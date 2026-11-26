An einem Tag, an dem Broker in Seoul gefeiert wurden, traf es ausgerechnet einen Finanzwert am härtesten. Die Kakaopay Aktie fiel am Donnerstag um 7,73 Prozent auf 32.250 Won und ist damit der größte KOSPI 100 Verlierer des Tages. Auslöser war eine Studie des Brokers Shinhan Investment. Ihr Kern: Das Zahlungsgeschäft läuft gut, aber die Hoffnungsträger des Konzerns liefern nicht.
Kakaopay Aktie: Größter KOSPI 100 Verlierer mit minus 7,7 Prozent – das Zahlungsgeschäft glänzt, die Fantasie ist weg
Die Kakaopay Aktie bricht um 7,73 Prozent ein und ist der größte KOSPI 100 Verlierer des Tages. Eine Studie von Shinhan Investment sieht kaum Kurspotenzial: Das Stablecoin-Geschäft schrumpft, die Wertpapiersparte verdient 60 Prozent weniger. Dabei hat sich der Gewinn im Kerngeschäft mehr als verdoppelt.
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Der Auslöser
Eine Studie nimmt die Fantasie aus dem Kurs
Die Analysten von Shinhan Investment haben ihre Gewinnschätzungen für Kakaopay gesenkt und sehen nur begrenzten Spielraum für den Kurs. Sie nennen drei Gründe. Erstens das Stablecoin-Geschäft: Kakaopay galt lange als Profiteur eines an den Won gebundenen Digitalgelds. Nach Einschätzung der Analysten bleibt dem Unternehmen dabei nur die Rolle eines einfachen Vertriebskanals. Zweitens die Wertpapiertochter: Ihr operativer Gewinn fiel im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 60 Prozent auf 15,7 Milliarden Won. Drittens der Zeitplan: Den Umbau zur umfassenden Finanzplattform erwarten die Analysten erst nach 2028.
Die Zahlen
Kerngeschäft stark, Tochter schwach
Das Paradoxe am KOSPI 100 Verlierer: Operativ geht es voran. Der Konzerngewinn aus dem laufenden Geschäft stieg im dritten Quartal um 105 Prozent auf 32,5 Milliarden Won. Im Zahlungsgeschäft legte der operative Gewinn um 160 Prozent auf 24,9 Milliarden Won zu, das Zahlungsvolumen wuchs um 22 Prozent auf 16,5 Billionen Won. Trotzdem verfehlte das Ergebnis die Erwartungen des Marktes.
Der Grund liegt bei Kakaopay Securities. Die Tochter hatte im Börsenboom des Frühjahrs den Löwenanteil zum Gewinn beigetragen. Im zweiten Quartal waren es 68 Prozent des operativen Konzerngewinns, im dritten nur noch 48 Prozent. Seit der KOSPI von seinem Rekord abgestürzt ist, handeln Privatanleger weniger. Die Kakaopay Aktie spiegelt das: Seit dem Jahreshoch von 79.200 Won im Januar hat sie rund 60 Prozent verloren.
Stablecoin-Hoffnung verblasst
Das Geschäft mit Digitalgeld fällt kleiner aus als erwartet.
Wertpapiersparte bricht ein
Weniger Börsenhandel der Privatanleger drückt den Gewinn der Tochter.
Plattform erst nach 2028
Der große Umbau liegt Jahre entfernt.
Die Kakaopay Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Kakaopay Aktie
Warum ist die Kakaopay Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Shinhan Investment hat die Gewinnschätzungen gesenkt und sieht wenig Kurspotenzial. Die Aktie fiel um 7,73 Prozent auf 32.250 Won.
Wie lief das dritte Quartal?
Der operative Konzerngewinn stieg um 105 Prozent auf 32,5 Milliarden Won, blieb aber unter den Erwartungen. Der Gewinn der Wertpapiersparte fiel zum Vorquartal um 60 Prozent.
Wie weit ist die Aktie vom Jahreshoch entfernt?
Rund 60 Prozent. Im Januar kostete sie 79.200 Won.
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