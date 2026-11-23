Die Debatte um die kalte Progression bremst die Koalition kurz vor der Haushaltsabstimmung: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert einen Ausgleich, doch CDU-Ministerpräsidenten und die Bundesregierung lehnen den Vorstoß ab, wie Reuters (23.11.2026, 13:14 Uhr) berichtet. Der Ausgleich würde den Bund und die Länder im kommenden Jahr je rund 1,8 Milliarden Euro kosten, die Kommunen rund 400 Millionen Euro. Der DAX schloss am Montag bei 25.337 Punkten (+2,15 Prozent, dpa-AFX, 17:46 Uhr) – die Steuerdebatte spielte dabei keine Rolle, ist aber für Konsum- und Staatsfinanzen ein Thema.
Kalte Progression: Söder fordert den Ausgleich, CDU-Länder und Bund bremsen – wer zahlt die 4 Milliarden Euro?
Markus Söder will die kalte Progression ausgleichen, doch Ministerpräsidenten der eigenen Partei und die Bundesregierung bremsen. Es geht um rund 1,8 Milliarden Euro je für Bund und Länder und 400 Millionen für Kommunen, kurz vor der Haushaltsabstimmung im Bundestag. Was das für Haushalt, Bundesanleihen und DAX bedeutet.
Die Zahlen stammen aus dem Reuters-Bericht. Zusammengerechnet kostet der Ausgleich über alle drei Ebenen rund 4,0 Milliarden Euro (eigene Rechnung aus den genannten Beträgen). Bisher sind laut Reuters nur Bayern und Hessen bereit, sich an der gemeinsamen Finanzierung zu beteiligen.
Der Streit
Warum will Söder die kalte Progression ausgleichen – und wer bremst?
Die kalte Progression entsteht, wenn Lohnerhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, Beschäftigte in einen höheren Steuertarif schieben. Ein Ausgleich verschiebt die Tarifgrenzen. Söder macht das zum Thema, die Gegenstimmen kommen aus der eigenen Parteienfamilie: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte laut Reuters, die kalte Progression sei nicht das Mittel der Wahl gewesen. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Gordon Schnieder nannte die Forderung gegenüber der Rheinischen Post „schlicht unseriös“.
Auch das Finanzministerium, das SPD-geführt ist, verweist laut Reuters auf die geplante Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) befürwortet den Ausgleich laut dpa-AFX (23.11.2026, 16:07 Uhr) im Grundsatz, sieht die Debatte aber im Haushalt geführt. Aktiencheck bewertet keine der Positionen; die wirtschaftlichen Folgen stehen im Mittelpunkt.
|Ebene
|Kosten des Ausgleichs
|Bund
|rund 1,8 Mrd. €
|Länder (insgesamt)
|rund 1,8 Mrd. €
|Kommunen
|rund 400 Mio. €
|Summe
|rund 4,0 Mrd. €
Summe: eigene Rechnung aus den Reuters-Angaben. Bisher nur Bayern und Hessen zur gemeinsamen Finanzierung bereit.
Quelle: Reuters via onvista, 23.11.2026, 13:14 Uhr
Das große Bild
Was bedeutet der Steuerstreit für Haushalt 2027, Konsum und Anleihen?
Der Bundestag soll den Bundeshaushalt 2027 laut Reuters am Freitag verabschieden, nach Kalender der 27. November. Vergangene Woche hatte der Koalitionsausschuss laut dem Bericht die Senkung der Stromsteuer durchgesetzt, die nur Bundessteuereinnahmen betrifft. Der kalte-Progression-Ausgleich dagegen trifft alle Ebenen und braucht deshalb die Länder.
Für Anleger ist die Frage nach Einschätzung der Redaktion eher indirekt: Entlastungen bei der Einkommensteuer stärken tendenziell die Kaufkraft und damit Konsum- und Handelswerte, belasten aber die Staatsfinanzen und können den Finanzierungsbedarf des Bundes erhöhen, was Bundesanleihen betrifft. Eine belegte Marktreaktion auf den Streit gibt es nicht.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Freitag, 27. November: geplante Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 im Bundestag.
Dezember: Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen zur Rente.
Anfang Dezember: Bundesbank-Prognose.
Häufige Fragen zur kalten Progression
Was ist die kalte Progression? Sie entsteht, wenn inflationsbedingte Lohnerhöhungen Beschäftigte in einen höheren Steuertarif rutschen lassen, ohne dass die reale Kaufkraft steigt.
Was kostet der Ausgleich? Laut Reuters rund 1,8 Milliarden Euro für den Bund, 1,8 Milliarden für die Länder und 400 Millionen für die Kommunen im kommenden Jahr.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Laut Reuters am Freitag, nach Kalender am 27. November.
Was heißt der Streit für den DAX? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; mögliche Kanäle sind Konsum und Staatsfinanzen, das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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