Ken Griffin Depot: Citadel halbiert Amazon und verdoppelt Tesla – der Milliarden-Umbau vor dem Crash

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:33 3 Min.

Ken Griffin führt mit Citadel einen der profitabelsten Hedgefonds der Geschichte. Die neue Pflichtmeldung zeigt einen scharfen Schnitt bei drei Tech-Riesen: Amazon wurde um mehr als die Hälfte gekürzt, Apple um mehr als ein Drittel. Gleichzeitig hat Citadel die Tesla-Position mehr als verdoppelt. Was dahinterstecken könnte und warum man dieses Depot anders lesen muss als alle anderen.

Bild: Foto: Amazon (Pressebild, Medium 4187), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Bei kaum einem Investor ist die Pflichtmeldung so gewaltig wie bei Ken Griffin. Citadel Advisors meldete zum 30. September 13.843 Positionen im Wert von 182 Milliarden Dollar, Optionen nicht mitgerechnet. In dieser Masse gehen einzelne Aktien normalerweise unter. Im dritten Quartal stechen aber drei Bewegungen heraus. Citadel kürzte die Position in der Amazon Aktie um rund 56 Prozent und die in der Apple Aktie um rund 37 Prozent. Zusammen mit einem kleinen Abbau bei Nvidia summieren sich die Verkäufe auf etwa 2,4 Milliarden Dollar. Abbau der Amazon-Position −56 % Abbau der Apple-Position −37 % Ausbau der Tesla-Position über +100 % Positionen im Depot 13.843 Quelle : Citadel Advisors, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Umschichtung Raus aus Amazon, rein in Tesla Während Amazon und Apple stark schrumpften, blieb die Nvidia Aktie fast unangetastet. Citadel verkaufte dort nur 1,3 Prozent, rund 1,17 Millionen Aktien, und hielt Ende September noch eine Position von etwa 2,7 Milliarden Dollar. Auf der Kaufseite fällt Tesla auf: Die Position wurde mehr als verdoppelt. Aufgestockt hat Citadel außerdem Microsoft und Meta. Gründe nennt der Fonds nicht, die Meldung enthält nur Bestände. Das Kleingedruckte Warum Optionen das Bild verzerren Wer in die Meldung schaut, findet bei Nvidia noch viel größere Zahlen: Kaufoptionen auf 58,9 Millionen Aktien und Verkaufsoptionen auf knapp 38 Millionen Aktien, mit Nominalwerten von 13,5 und 8,7 Milliarden Dollar. Rechnet man alle Optionen mit, kommt das gemeldete Depot auf fast 900 Milliarden Dollar. Das sind keine Wetten in dieser Höhe. Citadel handelt Optionen in großem Stil und sichert sie mit Gegengeschäften ab, die in der Meldung nicht auftauchen. Die Aktienbestände sind deshalb aussagekräftiger als die Optionszahlen. Was die Meldung zeigt Deutlicher Abbau bei Amazon und Apple

Nvidia fast unverändert gehalten

Tesla mehr als verdoppelt

Microsoft und Meta aufgestockt Was Anleger bedenken sollten Citadel besteht aus vielen unabhängigen Handelsteams

Leerverkäufe und Absicherungen fehlen in der Meldung

Optionswerte sind Nominalwerte, kein Einsatz

Stand vom 30. September, Positionen wechseln schnell Einordnung der Redaktion: Die Schlagzeile vom Milliardenverkauf stimmt, sie braucht aber Kontext. Citadel ist kein Investor, der Aktien jahrelang hält, sondern eine Handelsmaschine mit Tausenden Positionen, von denen viele gegeneinander abgesichert sind. Ein Abbau bei der Amazon Aktie kann eine Überzeugung ausdrücken oder schlicht das Ende eines Handelsgeschäfts sein. Als Hinweis taugt die Meldung dennoch: Einer der bestinformierten Marktteilnehmer hat sein sichtbares Gewicht in zwei der größten Tech-Werte gesenkt, bevor der Markt im November einbrach. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Ken Griffin Was hat Citadel im dritten Quartal 2026 verkauft?

Vor allem Amazon (rund minus 56 Prozent) und Apple (rund minus 37 Prozent), dazu einen kleinen Teil der Nvidia-Position. Was hat Citadel gekauft?

Die Tesla-Position wurde mehr als verdoppelt, Microsoft und Meta wurden aufgestockt. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).

Apple Aktie: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC (Deutschland), US-Handelssymbol AAPL (Nasdaq).

Tesla Aktie: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (Deutschland), US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

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