In Polen hat laut dem Bericht der Warschauer SMR-Entwickler SGE Grundsatzentscheidungen für 26 Einheiten auf Basis der BWRX-300-Technologie. In Bulgarien vereinbarten SGE, der staatliche Betreiber NEK und Blue Bird Energy einen Rahmen für BWRX-300-Projekte; Blue Bird und SGE hatten bereits im Dezember 2025 einen Absichtsbrief unterzeichnet. In Rumänien soll das Kernkraftwerk Cernavodă rekonstruiert werden, die Blöcke 3 und 4 sollen gebaut werden, daneben sind SMR mit amerikanischen, kanadischen und europäischen Firmen im Gespräch.

Bulgariens Energieministerin Sanja Božinovska rechnete vor, dass die Gesetzgebung für SMR drei bis fünf Jahre dauert. Bei Gasturbinen liege der erste verfügbare Termin bei 2032. Beides zeigt: Der Zeitplan für neue Kapazitäten ist lang – ein Faktor für die Bewertung der beteiligten Aktien.