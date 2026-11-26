Was meint O'Leary mit „Bank of Nvidia“?

Die Praxis von Nvidia, Kunden beim Bau von Rechenzentren mit Garantien und Beteiligungen zu unterstützen. Er hält sie für beendet.

Hält O'Leary Nvidia für ein schlechtes Unternehmen?

Nein. Er nennt die Nachfrage nach Nvidia-Chips unersättlich und sieht das Unternehmen im Zentrum des KI-Wettlaufs.

Was sagte er zur Rückkehr von Jensen Huang?

Er schloss sie im Fernsehen aus. Wenige Minuten später gab Nvidia die Rückkehr bekannt.

Worin ist O'Leary investiert?

Nach eigenen Angaben in ein Rechenzentrumsprojekt, in Bitcoin und Ether sowie in Aktien von Robinhood und Coinbase. Eine Pflichtmeldung gibt es nicht.

Wer ist Kevin O'Leary?

Ein kanadischer Unternehmer und Investor, Chef von O'Leary Ventures und langjähriger Juror der Fernsehsendung „Shark Tank“.