten: die Prognose, die sofort platzte
Am 23. November war O'Leary Gast einer Nachrichtensendung. Er erklärte, der Verwaltungsrat von Nvidia müsse Huang wegen der laufenden Prüfungen durch mehrere Behörden mindestens zwei Jahre vom Chefposten fernhalten. Die Chance auf eine Rückkehr bezifferte er auf null. Wenige Minuten später unterbrach die Moderatorin mit der Eilmeldung, Huang sei mit sofortiger Wirkung wieder im Amt. O'Leary nannte das unglaublich. In derselben Sendung hatte er den Kursrutsch der Vorwoche erklärt: Der Markt habe die Kreisfinanzierung rund um Nvidia für beendet erklärt, deshalb seien alle großen Indizes in eine Korrektur gefallen.
Als Investor muss man den Lärm von der Gelegenheit trennen.
Diesen Satz hatte er einen Tag vor seinem Fernsehauftritt geschrieben. Die Nachfrage nach Nvidia-Chips nannte er unersättlich, das Unternehmen stehe weiter im Zentrum des technologischen Wettlaufs. O'Leary sieht also ein Finanzierungsproblem und kein Nachfrageproblem.
Die Politik
Rechenzentren und Mittelschicht: warum O'Leary mit einer Kehrtwende rechnet
Nach den US-Zwischenwahlen wächst der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren. O'Leary hält das für kurzlebig. Gouverneure und Senatoren forderten einen Baustopp, um der Mittelschicht zu helfen, übersähen aber, wer auf den Baustellen arbeite: Ingenieure, Bauarbeiter, Installateure und Zulieferer. Er rechnet damit, dass die Politik ihre Forderungen zurücknimmt.
Das Depot
Was O'Leary besitzt – und warum er hier nicht neutral ist
O'Leary investiert über seine private Gesellschaft O'Leary Ventures. Eine Pflichtmeldung zu seinen Aktienbeständen gibt es nicht. Ob er Nvidia-Aktien hält, geht aus den Berichten nicht hervor. Bekannt ist aus seinen eigenen Aussagen der vergangenen Monate Folgendes.
Rechenzentren: O'Leary Ventures entwickelt mit Partnern den Rechenzentrumspark Wonder Valley, der auf rund acht Gigawatt Leistung ausgelegt ist und seinen Strom selbst erzeugen soll
Kryptowerte: Rund ein Fünftel seines Vermögens stecke in Kryptoanlagen, davon nach Angaben vom April etwa 90 Prozent in Bitcoin und Ether
Handelsplattformen: Er bezeichnet sich als Aktionär von Robinhood (ISIN US7707001027, US-Handelssymbol HOOD) und Coinbase (ISIN US19260Q1076, US-Handelssymbol COIN)
Der erste Punkt ist für die Einordnung wichtig. Wer selbst Rechenzentren baut, hat ein Interesse daran, dass die Politik sie nicht bremst, und profitiert, wenn Wettbewerber ohne Finanzierung durch Nvidia langsamer vorankommen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Robinhood Markets: ISIN US7707001027, WKN A3CVQC, US-Handelssymbol HOOD
Coinbase: ISIN US19260Q1076, WKN A2QP7J, Handelssymbol 1QZ, US-Handelssymbol COIN
Häufige Fragen zu Kevin O'Leary und seiner Einschätzung
Was meint O'Leary mit „Bank of Nvidia“?
Die Praxis von Nvidia, Kunden beim Bau von Rechenzentren mit Garantien und Beteiligungen zu unterstützen. Er hält sie für beendet.
Hält O'Leary Nvidia für ein schlechtes Unternehmen?
Nein. Er nennt die Nachfrage nach Nvidia-Chips unersättlich und sieht das Unternehmen im Zentrum des KI-Wettlaufs.
Was sagte er zur Rückkehr von Jensen Huang?
Er schloss sie im Fernsehen aus. Wenige Minuten später gab Nvidia die Rückkehr bekannt.
Worin ist O'Leary investiert?
Nach eigenen Angaben in ein Rechenzentrumsprojekt, in Bitcoin und Ether sowie in Aktien von Robinhood und Coinbase. Eine Pflichtmeldung gibt es nicht.
Wer ist Kevin O'Leary?
Ein kanadischer Unternehmer und Investor, Chef von O'Leary Ventures und langjähriger Juror der Fernsehsendung „Shark Tank“.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.