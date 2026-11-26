Die Stimmung im Luxussegment ist gemischt. Laut Reuters stufte Barclays den Sektor am Donnerstag auf „Underweight“ ab. Zuvor hatte Berenberg am 10. November Anleger vor einem Kaufen der Erholung gewarnt, weil die schwächere Nachfrage in China strukturell sei. LVMH hatte im dritten Quartal ein organisches Wachstum von nur 1 Prozent gemeldet und auf schwächere Trends in China verwiesen.