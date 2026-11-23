Die kalte Progression entsteht, wenn Lohnerhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, Beschäftigte in einen höheren Steuertarif schieben. Ein Ausgleich verschiebt die Tarifgrenzen. Söder macht das zum Thema, die Gegenstimmen kommen aus der eigenen Parteienfamilie: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte laut Reuters, die kalte Progression sei nicht das Mittel der Wahl gewesen. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Gordon Schnieder nannte die Forderung gegenüber der Rheinischen Post „schlicht unseriös“.

Auch das Finanzministerium, das SPD-geführt ist, verweist laut Reuters auf die geplante Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) befürwortet den Ausgleich laut dpa-AFX (23.11.2026, 16:07 Uhr) im Grundsatz, sieht die Debatte aber im Haushalt geführt. Aktiencheck bewertet keine der Positionen; die wirtschaftlichen Folgen stehen im Mittelpunkt.