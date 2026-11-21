JPMorgan Aktie: Fünf Verlusttage, minus 10 Prozent, Finanzchef geht – wackelt jetzt Dimons Festung?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:27 3 Min.

Die JPMorgan Aktie hat die Woche an jedem einzelnen Handelstag mit Verlust beendet und rund 10 Prozent eingebüßt. Am Freitag ging es um 3 Prozent auf 310,53 Dollar abwärts. Dazu kommen Renditen über 5 Prozent und ein Wechsel an der Finanzspitze. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Bild: Foto: Max Touhey for JPMorganChase (Pressebild, aus Medium 4321), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Die JPMorgan Aktie (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: CMC, US-Handelssymbol: JPM, NYSE) hat eine Woche zum Vergessen hinter sich. Am Freitag, 20. November 2026, schloss die größte US-Bank bei 310,53 Dollar, ein Minus von 3,03 Prozent. Mit 12,5 Millionen gehandelten Aktien war der Umsatz fast doppelt so hoch wie am Vortag. Schlusskurs der JPMorgan Aktie am 20.11.2026 310,53 USD Wochenverlust (eigene Rechnung) -10,3 % 52-Wochen-Hoch vom 13.08.2026 366,50 USD Dividendenrendite 2,1 % Quelle : Yahoo Finance, CNBC; Wochenminus eigene Rechnung; Stand 20.11.2026 Die Woche Fünf Tage, fünf Verluste: die JPMorgan Aktie ohne Atempause Der Wochenverlauf liest sich wie eine Treppe nach unten: Von 346,19 Dollar am Freitag der Vorwoche fiel die JPMorgan Aktie am Montag auf 338,21 Dollar, dann auf 329,96, 324,11 und 320,22 Dollar – bevor am Freitag der größte Einzelverlust folgte. Nach eigener Rechnung summiert sich das auf ein Wochenminus von rund 10,3 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 366,50 Dollar aus dem August ist die JPMorgan Aktie damit gut 15 Prozent entfernt. Zinsen Renditen über 5 Prozent setzen Banken unter Druck Ein Grund liegt am Anleihemarkt: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg über 5 Prozent, die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinsanhebung der US-Notenbank. Einordnung der Redaktion: Höhere Zinsen können Banken eigentlich helfen, weil die Zinsmarge steigt. Gleichzeitig belasten sie Anleihebestände, Kreditnachfrage und vor allem das Investmentbanking, wenn Börsengänge und Übernahmen stocken. In einer Woche, in der Nasdaq und S&P 500 deutlich nachgaben, überwog bei der JPMorgan Aktie klar die Sorge. Führung Neue Finanzchefin – und die ewige Frage nach Dimon Am Montag, 17. November, kündigte JPMorgan einen Wechsel an der Finanzspitze an. Bregje de Best, bislang Finanzchefin der Firmenkunden- und Investmentbank, soll Jeremy Barnum nachfolgen, sobald die Zahlen zum ersten Quartal 2027 vorliegen. Der Wechsel ist geplant und geordnet – er lenkt den Blick aber erneut auf die größere Personalfrage. Konzernchef Jamie Dimon prägt die Bank seit fast zwei Jahrzehnten. Die Analysten von Morningstar führen seine Nachfolge als eines der größten Schlüsselpersonen-Risiken im Finanzsektor. Jeder Umbau im Führungsteam wird deshalb an der Börse genau gelesen. Was für die JPMorgan Aktie spricht Größte und profitabelste US-Bank

Dividende von 6,60 Dollar je Jahr

Geordneter Wechsel beim Finanzvorstand

Höhere Zinsen stützen die Zinsmarge Was gegen die JPMorgan Aktie spricht Renditen über 5 Prozent belasten Märkte

Schwächeres Investmentbanking bei Börsenstress

Offene Nachfolge von Jamie Dimon

Fünf Verlusttage in Folge Ausblick Worauf es bei der JPMorgan Aktie jetzt ankommt Mit einem Börsenwert von rund 825 Milliarden Dollar bleibt JPMorgan das Schwergewicht unter den US-Banken. Für die kommenden Wochen zählen vor allem zwei Dinge: der Kurs der US-Notenbank und die Frage, ob sich die Lage an den Aktienmärkten beruhigt. Erst dann dürfte auch das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen wieder Fahrt aufnehmen – ein wichtiger Gewinnbringer der Bank. FAQ Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie Warum ist die JPMorgan Aktie in dieser Woche gefallen?

Der breite Ausverkauf an den US-Börsen, Renditen über 5 Prozent und Sorgen um das Investmentbanking belasteten. Dazu kam die Ankündigung eines Wechsels beim Finanzvorstand. Wer wird neue Finanzchefin bei JPMorgan?

Bregje de Best soll Jeremy Barnum nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 nachfolgen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der JPMorgan Aktie?

ISIN US46625H1005, WKN 850628, Handelssymbol in Deutschland CMC, US-Handelssymbol JPM (NYSE).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.