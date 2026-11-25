Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Der Kursrutsch setzt einen Trend fort, der seit Wochen läuft. Keel Infrastructure baut sein Geschäft auf Rechenzentren für Hochleistungsrechnen und KI um. Solange die neuen Standorte nicht fertig sind, fehlen die Einnahmen: Im dritten Quartal fiel der Umsatz auf 28 Millionen US-Dollar nach 68 Millionen im Vorjahr. Schon am 20. November war die Aktie um rund 19 Prozent eingebrochen.