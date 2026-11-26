Die Kering-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Luxuskonzern an der Euronext Paris 2,47 Prozent höher bei 181,06 Euro, ein Plus von 4,36 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 176,70 Euro.
Kering-Aktie als CAC40 Gewinner: Luxus erholt sich, die Skepsis bleibt
Die Kering-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,47 % auf 181,06 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Erholung trifft auf anhaltende Zweifel am Luxussektor.
CAC40 Gewinner
Warum die Kering-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Kering-Aktie folgt dem Sektor und dem Markt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. LVMH (+2,39 Prozent) und Hermès (+1,96 Prozent) lagen ebenfalls im Plus. Für LVMH gab es zusätzlich Nachrichten zur Kontrollstruktur der Familie Arnault.
Der Hintergrund: Ein Sektor unter Beobachtung
Die Stimmung im Luxussegment ist gemischt. Laut Reuters stufte Barclays den Sektor am Donnerstag auf „Underweight“ ab. Zuvor hatte Berenberg am 10. November Anleger vor einem Kaufen der Erholung gewarnt, weil die schwächere Nachfrage in China strukturell sei. LVMH hatte im dritten Quartal ein organisches Wachstum von nur 1 Prozent gemeldet und auf schwächere Trends in China verwiesen.
Die Kering-Aktie ist deshalb ein Fall für eine Gegenbewegung, nicht für eine gesicherte Trendwende.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kering SA
- ISIN
- FR0000121485
- WKN
- 851223
- Handelssymbol
- KER (Euronext Paris)
- US-Symbol
- PPRUY (OTC)
- Kurs
- 181,06 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Kering-Aktie
Warum ist die Kering-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Luxussektor erholte sich mit dem Gesamtmarkt, die Aktie legte um 2,47 Prozent zu.
Wie ist die Stimmung im Luxussektor? Mehrere Häuser sind skeptisch. Berenberg verweist auf die schwächere Nachfrage in China.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.