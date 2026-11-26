Das Paradoxe am KOSPI 100 Verlierer: Operativ geht es voran. Der Konzerngewinn aus dem laufenden Geschäft stieg im dritten Quartal um 105 Prozent auf 32,5 Milliarden Won. Im Zahlungsgeschäft legte der operative Gewinn um 160 Prozent auf 24,9 Milliarden Won zu, das Zahlungsvolumen wuchs um 22 Prozent auf 16,5 Billionen Won. Trotzdem verfehlte das Ergebnis die Erwartungen des Marktes.

Der Grund liegt bei Kakaopay Securities. Die Tochter hatte im Börsenboom des Frühjahrs den Löwenanteil zum Gewinn beigetragen. Im zweiten Quartal waren es 68 Prozent des operativen Konzerngewinns, im dritten nur noch 48 Prozent. Seit der KOSPI von seinem Rekord abgestürzt ist, handeln Privatanleger weniger. Die Kakaopay Aktie spiegelt das: Seit dem Jahreshoch von 79.200 Won im Januar hat sie rund 60 Prozent verloren.