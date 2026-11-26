Kawasaki-Heavy-Aktie erholt sich im Nikkei 225: Rüstung und Wasserstoff im Fokus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Kawasaki-Heavy-Industries-Aktie gehört am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Nach Rückschlägen bei Rüstungswerten greifen Anleger wieder zu.

Die Kawasaki-Heavy-Industries-Aktie steigt am 26. November 2026 und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 8,70 Euro, ein Plus von 3,62 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Hintergrund Starkes Jahr, nervöse Wochen Eine konkrete Meldung zum heutigen Anstieg liegt nicht vor. Zuletzt hatte die Aktie nachgegeben: Berichten zufolge fiel sie um etwa 8,5 Prozent, nachdem das Finanzministerium einen Verteidigungshaushalt vorgeschlagen und vor Kürzungen bei erwarteten Rüstungsaufträgen gewarnt hatte. Der heutige Anstieg ist daher auch eine Gegenbewegung. Fundamental stützt der Konzern, dass er am 10. November die Prognose für den operativen Gewinn um 5 Milliarden auf 185 Milliarden Yen angehoben hat. Prognose für den operativen Gewinn (angehoben am 10.11.2026) 185 Mrd. Yen Aktie in Frankfurt am Morgen +3,62 % Quelle : Investing.com, comdirect Wasserstoff Neue Nachrichten aus der Energiesparte Kawasaki Heavy treibt Wasserstofftechnik voran. Am 6. November lief ein Testbetrieb bei RWE im Emsland, zudem gibt es eine neue Produktionslinie am Standort Harima. Diese Nachrichten stützen die Geschichte des Nikkei 225 Gewinners, erklären den Tagessprung aber nicht allein. Risiken Der japanische Verteidigungshaushalt kann Aufträge dämpfen.

Ein starkes Marktumfeld trägt die Aktie derzeit mit; fällt es, drehen Rüstungswerte oft mit. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 7012, Frankfurter Symbol KHE.

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