Die Kernenergie ist neben LNG der zweite große Pfeiler der Energiepartnerschaft zwischen den USA und Osteuropa: Beim 7. P-TEC-Treffen in Warschau am 18. und 19. November 2026 stand sie laut Balkan Green Energy News prominent auf der Agenda. Polens SMR-Entwickler SGE hat demnach Grundsatzentscheidungen für 26 Einheiten des Kleinreaktors BWRX-300, den GE Vernova Hitachi anbietet. Für die GE Vernova Aktie (Ticker GEV, NYSE) ist das ein politischer Rückenwind, aber noch kein Auftrag: Grundsatzentscheidungen und Absichtserklärungen sind keine bindenden Bestellungen. Eine belegte Kursreaktion liegt nicht vor.
Kernkraft in Osteuropa: Polen plant 26 SMR-Einheiten, Bulgarien setzt auf BWRX-300 – was heißt das für die GE Vernova Aktie?
Beim Energiegipfel in Warschau rückt die Kernenergie in den Mittelpunkt: Polens SMR-Entwickler SGE hat Grundsatzentscheidungen für 26 Reaktoren, Bulgarien unterzeichnet einen Rahmen für BWRX-300-Projekte, Rumänien will Cernavodă ausbauen. Welche Aktien von der Atom-Offensive profitieren könnten und was dagegen spricht.
Atom-Offensive
Welche Kernkraft-Pläne wurden in Warschau genannt?
Die Pläne reichen von Kleinreaktoren in Polen über Rahmenabkommen in Bulgarien bis zum Ausbau des Standorts Cernavodă in Rumänien. Wirtschaftlich entscheidend ist, ob aus den Ankündigungen verbindliche Bestellungen werden.
In Polen hat laut dem Bericht der Warschauer SMR-Entwickler SGE Grundsatzentscheidungen für 26 Einheiten auf Basis der BWRX-300-Technologie. In Bulgarien vereinbarten SGE, der staatliche Betreiber NEK und Blue Bird Energy einen Rahmen für BWRX-300-Projekte; Blue Bird und SGE hatten bereits im Dezember 2025 einen Absichtsbrief unterzeichnet. In Rumänien soll das Kernkraftwerk Cernavodă rekonstruiert werden, die Blöcke 3 und 4 sollen gebaut werden, daneben sind SMR mit amerikanischen, kanadischen und europäischen Firmen im Gespräch.
Bulgariens Energieministerin Sanja Božinovska rechnete vor, dass die Gesetzgebung für SMR drei bis fünf Jahre dauert. Bei Gasturbinen liege der erste verfügbare Termin bei 2032. Beides zeigt: Der Zeitplan für neue Kapazitäten ist lang – ein Faktor für die Bewertung der beteiligten Aktien.
|Land
|Projekt
|Beteiligte
|Polen
|Grundsatzentscheidungen für 26 SMR-Einheiten (BWRX-300)
|SGE, GE Vernova Hitachi
|Bulgarien
|Rahmen für BWRX-300-Projekte
|SGE, NEK, Blue Bird Energy
|Bulgarien
|Kozloduy 5 und 6 (VVER-1000, 2 GW): Brennstoff und Lizenzierung
|Westinghouse, Framatome
|Rumänien
|Rekonstruktion Cernavodă, Bau der Blöcke 3 und 4, SMR
|US-, kanadische und europäische Firmen
Alle Angaben laut Bericht von Balkan Green Energy News (19./20.11.2026). Westinghouse-AP1000 in Polen wird im Bericht nicht erwähnt.
Quelle: Balkan Green Energy News, 19./20.11.2026
Brennstoff
Welche Rolle spielt Westinghouse bei Kozloduy?
Beim bulgarischen Kernkraftwerk Kozloduy mit den Blöcken 5 und 6 (zusammen 2 Gigawatt) geht es um den Ausstieg aus russischen Brennelementen. Westinghouse liefert laut Bericht seit einem Vertrag von 2022 Brennstoff für Block 5, der Übergang läuft bis 2027. Für Block 6 schloss Westinghouse 2024 einen Vertrag über Sicherheitsanalyse und Lizenzierung alternativer Brennstofflieferungen. Im Jahr 2023 hatte Bulgarien zudem einen Vertrag mit Framatome geschlossen. Die Details zeigen, dass der Wechsel der Brennstoffquelle schrittweise erfolgt und regulatorisch aufwendig ist.
Börse
Was bedeutet das für die GE Vernova Aktie und Kernenergie-Werte?
Für die GE Vernova Aktie ist die BWRX-300 der Kern der SMR-Strategie, politische Unterstützung aus Washington und Warschau stärkt das Geschäftsfeld. Die Kernkraft-Pläne in Polen und Bulgarien sind aber Langfristprojekte mit Gesetzgebung, Lizenzierung und Finanzierung als Hürden. Westinghouse, das nach dem Bericht in Bulgarien Brennstoff und Lizenzierung liefert, ist ein nicht börsennotierter Konzernteil und daher nur mittelbar über seine Eigentümer an der Börse abbildbar. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose: Wie viel davon in den Kursen steckt, lässt sich ohne Kursdaten nicht belegen.
Beobachten
Was sollten Anleger jetzt im Blick behalten?
Ob aus den Grundsatzentscheidungen in Polen verbindliche Bestellungen werden.
Die SMR-Gesetzgebung in Bulgarien und den Fortgang bei Kozloduy.
Die Entscheidungen zu Cernavodă 3 und 4 in Rumänien.
Ergebnisse von GE Vernova und der Kernenergie-Branche in den kommenden Quartalen.
Häufige Fragen zur Kernkraft in Osteuropa
Was ist die BWRX-300? Ein Kleinreaktor (SMR) von GE Vernova Hitachi, auf den SGE in Polen und Bulgarien setzt.
Wie viele SMR plant Polen? Laut Bericht hat SGE Grundsatzentscheidungen für 26 Einheiten.
Was ist die Rolle von Westinghouse in Bulgarien? Brennstofflieferungen für Kozloduy Block 5 seit 2022 und ein Vertrag von 2024 für Sicherheitsanalyse und Lizenzierung für Block 6.
Welche Aktien sind betroffen? Unmittelbar die GE Vernova Aktie; mittelbar weitere Kernenergie-Werte – eine Einschätzung der Redaktion.
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