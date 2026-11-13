Jungheinrich Aktie: 15% weniger Kursziel - dennoch immenses Aufwärtspotenzial?

Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research zeichnet ein differenziertes Bild der Jungheinrich Vorzugsaktie. Analyst Philippe Lorrain senkt das Kursziel von 47 auf 40 EUR und reagiert damit auf die gedämpften Gewinnaussichten sowie die vorsichtigere Bewertung des Lagertechnik-Spezialisten. Gleichzeitig bestätigt er das Rating "outperform" und sieht weiterhin enormes Kurspotenzial.

Besonders interessant ist die mögliche Interpretation der gekürzten Unternehmensziele für 2030 als notwendige Bereinigung überhöhter Erwartungen. Sollte Jungheinrich auf dieser Grundlage seine operative Entwicklung stabilisieren, könnte dies langfristig neues Vertrauen schaffen.

Für Anleger bleibt die Jungheinrich Aktie damit ein Wert mit erheblichen Chancen, aber auch klaren Risiken. Kurzfristig dürfte das schwache Gewinnwachstum die Stimmung belasten. Langfristig könnte sich die Aktie jedoch als attraktive Turnaround-Gelegenheit erweisen, sofern sich die Geschäftsentwicklung verbessert.

Das Kursziel 40 EUR und das bestätigte Rating "outperform" zeigen jedenfalls: Bernstein Research hat ihre Erwartungen zwar deutlich zurückgeschraubt, die positive Investmentthese für Jungheinrich aber noch lange nicht aufgegeben.